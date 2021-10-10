Türkiye GP öncesi: Yarış gridi

1 Valtteri Bottas

(Mercedes)



2

Max Verstappen

(Red Bull) 3 Charles Leclerc

(Ferrari)



4

Pierre Gasly

(AlphaTauri) 5 Fernando Alonso

(Alpine)



6

Sergio Pérez

(Red Bull) 7 Lando Norris

(McLaren)



8

Lance Stroll

(Aston Martin) 9 Yuki Tsunoda

(AlphaTauri) 10

Sebastian Vettel

(Aston Martin) 11 Lewis Hamilton (P)

(Mercedes)



12

Esteban Ocon

(Alpine) 13 George Russell

(Williams)



14

Mick Schumacher

(Haas) 15 Nicholas Latifi

(Williams) 16

Antonio Giovinazzi

(Alfa Romeo) 17 Kimi Räikkönen

(Alfa Romeo)



18

Nikita Mazepin

(Haas) 19 Carlos Sainz (P)

(Ferrari) 20

Daniel Ricciardo (P)

(McLaren)

* Carlos Sainz ve Daniel Ricciardo güç ünitesinde birçok parça değiştirdikleri için son çizgiden start alacaklar.

* Lewis Hamilton sadece içten yanmalı motor değiştirdiği için 10 sıra grid cezası aldığı için 11. sıradan start alacak.