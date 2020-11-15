Türkiye GP öncesi kullanılmayan lastikler ve strateji tahminleri

Türkiye'de Cumartesi gününün yağmurlu geçmesinin ardından pilotlar oldukça fazla sayıda yeni yumuşak ve orta lastiklere sahipler.

Cumartesi günü tamamen yağmur altında geçse de bugünkü yarışta yağmur beklentisi çok düşüktü. Ancak az önce yağmur başladı.

Yağmur da olsa kuru zemin de olsa bugün pist her koşulda kaygan olacak.

Cuma günkü antrenmanlarda pilotlar sert lastikleri soğuk şartlarda ısıtmakta zorlanmıştı. Bu durum nedeniyle yarışta yağmur olmazsa daha yumuşak lastiklerin kullanıldığı, çok pit stoplu bir yarış izleyebiliriz.

Kullanılmayan lastikler

Strateji tahminleri