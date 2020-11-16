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Formula 1 / Türkiye GP / Son dakika

Türkiye GP podyumunda şampanya yerine gazoz kullanılmış

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Türkiye GP podyumunda şampanya yerine gazoz kullanılmış
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Mercedes F1 patronu Toto Wolff, Türkiye Grand Prix'si podyumunda şampanya yerine Sprite gazozu kullanıldığını belirtti.

Türkiye GP'yi kazanan Mercedes F1 pilotu Lewis Hamilton, yarış sonunda oldukça mutluydu ve pist üstünde çeşitli kutlamalar yapıldı.

Ancak Hamilton'ın şampiyonluğunu ve galibiyetini kutladığı podyumdaki şampanyalar, diğer yarışlarda olduğu gibi patlamadı.

Bahreyn gibi bazı ülkelerde şampanya yerine gül suyu kullanılıyor ve Türkiye'de de pilotlara şampanya verilmedi.

Mercedes F1 patronu Toto Wolff, podyumda kullanılan şeyin geleneksel bir şampanya değil, limonlu bir gazoz olan Sprite olduğunu söyledi.

Wolff, şampiyonluğu nasıl kutlayacakları sorusuna şöyle yanıt verdi: "Eve (Hamilton'la) birlikte uçuyoruz ve bardaklarda podyumda gördüğünüz gibi Sprite olmayacak, başka bir şey olacak!"

"Genel olarak çok memnunum. Üstelik bu çok özel bir yıl, sadece bizim için değil tüm dünya için kolay değildi."

"Ama yine de insanları memnun etmeyi başardığımızı düşünüyorum, bu yüzden sezon sonunda böylesine zorlu bir yarışı kazanmak olağanüstü bir başarı."

 
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Bu Haber Hakkında

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Etkinlik Türkiye GP
Editör Kemal Şengül

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