Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Türkiye GP öncesi: Takım arkadaşı mücadeleleri Sonraki / Türkiye GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler
Formula 1 / Türkiye GP Haberler

Türkiye GP öncesi: Yarış gridi

Ekleyen:
Çeviren:
Cem Özel
, Editör

2021 Rusya Grand Prix'sine Valtteri Bottas ilk sıradan başlayacak ve yanında Max Verstappen olacak.

Türkiye GP öncesi: Yarış gridi

1

  Valtteri Bottas
(Mercedes)

 



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

  Max Verstappen
(Red Bull)

3

  Charles Leclerc
(Ferrari)

 



 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

  Pierre Gasly
(AlphaTauri)

5

  Fernando Alonso
(Alpine)

 



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

 

  Sergio Pérez
(Red Bull)

7

  Lando Norris
(McLaren)

 



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

  Lance Stroll
(Aston Martin)

9

  Yuki Tsunoda
(AlphaTauri)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

  Sebastian Vettel
(Aston Martin)

11

  Lewis Hamilton (P)
(Mercedes)

 

 



 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Esteban Ocon
(Alpine)

13

  George Russell
(Williams)

 



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

  Mick Schumacher
(Haas)

15

  Nicholas Latifi
(Williams)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

  Antonio Giovinazzi
(Alfa Romeo)

17

  Kimi Räikkönen
(Alfa Romeo)

 



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

  Nikita Mazepin
(Haas)

19

  Carlos Sainz (P)
(Ferrari)

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

  Daniel Ricciardo (P)
(McLaren)

* Carlos Sainz ve Daniel Ricciardo güç ünitesinde birçok parça değiştirdikleri için son çizgiden start alacaklar.

* Lewis Hamilton sadece içten yanmalı motor değiştirdiği için 10 sıra grid cezası aldığı için 11. sıradan start alacak.

paylaşım
yorumlar
Türkiye GP öncesi: Takım arkadaşı mücadeleleri

Önceki haber

Türkiye GP öncesi: Takım arkadaşı mücadeleleri

Sonraki haber

Türkiye GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

Türkiye GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

2021 Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı!

2 ay
2
Formula 1

S Sport, 2021 Türkiye GP'yi şifresiz yayınlayacak!

4 g
3
Formula 1

Türkiye GP: Hamilton en hızlısı, Bottas pole pozisyonunda!

23 s
4
Formula 1

Honda F1'den neden ayrılıyor ve Red Bull hangi motoru kullanacak?

1 y
5
Formula 1

Pilotların 2021 sezonunda kullanacağı numaralar belli oldu

9 ay
Son Haberler
Canlı anlatım: Türkiye GP
F1

Canlı anlatım: Türkiye GP

50dk
Türkiye GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler
F1

Türkiye GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

1 s
Türkiye GP öncesi: Yarış gridi
F1

Türkiye GP öncesi: Yarış gridi

1 s
Türkiye GP öncesi: Takım arkadaşı mücadeleleri
F1

Türkiye GP öncesi: Takım arkadaşı mücadeleleri

1 s
Williams: “Takımlar, strateji savaşıyla karşı karşıya”
F1

Williams: “Takımlar, strateji savaşıyla karşı karşıya”

2 s
Son Videolar
Türkiye Grand Prix'si Start Gridi 01:05
Formula 1
22 s

Türkiye Grand Prix'si Start Gridi

Hamilton, Türkiye GP'de 10 sıra grid cezası aldı 00:30
Formula 1
9 Eki 2021

Hamilton, Türkiye GP'de 10 sıra grid cezası aldı

Sainz, motor değiştirdiği için Türkiye'de grid cezası alacak 00:54
Formula 1
7 Eki 2021

Sainz, motor değiştirdiği için Türkiye'de grid cezası alacak

Red Bull, Türkiye GP'de Honda'ya teşekkür etmek için yeni renk düzeni kullanacak 00:47
Formula 1
7 Eki 2021

Red Bull, Türkiye GP'de Honda'ya teşekkür etmek için yeni renk düzeni kullanacak

Intercity Istanbul Park'ta sanal bir tur 01:39
Formula 1
7 Eki 2021

Intercity Istanbul Park'ta sanal bir tur

Daha fazlası
Fabien Gaillard
Türkiye GP öncesi: Takım arkadaşı mücadeleleri Türkiye GP
Formula 1

Türkiye GP öncesi: Takım arkadaşı mücadeleleri

Rusya GP öncesi: Takım arkadaşı mücadeleleri Rusya GP
Formula 1

Rusya GP öncesi: Takım arkadaşı mücadeleleri

Hollanda GP: Takım arkadaşı mücadeleleri Hollanda GP
Formula 1

Hollanda GP: Takım arkadaşı mücadeleleri

Çok Okunanlar Bugün

2021 Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı!
Formula 1 Formula 1

2021 Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı!

S Sport, 2021 Türkiye GP'yi şifresiz yayınlayacak!
Formula 1 Formula 1

S Sport, 2021 Türkiye GP'yi şifresiz yayınlayacak!

Türkiye GP: Hamilton en hızlısı, Bottas pole pozisyonunda!
Formula 1 Formula 1

Türkiye GP: Hamilton en hızlısı, Bottas pole pozisyonunda!

Honda F1'den neden ayrılıyor ve Red Bull hangi motoru kullanacak?
Formula 1 Formula 1

Honda F1'den neden ayrılıyor ve Red Bull hangi motoru kullanacak?

Pilotların 2021 sezonunda kullanacağı numaralar belli oldu
Formula 1 Formula 1

Pilotların 2021 sezonunda kullanacağı numaralar belli oldu

Formula 1'i tanıyalım: Yarış startı
Formula 1 Formula 1

Formula 1'i tanıyalım: Yarış startı

2020 F1 yarışları hangi kanalda yayınlanacak?
Formula 1 Formula 1

2020 F1 yarışları hangi kanalda yayınlanacak?

F1 sürücü maaşları: Hangi pilot 2020'de ne kadar kazanıyor?
Formula 1 Formula 1

F1 sürücü maaşları: Hangi pilot 2020'de ne kadar kazanıyor?

Son Haberler

Canlı anlatım: Türkiye GP
Formula 1 Formula 1

Canlı anlatım: Türkiye GP

Türkiye GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler
Formula 1 Formula 1

Türkiye GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

Türkiye GP öncesi: Yarış gridi
Formula 1 Formula 1

Türkiye GP öncesi: Yarış gridi

Türkiye GP öncesi: Takım arkadaşı mücadeleleri
Formula 1 Formula 1

Türkiye GP öncesi: Takım arkadaşı mücadeleleri

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.