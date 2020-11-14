Türkiye GP: Kaotik sıralama turlarında pole pozisyonu Stroll'ün!
2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Türkiye'de gerçekleştirilecek 14. yarışı öncesinde pole pozisyonu sürpriz bir şekilde Racing Point pilotu Lance Stroll'ün oldu.
Beklenen yağmurun sıralama turları başladıktan dakikalar sonra gelmesiyle birlikte Türkiye Grand Prix'si sıralama turlarında işler oldukça karıştı. Başlangıçta kırmızı bayrak nedeniyle uzun süre pitte kalan pilotlar, pistin kurumaya başlamasıyla birlikte piste çıktılar.
Hava sıcaklığının 12, pist sıcaklığının ise 13 dereceye indiği pistte Red Bull oldukça iyi bir performans sergiledi ancak Lance Stroll geçiş lastikleriyle harika bir performans ortaya koyarak pole pozisyonunu kazandı.
Stroll, son zaman turunda 1:47.765 yaptı ve bu derece Max Verstappen'in derecesinden 0.290 saniye daha iyiydi. Perez son bölümde garaja gelince 1.5 saniye geride üçüncü oldu.
Yarış Pazar günü 13:10'da başlayacak.
Yarış gridi:
|Sıra
|Sürücü
|Şase
|Motor
|Zaman
|Fark
|1
|Lance Stroll
|Racing Point
|Mercedes
|1'47.765
|2
|Max Verstappen
|Red Bull
|Honda
|1'48.055
|0.290
|3
|Sergio Perez
|Racing Point
|Mercedes
|1'49.321
|1.556
|4
|Alexander Albon
|Red Bull
|Honda
|1'50.448
|2.683
|5
|Daniel Ricciardo
|Renault
|Renault
|1'51.595
|3.830
|6
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
|1'52.560
|4.795
|7
|Esteban Ocon
|Renault
|Renault
|1'52.622
|4.857
|8
|Kimi Raikkonen
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1'52.745
|4.980
|9
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|Mercedes
|1'53.258
|5.493
|10
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1'57.226
|9.461
|11
|Lando Norris
|McLaren
|Renault
|1'54.945
|7.180
|12
|Sebastian Vettel
|Ferrari
|Ferrari
|1'55.169
|7.404
|13
|Carlos Sainz Jr.
|McLaren
|Renault
|1'55.410
|7.645
|14
|Charles Leclerc
|Ferrari
|Ferrari
|1'56.696
|8.931
|15
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|Honda
|1'58.556
|10.791
|16
|Kevin Magnussen
|Haas
|Ferrari
|2'08.007
|20.242
|17
|Daniil Kvyat
|AlphaTauri
|Honda
|2'09.070
|21.305
|18
|Romain Grosjean
|Haas
|Ferrari
|2'12.909
|25.144
|19
|Nicholas Latifi
|Williams
|Mercedes
|2'21.611
|33.846
|20
|George Russell
|Williams
|Mercedes
|2'10.017
|22.252
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3. Seans: Stroll harika turuyla ilk pole pozisyonunu aldı
Sıralama turlarının son bölümüne iki Red Bull, iki Mercedes, iki Alfa Romeo, iki Racing Point ve iki Renault sürücüsü kaldı.
Son bölümde pist kurumaya devam etti ve ilk iki bölümdeki harika performansından sonra Red Bull pilotları ilk çizginin en büyük favorisiydi.
Verstappen mavi logolu yağmur lastiğiyle attığı ilk turunda 1:52.326 yaptı ve diğerlerine karşı büyük bir üstünlük kurarak ilk sıraya yerleşti.
Sonrasında yeşil logolu geçiş lastiğini kullanan Sergio Perez 1:52.037 yaparak Verstappen'den liderliği almayı başardı.
Sonrasında Verstappen de geçiş lastiklerine geçti ancak Perez çok iyi turlar attı ve en iyi dereceyi 1:49.321'e çekti.
