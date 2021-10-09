Türkiye GP: Islak 3. antrenmanda Gasly lider, Verstappen 2.!

3. seans öncesinde yağmur yağarken seansın başlamasıyla birlikte güneş kendisini gösterdi. Piste çıkan ilk isimlerde yağmur lastikleri varken pist kurudukça pilotlar geçiş lastiklerine geçtiler.

Seans ilerledikçe pistin kurumaya başlamasıyla dereceler de iyileşti ancak pilotlar geçiş lastikleriyle seansı tamamladılar.

Gasly, sıralamalar öncesinde gerçekleştirilen son antrenman seansında 1:30.447'lik derecesiyle en hızlı isim olmayı başardı.

Son hızlı turuna en hızlı sektör zamanıyla başlayan Max Verstappen, Gasly'nin 0.164 sn gerisinde 2. olurken onu takım arkadaşı Sergio Perez takip etti. Böylece ilk 3 sırada Honda motorlu araçlar yer aldı.

Seansın ilk dakikalarında sürücüler piste çıkmamayı tercih ederken, açılışı AlphaTauri sürücüleri yaptı. İlk turlarda 1:39'lu dereceler atılırken, turlar yavaş yavaş gelişmeye başladı.

Seansın ilk yarısında mavi logolu yağmur lastikleriyle turlayan sürücüler, özellikle 9. virajda sıkıntılar yaşadılar.

Seansın ortalarına doğru geçiş lastiğine geçen Gasly, arka düzlükteki tam gaz dönülen virajda spin atmasına rağmen yola devam ederken, saniyeler sonra George Russell 2. virajda spin atarak çakıl havuzuna saplandı.

Bunun üzerine seans, kırmızı bayrakla durduruldu.

George Russell, Williams FW43B, spins into the gravel and out of FP3 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Aynı saniyelerde Nikita Mazepin'in de spin atıp, Charles Leclerc'in dışarı taştığı görüldü.

Russell'ın aracı pistten kaldırıldıktan sonra seans yeniden başladı ve sürücüler yeşil logolu geçiş lastiğiyle turladı.

Bu dakikalarda liderliğe önce Lewis Hamilton, sonra ise Max Verstappen yükseldi.

Pist kurumaya başlarken, dereceler de gelişmeye devam etti.

Bitime 15 dakika kala 1:30.447'lik bir derece kaydeden Gasly, seansın sonuna kadar yerini korudu ve 3. antrenman seansının lideri oldu.

9. virajda spin atan isimlerden olan Verstappen, son turunda derecesini geliştirmesine rağmen 0.164 saniye geride ikinci oldu.

Son dakikalarda arka düzlükte Yuki Tsunoda ile tehlikeli bir an yaşayan Sergio Perez 0.237 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.

Ferrari sürücüleri iyi performanslarını sürdürürken, Carlos Sainz 0.815 saniye geride dördüncü, spin atan isimlerden Charles Leclerc 1.096 saniye geride beşinci oldu.

Alfa Romeo'dan Kimi Raikkonen yedinci olarak iyi bir seans geçirirken, Tsunoda'nın sekizinci olmasıyla beraber Honda motorlu araçların tamamı ilk 8'e girmiş oldu.

İlk 10'u tamamlayan isimler Valtteri Bottas ile Esteban Ocon olurken, Antonio Giovinazzi on birinci, Sebastian Vettel on ikinci sırada yer aldı.

Haas sürücüsü Mick Schumacher kendisine 13. sırada yer bulurken, McLaren sürücüleri Daniel Ricciardo ve Lando Norris sırasıyla 14. ve 15. oldular.

Aston Martin'den Lance Stroll'ün 16. olduğu seansta Nikita Mazepin 17., son bölümde piste çıkmayan Lewis Hamilton 18. oldu.

Son iki sırada ise Williams sürücüleri Nicholas Latifi ve George Russell yer aldı.

Türkiye GP sıralama turları TSİ 15.00'te başlayacak.

Seans sonucu: