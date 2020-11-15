Türkiye GP: Heyecan dolu yarışı Hamilton kazandı, Perez ve Vettel podyumda!

Yarışa 6. sıradan başlayan Hamilton, uzun süre ön bölümden uzakta kalsa da pist üstünde kalmayı başardı ve son bölümde pist kurudukça lider Racing Point pilotlarıyla farkı kapattı.

Pole pozisyonundan başlayan ve ilk 36 turu lider götüren Racing Point pilotu Lance Stroll, 37. turun başında pite gelerek gerilerken takım arkadaşı Sergio Perez liderliğe yükseldi.

Ancak Perez'in liderliği çok uzun sürmedi. Racing Point pilotları pist kurudukça yavaşlarken tam tersi Ferrari ve Mercedes pilotları hızlandılar. 37. turda Hamilton, arka düzlükte Perez'i geçerek liderliğe yükseldi.

Hamilton, pite girene kadar Perez'le 25 sn'nin üzerinde fark açarak liderliğini pekiştirdi ve Türkiye'de kazanarak 2020 Formula 1 Pilotlar Şampiyonluğu'nu ilan etti. Hamilton bu şampiyonlukla Michael Schumacher'e ait olan 7 dünya şampiyonluğu rekoruna ortak oldu ve galibiyet sayısıyla istatistiksel olarak Formula 1 tarihinin en başarılı pilotu olma unvanını ele geçirdi.

Yarışı uzun süre takım arkadaşının ardında ikinci sırada götüren Sergio Perez, pistin kuruduğu dönemde takım arkadaşına karşı hız kazanırken ikinci defa pite gelmedi. Lastiklerini çok iyi saklayan Perez, son turda arka düzlüğe girerken Charles Leclerc'e geçildi ancak pes etmedi. Leclerc'in düzlük sonunda hata yapmasının ardından Perez 12. virajda yerini geri alarak 2018 Azerbaycan GP'den sonra ilk defa podyuma çıktı.

Leclerc'in düzlük sonunda yaşadığı sorun, podyumun son basamağının da değişmesini sağladı. Yarışın ilk bölümünde önce Max Verstappen, ardından Hamilton'ı uzun süre arkasında tutan Sebastian Vettel, takım arkadaşını geçerek 3. oldu ve Türkiye'de podyumu tamamlayan isim oldu.

Yarışın başında çok geride kalan ancak pist şartları iyileştikçe lastik değişimlerinde öncü olarak avantaj kazanan Leclerc, son turda yaptığı hatanın ardından 4. sırada yarışı noktaladı ve podyumu kaçırdı.

McLaren pilotu Carlos Sainz, 15. sıradan başlamasının ardından çok iyi bir yarış çıkararak 5. sırada yarışı tamamlamayı başardı.

Yarışın startında çok yavaş kalan ve çok fazla pozisyon kaybeden Red Bull pilotu Max Verstappen, ilk bölümde 3. sıradaki Vettel'in arkasında kaldı ve geçme şansı bulamadı. Vettel pite girdikten sonra Perez'i kovalamaya başlayan Verstappen, arka düzlüğe çıkışta yüksek aracının kontrolünü kaybederek büyük bir tehlike yaşadı ancak aracını bir yere vurmadan devam edebildi. Pite gelen ve lastikleri değiştiren Verstappen, son bölümde ön tarafa yükselse de bir daha pite geldi. Yarış içerisinde birkaç defa spin atan Verstappen, buna rağmen 6. sırada yarışı tamamladı. Onu takım arkadaşı Alex Albon takip etti.

McLaren pilotu Lando Norris, 14. sıradan başladığı yarışı 8. sırada tamamladı ve McLaren yarışı çifte puanla tamamlamış oldu.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan ve 37 tur boyunca yerini koruyan Racing Point pilotu Lance Stroll için ilk yarısı rüya, 2. yarısı kabus gibi bir yarış oldu. Pite lider olarak gelen Stroll, pit stopta biraz vakit kaybetmesinin ardından Verstappen'in gerisine düştü ve ardından lastiklerini çalıştırmakta zorlanınca daha fazla zaman ve pozisyon kaybetti. Stroll yarışı 9. sırada tamamladı.

Türkiye'de puan kazanan son isim Renault'dan Daniel Ricciardo olurken onu takım arkadaşı Esteban Ocon takip etti.

Devamı gelecek...