Son anlarda Perez'in takım arkadaşı Lance Stroll pistin de gelişmesiyle birlikte 1:47.765 yaptı ve takım arkadaşını geçerek pole pozisyonunu kazandı.
Lance Stroll, Racing Point RP20
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Max Verstappen, Red Bull Racing RB16
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Bu, Stroll'ün Formula 1'deki ilk pole pozisyonuydu. Aynı zamanda Racing Point takımı da F1'deki ilk pole pozisyonunu elde etti.
Verstappen, son zaman turunda 1:48.055 yapmasına rağmen Stroll'ün turundan 0.290 saniye yavaş kaldı ve ikinci oldu.
Perez ise son bölümde tempo kaybedince 1.5 saniye geride üçüncü oldu.
Alex Albon, takım arkadaşının 1.2 saniye gerisinde dördüncü oldu. Onu Daniel Ricciardo takip ederken, yarın şampiyonluğunu ilan etme ihtimali bulunan Lewis Hamilton tam 4.7 saniye geride altıncı oldu.
İlk onu Esteban Ocon, Kimi Raikkonen, Valtteri Bottas ve Antonio Giovinazzi tamamladı.
|Sıra
|Sürücü
|Şase
|Motor
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|Lance Stroll
|Racing Point
|Mercedes
|7
|1'47.765
|2
|Max Verstappen
|Red Bull
|Honda
|8
|1'48.055
|0.290
|3
|Sergio Perez
|Racing Point
|Mercedes
|6
|1'49.321
|1.556
|4
|Alexander Albon
|Red Bull
|Honda
|8
|1'50.448
|2.683
|5
|Daniel Ricciardo
|Renault
|Renault
|7
|1'51.595
|3.830
|6
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
|7
|1'52.560
|4.795
|7
|Esteban Ocon
|Renault
|Renault
|7
|1'52.622
|4.857
|8
|Kimi Raikkonen
|Alfa Romeo
|Ferrari
|7
|1'52.745
|4.980
|9
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|Mercedes
|7
|1'53.258
|5.493
|10
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo
|Ferrari
|7
|1'57.226
|9.461
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2. Seans: Verstappen 1.9 saniye farkla lider, Ferrari iki araçla birden elendi
Sıralama turlarının ikinci bölümünde şartlar, ilk bölüme kıyasla çok daha iyiydi ve sürücüler peş peşe hızlı turlar atmaya başladılar.
Max Verstappen, derecesini sürekli olarak gelişirdi ve bitime dört dakika kala 1:52.036'ya kadar inmeyi başardı. Sonrasında bu dereceyi 1:50.293'e çekti.
Alex Albon 1.9 saniye geride ikinci, Lewis Hamilton 2.4 saniye geride üçüncü ve Lance Stroll 3 saniye geride dördüncü oldu.
Alex Albon, Red Bull Racing RB16
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Lando Norris, sıralama turlarının ikinci bölümünde 1:5.945'lik derecesiyle 11. olup elenirken, Sebastian Vettel de 1:55.169 ile 12. oldu ve elenmekten kurtulamadı.
Carlos Sainz 13. olurken, Charles Leclerc 14. oldu ve böylelikle Ferrari, iki araçla birden ikinci bölümde elenmiş oldu.
Pierre Gasly ise kendisine 15. sırada yer bulabildi.
|Sıra
|Sürücü
|Şase
|Motor
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|Max Verstappen
|Red Bull
|Honda
|8
|1'50.293
|2
|Alexander Albon
|Red Bull
|Honda
|8
|1'52.282
|1.989
|3
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
|8
|1'52.709
|2.416
|4
|Lance Stroll
|Racing Point
|Mercedes
|8
|1'53.372
|3.079
|5
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo
|Ferrari
|9
|1'53.431
|3.138
|6
|Esteban Ocon
|Renault
|Renault
|9
|1'53.657
|3.364
|7
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|Mercedes
|7
|1'53.767
|3.474
|8
|Kimi Raikkonen
|Alfa Romeo
|Ferrari
|9
|1'53.793
|3.500
|9
|Sergio Perez
|Racing Point
|Mercedes
|8
|1'54.097
|3.804
|10
|Daniel Ricciardo
|Renault
|Renault
|9
|1'54.278
|3.985
|11
|Lando Norris
|McLaren
|Renault
|9
|1'54.945
|4.652
|12
|Sebastian Vettel
|Ferrari
|Ferrari
|9
|1'55.169
|4.876
|13
|Carlos Sainz Jr.
