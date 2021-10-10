Türkiye GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

Pirelli, bu hafta sonu gerçekleştirilen yarışa C2, C3 ve C4 lastikleri getirmişti.

Yarış öncesinde sürücülerin ellerinde kaç set lastik kaldığı da belli oldu.

Pazar günkü yarış öncesinde Mercedes ve Red Bull pilotlarının elinde kullanılmamış iki set orta hamur var.

Charles Leclerc, Fernando Alonso ve Lance Stroll’ün kullanılmamış iki set sert hamuru bulunurken, Lando Norris’in bir set sert hamuru var.

Yarışa en arkadan başlayacak olan Daniel Ricciardo’nun bir set sert, iki set orta, 2 set yumuşak hamuru varken; Carlos Sainz’ın 2’şer set sert ve orta hamurla bir set yumuşak hamuru bulunuyor.

Diğer isimlerin ellerindeki lastiklere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

Pirelli, aynı zamanda Türkiye Grand Prix'sinde çift pit stop yapılmasını bekliyor.

En hızlı strateji, yarışa orta hamurla başlamak ve 12 ila 17. turlar arası pite gelip sert hamuru takmak; sonrasında ise 35 ile 40. turlar arası pite gelip sert hamurla finiş görmek olacak.

İkinci en hızlı strateji ise yarışa orta hamurla başlamak ve 20 ila 25. turlar arası pite gelip, sert hamurla finiş görmek olarak açıklandı.

Pilotların ellerindeki yeni/eski lastik hamurları:

Pilot Takım Sert (С2) Orta (C3) Yumuşak (C4) Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış 44. L. Hamilton Mercedes 2 - - 2 - 2 77. V. Bottas Mercedes 2 - - 2 - 2 33. M. Verstappen Red Bull Racing 2 - - 2 - 2 11. S. Perez Red Bull Racing 2 - - 2 - 2 3. D. Ricciardo McLaren 1 - 2 - 2 2 4. L. Norris McLaren 1 - - 2 - 3 5. S Vettel Aston Martin 2 - - 2 1 2 18. L. Stroll Aston Martin 2 - - 2 - 2 14. F. Alonso Alpine 2 - - 2 - 2 31. E. Ocon Alpine 1 - 1 2 1 2 16. C. Leclerc Ferrari 2 - - 2 - 2 55. C. Sainz Ferrari 2 - 2 - 1 2 22. Y. Tsunoda AlphaTauri 1 - - 1 - 4 10. P. Gasly AlphaTauri 1 - - 2 - 3 7. K. Raikkonen Alfa Romeo 2 - 2 - 1 2 99. A. Giovinazzi Alfa Romeo 2 - 2 - 1 2 9. N. Mazepin Haas F1 1 - 2 - 1 3 47. M. Schumacher Haas F1 1 - 2 - 1 3 63. G. Russell Williams 1 - 1 1 1 3 6. N. Latifi Williams 1 - 2 - 2 2