Eğer, İstanbul dışından geliyorsanız ve 2020 DHL Türkiye Grand Prix'sini İstanbul'da, yani yerinden takip etmek istiyorsanız, hava Kasım ayında soğuk olacağı için tercihiniz otel olmalı.

Otel fiyatları, her geçen gün artacağı için erkenden rezervasyon yapmak önemli olacak.

Size tavsiyemiz pistin bulunduğu Anadolu yakasında bir otelde kalmanız. Çünkü İstanbul trafiği nedeniyle Avrupa'dan Asya'ya geçiş zor olabilir. Ayrıca ulaşımda da sıkıntı çekebilirsiniz.

Otelin yakınlarında birden fazla otel bulunuyor ancak fiyatları değişiyor. Piste en yakın otellerden bir tanesi Crowne Plaza İstanbul. Otel oldukça kaliteli, ancak fiyatları biraz yüksek olabilir.

Miracle Istanbul Asia ve Miracle Airport Hotel yine piste yakın olan otellerden bazıları. Ayrıca bu oteller, Sabiha Gökçen Havalimanı'na da çok yakın.

Bu bölgede bulunan diğer oteller arasında Teknosports Otel, Ekinci Residence, Nearport Hotel, Hampton by Hilton İstanbul Kurtköy ve ISG Airport Hotel de yer alıyor.

Eğer oteliniz deniz görsün isterseniz Neomarin AVM'nin hemen yanında bulunan Divan İstanbul Asia Otel'i tercih edebilirsiniz.

Yine Sabiha Gökçen'in yakınlarında Radisson Blu Hotel de bulunuyor.

Türkiye GP otel fiyatları kaç TL olacak?

Genel olarak Formula 1 Türkiye Grand Prix'si hafta sonunda otel fiyatları günlük 500 liradan 2.500 liraya kadar çıkabilir.

Ancak erkenden yer ayırtabilirseniz, bu fiyatlar daha ucuz olabilir.