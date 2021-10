Türkiye GP: Islak 3. antrenmanda Gasly lider, Verstappen 2.!

3. seans öncesinde yağmur yağarken seansın başlamasıyla birlikte güneş kendisini gösterdi. Piste çıkan ilk isimlerde yağmur lastikleri varken pist kurudukça pilotlar geçiş lastiklerine geçtiler.

Seans ilerledikçe pistin kurumaya başlamasıyla dereceler de iyileşti ancak pilotlar geçiş lastikleriyle seansı tamamladılar.

Gasly, sıralamalar öncesinde gerçekleştirilen son antrenman seansında 1:30.447'lik derecesiyle en hızlı isim olmayı başardı.

Son hızlı turuna en hızlı sektör zamanıyla başlayan Max Verstappen, Gasly'nin 0.164 sn gerisinde 2. olurken onu takım arkadaşı Sergio Perez takip etti. Böylece ilk 3 sırada Honda motorlu araçlar yer aldı.

Seansın ilk dakikalarında sürücüler piste çıkmamayı tercih ederken, açılışı AlphaTauri sürücüleri yaptı. İlk turlarda 1:39'lu dereceler atılırken, turlar yavaş yavaş gelişmeye başladı.

Seansın ilk yarısında mavi logolu yağmur lastikleriyle turlayan sürücüler, özellikle 9. virajda sıkıntılar yaşadılar.

Seansın ortalarına doğru geçiş lastiğine geçen Gasly, arka düzlükteki tam gaz dönülen virajda spin atmasına rağmen yola devam ederken, saniyeler sonra George Russell 2. virajda spin atarak çakıl havuzuna saplandı.

Bunun üzerine seans, kırmızı bayrakla durduruldu.

George Russell, Williams FW43B, spins into the gravel and out of FP3

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images