|McLaren
|Renault
|8
|1'55.410
|5.117
|14
|Charles Leclerc
|Ferrari
|Ferrari
|9
|1'56.696
|6.403
|15
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|Honda
|8
|1'58.556
|8.263
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1. Seans: İki kez kırmızı bayrak çıktı
İstanbul Park'taki sıralama turlarının ilk bölümü, yoğun yağmur nedeniyle başladıktan kısa bir süre sonra durduruldu.
Yağmur durup, pist kurumaya başladıktan sonra seans tekrar başladı. Ancak Romain Grosjean spin atıp çakıl havuzuna gömülünce seans tekrar kırmızı bayrakla durduruldu.
Pek çok pilot bu seans içerisinde spin attı ancak kaza yaşanmadı.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB16
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
İlk dakikalarda Esteban Ocon en iyi dereceyi yapmayı başardı. Sürücüler, ikinci kırmızı bayraktan sonra kalan üç dakikada, ikinci bölüme kalmak için temiz turlar atmaya çalıştılar.
Max Verstappen 1:57.485 yaparak bu bölümü lider tamamlamayı başardı. Alex Albon 1.9 saniye geride ikinci, Kimi Raikkonen 3.7 saniye geride üçüncü ve Sebastian Vettel dördüncü oldu.
Lewis Hamilton bu bölümü ancak 14. tamamladı.
Öte yandan Kevin Magnussen, Daniil Kvyat, George Russell, Romain Grosjean ve Nicholas Latifi son beş sırada yer alarak ilk bölümde elendiler.
Latifi, bitime saniyeler kala spin attı ve çakıl havuzuna gömüldü. Bu yüzden de seansa erken veda etti.
|Sıra
|Sürücü
|Şase
|Motor
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|Max Verstappen
|Red Bull
|Honda
|10
|1'57.485
|2
|Alexander Albon
|Red Bull
|Honda
|10
|1'59.431
|1.946
|3
|Kimi Raikkonen
|Alfa Romeo
|Ferrari
|11
|2'01.249
|3.764
|4
|Sebastian Vettel
|Ferrari
|Ferrari
|9
|2'03.356
|5.871
|5
|Charles Leclerc
|Ferrari
|Ferrari
|9
|2'04.464
|6.979
|6
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|Honda
|9
|2'05.579
|8.094
|7
|Daniel Ricciardo
|Renault
|Renault
|10
|2'05.598
|8.113
|8
|Esteban Ocon
|Renault
|Renault
|10
|2'06.115
|8.630
|9
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|Mercedes
|9
|2'07.001
|9.516
|10
|Lando Norris
|McLaren
|Renault
|9
|2'07.167
|9.682
|11
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo
|Ferrari
|10
|2'07.341
|9.856
|12
|Lance Stroll
|Racing Point
|Mercedes
|7
|2'07.467
|9.982
|13
|Carlos Sainz Jr.
|McLaren
|Renault
|10
|2'07.489
|10.004
|14
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
|8
|2'07.599
|10.114
|15
|Sergio Perez
|Racing Point
|Mercedes
|7
|2'07.614
|10.129
|16
|Kevin Magnussen
|Haas
|Ferrari
|10
|2'08.007
|10.522
|17
|Daniil Kvyat
|AlphaTauri
|Honda
|8
|2'09.070
|11.585
|18
|George Russell
|Williams
|Mercedes
|9
|2'10.017
|12.532
|19
|Romain Grosjean
|Haas
|Ferrari
|7
|2'12.909
|15.424
|20
|Nicholas Latifi
|Williams
|Mercedes
|9
|2'21.611
|24.126
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|Editör
|Kemal Şengül