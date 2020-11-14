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Formula 1 / Türkiye GP / Sıralama turları raporu

Türkiye GP: Kaotik sıralama turlarında pole pozisyonu Stroll'ün!

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Türkiye GP: Kaotik sıralama turlarında pole pozisyonu Stroll'ün!
Ekleyen:
, Editör

2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Türkiye'de gerçekleştirilecek 14. yarışı öncesinde pole pozisyonu sürpriz bir şekilde Racing Point pilotu Lance Stroll'ün oldu.

Beklenen yağmurun sıralama turları başladıktan dakikalar sonra gelmesiyle birlikte Türkiye Grand Prix'si sıralama turlarında işler oldukça karıştı. Başlangıçta kırmızı bayrak nedeniyle uzun süre pitte kalan pilotlar, pistin kurumaya başlamasıyla birlikte piste çıktılar.

Hava sıcaklığının 12, pist sıcaklığının ise 13 dereceye indiği pistte Red Bull oldukça iyi bir performans sergiledi ancak Lance Stroll geçiş lastikleriyle harika bir performans ortaya koyarak pole pozisyonunu kazandı.

Stroll, son zaman turunda 1:47.765 yaptı ve bu derece Max Verstappen'in derecesinden 0.290 saniye daha iyiydi. Perez son bölümde garaja gelince 1.5 saniye geride üçüncü oldu.

Yarış Pazar günü 13:10'da başlayacak.

Yarış gridi:

Sıra Sürücü Şase Motor Zaman Fark
1 Canada Lance Stroll Racing Point Mercedes 1'47.765  
2 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 1'48.055 0.290
3 Mexico Sergio Perez Racing Point Mercedes 1'49.321 1.556
4 Thailand Alexander Albon Red Bull Honda 1'50.448 2.683
5 Australia Daniel Ricciardo Renault Renault 1'51.595 3.830
6 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 1'52.560 4.795
7 France Esteban Ocon Renault Renault 1'52.622 4.857
8 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 1'52.745 4.980
9 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 1'53.258 5.493
10 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 1'57.226 9.461
11 United Kingdom Lando Norris McLaren Renault 1'54.945 7.180
12 Germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 1'55.169 7.404
13 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren Renault 1'55.410 7.645
14 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 1'56.696 8.931
15 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 1'58.556 10.791
16 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 2'08.007 20.242
17 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri Honda 2'09.070 21.305
18 France Romain Grosjean Haas Ferrari 2'12.909 25.144
19 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 2'21.611 33.846
20 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 2'10.017 22.252
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3. Seans: Stroll harika turuyla ilk pole pozisyonunu aldı

Sıralama turlarının son bölümüne iki Red Bull, iki Mercedes, iki Alfa Romeo, iki Racing Point ve iki Renault sürücüsü kaldı.

Son bölümde pist kurumaya devam etti ve ilk iki bölümdeki harika performansından sonra Red Bull pilotları ilk çizginin en büyük favorisiydi.

Verstappen mavi logolu yağmur lastiğiyle attığı ilk turunda 1:52.326 yaptı ve diğerlerine karşı büyük bir üstünlük kurarak ilk sıraya yerleşti. 

Sonrasında yeşil logolu geçiş lastiğini kullanan Sergio Perez 1:52.037 yaparak Verstappen'den liderliği almayı başardı.

Sonrasında Verstappen de geçiş lastiklerine geçti ancak Perez çok iyi turlar attı ve en iyi dereceyi 1:49.321'e çekti. 

Son anlarda Perez'in takım arkadaşı Lance Stroll pistin de gelişmesiyle birlikte 1:47.765 yaptı ve takım arkadaşını geçerek pole pozisyonunu kazandı.

Lance Stroll, Racing Point RP20

Lance Stroll, Racing Point RP20

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Bu, Stroll'ün Formula 1'deki ilk pole pozisyonuydu. Aynı zamanda Racing Point takımı da F1'deki ilk pole pozisyonunu elde etti.

Verstappen, son zaman turunda 1:48.055 yapmasına rağmen Stroll'ün turundan 0.290 saniye yavaş kaldı ve ikinci oldu.

Perez ise son bölümde tempo kaybedince 1.5 saniye geride üçüncü oldu.

Alex Albon, takım arkadaşının 1.2 saniye gerisinde dördüncü oldu. Onu Daniel Ricciardo takip ederken, yarın şampiyonluğunu ilan etme ihtimali bulunan Lewis Hamilton tam 4.7 saniye geride altıncı oldu.

İlk onu Esteban Ocon, Kimi Raikkonen, Valtteri Bottas ve Antonio Giovinazzi tamamladı.

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Canada Lance Stroll Racing Point Mercedes 7 1'47.765  
2 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 8 1'48.055 0.290
3 Mexico Sergio Perez Racing Point Mercedes 6 1'49.321 1.556
4 Thailand Alexander Albon Red Bull Honda 8 1'50.448 2.683
5 Australia Daniel Ricciardo Renault Renault 7 1'51.595 3.830
6 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 7 1'52.560 4.795
7 France Esteban Ocon Renault Renault 7 1'52.622 4.857
8 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 7 1'52.745 4.980
9 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 7 1'53.258 5.493
10 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 7 1'57.226 9.461
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2. Seans: Verstappen 1.9 saniye farkla lider, Ferrari iki araçla birden elendi

Sıralama turlarının ikinci bölümünde şartlar, ilk bölüme kıyasla çok daha iyiydi ve sürücüler peş peşe hızlı turlar atmaya başladılar.

Max Verstappen, derecesini sürekli olarak gelişirdi ve bitime dört dakika kala 1:52.036'ya kadar inmeyi başardı. Sonrasında bu dereceyi 1:50.293'e çekti.

Alex Albon 1.9 saniye geride ikinci, Lewis Hamilton 2.4 saniye geride üçüncü ve Lance Stroll 3 saniye geride dördüncü oldu.

Alex Albon, Red Bull Racing RB16

Alex Albon, Red Bull Racing RB16

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Lando Norris, sıralama turlarının ikinci bölümünde 1:5.945'lik derecesiyle 11. olup elenirken, Sebastian Vettel de 1:55.169 ile 12. oldu ve elenmekten kurtulamadı.

Carlos Sainz 13. olurken, Charles Leclerc 14. oldu ve böylelikle Ferrari, iki araçla birden ikinci bölümde elenmiş oldu.

Pierre Gasly ise kendisine 15. sırada yer bulabildi.

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 8 1'50.293  
2 Thailand Alexander Albon Red Bull Honda 8 1'52.282 1.989
3 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 8 1'52.709 2.416
4 Canada Lance Stroll Racing Point Mercedes 8 1'53.372 3.079
5 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 9 1'53.431 3.138
6 France Esteban Ocon Renault Renault 9 1'53.657 3.364
7 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 7 1'53.767 3.474
8 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 9 1'53.793 3.500
9 Mexico Sergio Perez Racing Point Mercedes 8 1'54.097 3.804
10 Australia Daniel Ricciardo Renault Renault 9 1'54.278 3.985
11 United Kingdom Lando Norris McLaren Renault 9 1'54.945 4.652
12 Germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 9 1'55.169 4.876
13 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren Renault 8 1'55.410 5.117
14 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 9 1'56.696 6.403
15 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 8 1'58.556 8.263
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1. Seans: İki kez kırmızı bayrak çıktı

İstanbul Park'taki sıralama turlarının ilk bölümü, yoğun yağmur nedeniyle başladıktan kısa bir süre sonra durduruldu.

Yağmur durup, pist kurumaya başladıktan sonra seans  tekrar başladı. Ancak Romain Grosjean spin atıp çakıl havuzuna gömülünce seans tekrar kırmızı bayrakla durduruldu.

Pek çok pilot bu seans içerisinde spin attı ancak kaza yaşanmadı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

İlk dakikalarda Esteban Ocon en iyi dereceyi yapmayı başardı. Sürücüler, ikinci kırmızı bayraktan sonra kalan üç dakikada, ikinci bölüme kalmak için temiz turlar atmaya çalıştılar.

Max Verstappen 1:57.485 yaparak bu bölümü lider tamamlamayı başardı. Alex Albon 1.9 saniye geride ikinci, Kimi Raikkonen 3.7 saniye geride üçüncü ve Sebastian Vettel dördüncü oldu.

Lewis Hamilton bu bölümü ancak 14. tamamladı.

 

Öte yandan Kevin Magnussen, Daniil Kvyat, George Russell, Romain Grosjean ve Nicholas Latifi son beş sırada yer alarak ilk bölümde elendiler.

Latifi, bitime saniyeler kala spin attı ve çakıl havuzuna gömüldü. Bu yüzden de seansa erken veda etti.

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 10 1'57.485  
2 Thailand Alexander Albon Red Bull Honda 10 1'59.431 1.946
3 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 11 2'01.249 3.764
4 Germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 9 2'03.356 5.871
5 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 9 2'04.464 6.979
6 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 9 2'05.579 8.094
7 Australia Daniel Ricciardo Renault Renault 10 2'05.598 8.113
8 France Esteban Ocon Renault Renault 10 2'06.115 8.630
9 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 9 2'07.001 9.516
10 United Kingdom Lando Norris McLaren Renault 9 2'07.167 9.682
11 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 10 2'07.341 9.856
12 Canada Lance Stroll Racing Point Mercedes 7 2'07.467 9.982
13 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren Renault 10 2'07.489 10.004
14 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 8 2'07.599 10.114
15 Mexico Sergio Perez Racing Point Mercedes 7 2'07.614 10.129
16 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 10 2'08.007 10.522
17 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri Honda 8 2'09.070 11.585
18 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 9 2'10.017 12.532
19 France Romain Grosjean Haas Ferrari 7 2'12.909 15.424
20 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 9 2'21.611 24.126
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Türkiye GP
Alt-etkinlik QU
Editör Kemal Şengül

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