Türkiye GP öncesi: Yarış gridi
2021 Rusya Grand Prix'sine Valtteri Bottas ilk sıradan başlayacak ve yanında Max Verstappen olacak.
|
1
|
Valtteri Bottas
|
2
|
Max Verstappen
|
3
|
Charles Leclerc
|
4
|
Pierre Gasly
|
5
|
Fernando Alonso
|
6
|
Sergio Pérez
|
7
|
Lando Norris
|
8
|
Lance Stroll
|
9
|
Yuki Tsunoda
|
10
|
Sebastian Vettel
|
11
|
Lewis Hamilton (P)
|
12
|
Esteban Ocon
|
13
|
George Russell
|
14
|
Mick Schumacher
|
15
|
Nicholas Latifi
|
16
|
Antonio Giovinazzi
|
17
|
Kimi Räikkönen
|
18
|
Nikita Mazepin
|
19
|
Carlos Sainz (P)
|
20
|
Daniel Ricciardo (P)
* Carlos Sainz ve Daniel Ricciardo güç ünitesinde birçok parça değiştirdikleri için son çizgiden start alacaklar.
* Lewis Hamilton sadece içten yanmalı motor değiştirdiği için 10 sıra grid cezası aldığı için 11. sıradan start alacak.
Önceki haber
Türkiye GP öncesi: Takım arkadaşı mücadeleleri
Sonraki haber
Türkiye GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler