Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Canlı anlatım: Türkiye GP 3. antrenman seansı Sonraki / Intercity İstanbul Park'ın artan yol tutuşu Marko'yu şaşırttı
Formula 1 / Türkiye GP Antrenman raporu

Türkiye GP: Islak 3. antrenmanda Gasly lider, Verstappen 2.!

Ekleyen:
, Şef Editör

2021 Formula 1 Şampiyonası'nın 16. yarışı olan Türkiye GP öncesinde ıslak zeminde gerçekleştirilen 3. antrenman seansını AlphaTauri pilotu Pierre Gasly ilk sırada tamamladı.

Türkiye GP: Islak 3. antrenmanda Gasly lider, Verstappen 2.!

3. seans öncesinde yağmur yağarken seansın başlamasıyla birlikte güneş kendisini gösterdi. Piste çıkan ilk isimlerde yağmur lastikleri varken pist kurudukça pilotlar geçiş lastiklerine geçtiler.

Seans ilerledikçe pistin kurumaya başlamasıyla dereceler de iyileşti ancak pilotlar geçiş lastikleriyle seansı tamamladılar.

Gasly, sıralamalar öncesinde gerçekleştirilen son antrenman seansında 1:30.447'lik derecesiyle en hızlı isim olmayı başardı.

Son hızlı turuna en hızlı sektör zamanıyla başlayan Max Verstappen, Gasly'nin 0.164 sn gerisinde 2. olurken onu takım arkadaşı Sergio Perez takip etti. Böylece ilk 3 sırada Honda motorlu araçlar yer aldı.

Seansın ilk dakikalarında sürücüler piste çıkmamayı tercih ederken, açılışı AlphaTauri sürücüleri yaptı. İlk turlarda 1:39'lu dereceler atılırken, turlar yavaş yavaş gelişmeye başladı.

Seansın ilk yarısında mavi logolu yağmur lastikleriyle turlayan sürücüler, özellikle 9. virajda sıkıntılar yaşadılar.

Seansın ortalarına doğru geçiş lastiğine geçen Gasly, arka düzlükteki tam gaz dönülen virajda spin atmasına rağmen yola devam ederken, saniyeler sonra George Russell 2. virajda spin atarak çakıl havuzuna saplandı.

Bunun üzerine seans, kırmızı bayrakla durduruldu.

George Russell, Williams FW43B, spins into the gravel and out of FP3

George Russell, Williams FW43B, spins into the gravel and out of FP3

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Aynı saniyelerde Nikita Mazepin'in de spin atıp, Charles Leclerc'in dışarı taştığı görüldü.

Russell'ın aracı pistten kaldırıldıktan sonra seans yeniden başladı ve sürücüler yeşil logolu geçiş lastiğiyle turladı.

Bu dakikalarda liderliğe önce Lewis Hamilton, sonra ise Max Verstappen yükseldi.

Pist kurumaya başlarken, dereceler de gelişmeye devam etti.

Bitime 15 dakika kala 1:30.447'lik bir derece kaydeden Gasly, seansın sonuna kadar yerini korudu ve 3. antrenman seansının lideri oldu.

9. virajda spin atan isimlerden olan Verstappen, son turunda derecesini geliştirmesine rağmen 0.164 saniye geride ikinci oldu.

Son dakikalarda arka düzlükte Yuki Tsunoda ile tehlikeli bir an yaşayan Sergio Perez 0.237 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.

Ferrari sürücüleri iyi performanslarını sürdürürken, Carlos Sainz 0.815 saniye geride dördüncü, spin atan isimlerden Charles Leclerc 1.096 saniye geride beşinci oldu.

Alfa Romeo'dan Kimi Raikkonen yedinci olarak iyi bir seans geçirirken, Tsunoda'nın sekizinci olmasıyla beraber Honda motorlu araçların tamamı ilk 8'e girmiş oldu.

İlk 10'u tamamlayan isimler Valtteri Bottas ile Esteban Ocon olurken, Antonio Giovinazzi on birinci, Sebastian Vettel on ikinci sırada yer aldı.

Haas sürücüsü Mick Schumacher kendisine 13. sırada yer bulurken, McLaren sürücüleri Daniel Ricciardo ve Lando Norris sırasıyla 14. ve 15. oldular.

Aston Martin'den Lance Stroll'ün 16. olduğu seansta Nikita Mazepin 17., son bölümde piste çıkmayan Lewis Hamilton 18. oldu.

Son iki sırada ise Williams sürücüleri Nicholas Latifi ve George Russell yer aldı.

Türkiye GP sıralama turları TSİ 15.00'te başlayacak.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark Ara
1 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 19 1'30.447    
2 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 11 1'30.611 0.164 0.164
3 Mexico Sergio Perez Red Bull Honda 13 1'30.684 0.237 0.073
4 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 22 1'31.262 0.815 0.578
5 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 18 1'31.543 1.096 0.281
6 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 15 1'31.545 1.098 0.002
7 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 17 1'31.572 1.125 0.027
8 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 21 1'31.981 1.534 0.409
9 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 8 1'31.996 1.549 0.015
10 France Esteban Ocon Alpine Renault 17 1'32.089 1.642 0.093
11 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 21 1'32.097 1.650 0.008
12 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 14 1'32.111 1.664 0.014
13 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 23 1'32.228 1.781 0.117
14 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 18 1'32.270 1.823 0.042
15 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 18 1'32.314 1.867 0.044
16 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 11 1'33.348 2.901 1.034
17 Russian Federation Nikita Mazepin Haas Ferrari 14 1'33.425 2.978 0.077
18 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 5 1'33.636 3.189 0.211
19 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 8 1'35.681 5.234 2.045
20 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 2      
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar
Canlı anlatım: Türkiye GP 3. antrenman seansı

Önceki haber

Canlı anlatım: Türkiye GP 3. antrenman seansı

Sonraki haber

Intercity İstanbul Park'ın artan yol tutuşu Marko'yu şaşırttı

Intercity İstanbul Park'ın artan yol tutuşu Marko'yu şaşırttı
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Türkiye GP: Islak 3. antrenmanda Gasly lider, Verstappen 2.!

45 dk
2
Formula 1

S Sport, 2021 Türkiye GP'yi şifresiz yayınlayacak!

3 g
3
Formula 1

Türkiye Grand Prix'si hafta sonu programı açıklandı

4 g
4
Formula 1

Türkiye GP en iyi nereden izlenir?

1 y
5
Formula 1

2021 Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı!

2 ay
Son Haberler
Intercity İstanbul Park'ın artan yol tutuşu Marko'yu şaşırttı
F1

Intercity İstanbul Park'ın artan yol tutuşu Marko'yu şaşırttı

3dk
Türkiye GP: Islak 3. antrenmanda Gasly lider, Verstappen 2.!
F1

Türkiye GP: Islak 3. antrenmanda Gasly lider, Verstappen 2.!

45dk
Canlı anlatım: Türkiye GP 3. antrenman seansı
F1

Canlı anlatım: Türkiye GP 3. antrenman seansı

1 s
Özel röportaj: Petronas'tan En De Liow ile bir sohbet
F1

Özel röportaj: Petronas'tan En De Liow ile bir sohbet

2 s
McLaren, risk alma konusunda daha dikkatli olacak
F1

McLaren, risk alma konusunda daha dikkatli olacak

2 s
Son Videolar
Hamilton, Türkiye GP'de 10 sıra grid cezası aldı 00:30
Formula 1
3 s

Hamilton, Türkiye GP'de 10 sıra grid cezası aldı

Sainz, motor değiştirdiği için Türkiye'de grid cezası alacak 00:54
Formula 1
7 Eki 2021

Sainz, motor değiştirdiği için Türkiye'de grid cezası alacak

Red Bull, Türkiye GP'de Honda'ya teşekkür etmek için yeni renk düzeni kullanacak 00:47
Formula 1
7 Eki 2021

Red Bull, Türkiye GP'de Honda'ya teşekkür etmek için yeni renk düzeni kullanacak

Intercity Istanbul Park'ta sanal bir tur 01:39
Formula 1
7 Eki 2021

Intercity Istanbul Park'ta sanal bir tur

Özel röportaj: 2021 F1 Türkiye GP öncesinde tüm sorularınızı Intercity'e sorduk 21:31
Formula 1
3 Eki 2021

Özel röportaj: 2021 F1 Türkiye GP öncesinde tüm sorularınızı Intercity'e sorduk

Abdullah Çelik Daha fazlası
Abdullah Çelik
McLaren, risk alma konusunda daha dikkatli olacak Rusya GP
Formula 1

McLaren, risk alma konusunda daha dikkatli olacak

Mercedes: "Türkiye'deki geçiş fırsatı, düşündüğümüzden daha az" Türkiye GP
Formula 1

Mercedes: "Türkiye'deki geçiş fırsatı, düşündüğümüzden daha az"

Norris: "Soçi'deki deneyim, öğrenme açısından kritikti" Türkiye GP
Formula 1

Norris: "Soçi'deki deneyim, öğrenme açısından kritikti"

Çok Okunanlar Bugün

Türkiye GP: Islak 3. antrenmanda Gasly lider, Verstappen 2.!
Formula 1 Formula 1

Türkiye GP: Islak 3. antrenmanda Gasly lider, Verstappen 2.!

S Sport, 2021 Türkiye GP'yi şifresiz yayınlayacak!
Formula 1 Formula 1

S Sport, 2021 Türkiye GP'yi şifresiz yayınlayacak!

Türkiye Grand Prix'si hafta sonu programı açıklandı
Formula 1 Formula 1

Türkiye Grand Prix'si hafta sonu programı açıklandı

Türkiye GP en iyi nereden izlenir?
Formula 1 Formula 1

Türkiye GP en iyi nereden izlenir?

2021 Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı!
Formula 1 Formula 1

2021 Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı!

Mercedes: "Türkiye'deki geçiş fırsatı, düşündüğümüzden daha az"
Formula 1 Formula 1

Mercedes: "Türkiye'deki geçiş fırsatı, düşündüğümüzden daha az"

8-10 Ekim Yarış Programı
GENEL GENEL

8-10 Ekim Yarış Programı

Özel röportaj: Türkiye Grand Prix'si öncesinde merak ettiğiniz her şey
Formula 1 Formula 1

Özel röportaj: Türkiye Grand Prix'si öncesinde merak ettiğiniz her şey

Son Haberler

Intercity İstanbul Park'ın artan yol tutuşu Marko'yu şaşırttı
Formula 1 Formula 1

Intercity İstanbul Park'ın artan yol tutuşu Marko'yu şaşırttı

Türkiye GP: Islak 3. antrenmanda Gasly lider, Verstappen 2.!
Formula 1 Formula 1

Türkiye GP: Islak 3. antrenmanda Gasly lider, Verstappen 2.!

Canlı anlatım: Türkiye GP 3. antrenman seansı
Formula 1 Formula 1

Canlı anlatım: Türkiye GP 3. antrenman seansı

Özel röportaj: Petronas'tan En De Liow ile bir sohbet
Formula 1 Formula 1

Özel röportaj: Petronas'tan En De Liow ile bir sohbet

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.