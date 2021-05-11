Türkiye GP iptal edildi iddiası

Türkiye, Kanada Grand Prix'sinin iptal edilmesinin ardından Formula 1 takvimine sonradan dahil olmuştu.

Yarışın 13 Haziran'da gerçekleştirilmesi planlanıyordu, ancak ülkede artan COVID-19 vakalarıyla beraber İngiltere, Türkiye'yi "kırmızı listeye" aldı.

Yani Türkiye'den İngiltere'ye giden herkesin 10 gün boyunca karantinada kalması gerekiyor. Bu da 10 takımdan 7'sinin merkezi İngiltere'de olduğu için pek de mümkün değil.

Başlangıçta Türkiye ile 6 Haziran'daki Bakü yarışının yer değiştireceği iddia edilmişti. Fakat bugün gazeteci Noemi de Miguel, Türkiye GP'nin iptal edildiğini iddia etti.

Şimdilik bu iddia dışında herhangi bir açıklama bulunmuyor. Ancak Miguel'e göre Türkiye takvimden çıkarıldı ve takvimdeki yarış sayısı 22'ye indi. Bu noktada Türkiye'nin yerine başka bir ülke geçirilmedi.

F1, geçen hafta sonu Türkiye GP ile ilgili adımların kısa bir süre içerisinde atılacağını açıklamıştı.