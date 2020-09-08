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Formula 1 / Türkiye GP / Son dakika

Türkiye GP seans saatleri açıklandı!

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Türkiye GP seans saatleri açıklandı!
Ekleyen:
, Editör

Formula 1, bugün itibariyle 2020 Türkiye Grand Prix'si seans saatlerini açıkladı.

Formula 1, 2011 yılından sonra ilk kez 13-15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'ye geri dönecek.

Yarışla ilgili resmi açıklama yapılsa da henüz seans saatleri açıklanmamıştı ve yarışla ilgili F1'in resmi internet sitesinde herhangi bir bilgi yoktu.

Formula 1'den yapılan açıklamaya göre 1. antrenman seansı 13 Kasım Cuma günü TSI 11:00'de başlayacak ve 12:30'da sona erecek.

İkinci seans yine aynı gün 15:00'te gerçekleştirilecek ve 16:30'da bitecek.

Üçüncü antrenman seansı cumartesi günü TSI 12:00'de başlayacak ve 13:00'te sona erecek.

Sıralama turları ise 15:00'te başlayıp 16:00'da bitecek.

2020 Türkiye Grand Prix'si ise pazar günü TSI 13:10'da başlayacak.

Öte yandan 1. Bahreyn yarışının 18:10, ikinci yarışın ise 20:10'da yapılacağı açıklandı.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Türkiye GP
Editör Kemal Şengül

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