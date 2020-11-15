Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
13 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
27 Kas
FP1:
11 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
FP1:
19 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
25 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Türkiye GP / Yarış raporu

Türkiye GP: Heyecan dolu yarışı Hamilton kazandı, Perez ve Vettel podyumda!

paylaşım
yorumlar
Türkiye GP: Heyecan dolu yarışı Hamilton kazandı, Perez ve Vettel podyumda!
Ekleyen:

2020 Formula 1 Şampiyonası'nın 14. yarışı olan Türkiye GP'de zafer Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın oldu.

Yarışa 6. sıradan başlayan Hamilton, uzun süre ön bölümden uzakta kalsa da pist üstünde kalmayı başardı ve son bölümde pist kurudukça lider Racing Point pilotlarıyla farkı kapattı.

Pole pozisyonundan başlayan ve ilk 36 turu lider götüren Racing Point pilotu Lance Stroll, 37. turun başında pite gelerek gerilerken takım arkadaşı Sergio Perez liderliğe yükseldi.

Ancak Perez'in liderliği çok uzun sürmedi. Racing Point pilotları pist kurudukça yavaşlarken tam tersi Ferrari ve Mercedes pilotları hızlandılar. 37. turda Hamilton, arka düzlükte Perez'i geçerek liderliğe yükseldi.

Hamilton, pite girene kadar Perez'le 25 sn'nin üzerinde fark açarak liderliğini pekiştirdi ve Türkiye'de kazanarak 2020 Formula 1 Pilotlar Şampiyonluğu'nu ilan etti. Hamilton bu şampiyonlukla Michael Schumacher'e ait olan 7 dünya şampiyonluğu rekoruna ortak oldu ve galibiyet sayısıyla istatistiksel olarak Formula 1 tarihinin en başarılı pilotu olma unvanını ele geçirdi.

Yarışı uzun süre takım arkadaşının ardında ikinci sırada götüren Sergio Perez, pistin kuruduğu dönemde takım arkadaşına karşı hız kazanırken ikinci defa pite gelmedi. Lastiklerini çok iyi saklayan Perez, son turda arka düzlüğe girerken Charles Leclerc'e geçildi ancak pes etmedi. Leclerc'in düzlük sonunda hata yapmasının ardından Perez 12. virajda yerini geri alarak 2018 Azerbaycan GP'den sonra ilk defa podyuma çıktı.

Leclerc'in düzlük sonunda yaşadığı sorun, podyumun son basamağının da değişmesini sağladı. Yarışın ilk bölümünde önce Max Verstappen, ardından Hamilton'ı uzun süre arkasında tutan Sebastian Vettel, takım arkadaşını geçerek 3. oldu ve Türkiye'de podyumu tamamlayan isim oldu.

Yarışın başında çok geride kalan ancak pist şartları iyileştikçe lastik değişimlerinde öncü olarak avantaj kazanan Leclerc, son turda yaptığı hatanın ardından 4. sırada yarışı noktaladı ve podyumu kaçırdı.

McLaren pilotu Carlos Sainz, 15. sıradan başlamasının ardından çok iyi bir yarış çıkararak 5. sırada yarışı tamamlamayı başardı.

Yarışın startında çok yavaş kalan ve çok fazla pozisyon kaybeden Red Bull pilotu Max Verstappen, ilk bölümde 3. sıradaki Vettel'in arkasında kaldı ve geçme şansı bulamadı. Vettel pite girdikten sonra Perez'i kovalamaya başlayan Verstappen, arka düzlüğe çıkışta yüksek aracının kontrolünü kaybederek büyük bir tehlike yaşadı ancak aracını bir yere vurmadan devam edebildi. Pite gelen ve lastikleri değiştiren Verstappen, son bölümde ön tarafa yükselse de bir daha pite geldi. Yarış içerisinde birkaç defa spin atan Verstappen, buna rağmen 6. sırada yarışı tamamladı. Onu takım arkadaşı Alex Albon takip etti.

McLaren pilotu Lando Norris, 14. sıradan başladığı yarışı 8. sırada tamamladı ve McLaren yarışı çifte puanla tamamlamış oldu.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan ve 37 tur boyunca yerini koruyan Racing Point pilotu Lance Stroll için ilk yarısı rüya, 2. yarısı kabus gibi bir yarış oldu. Pite lider olarak gelen Stroll, pit stopta biraz vakit kaybetmesinin ardından Verstappen'in gerisine düştü ve ardından lastiklerini çalıştırmakta zorlanınca daha fazla zaman ve pozisyon kaybetti. Stroll yarışı 9. sırada tamamladı.

Türkiye'de puan kazanan son isim Renault'dan Daniel Ricciardo olurken onu takım arkadaşı Esteban Ocon takip etti.

Devamı gelecek...

Lewis Hamilton 7. kez dünya şampiyonu oldu, Michael Schumacher'i yakaladı!

Önceki haber

Lewis Hamilton 7. kez dünya şampiyonu oldu, Michael Schumacher'i yakaladı!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Türkiye GP
Alt-etkinlik Yarış
Editör Abdullah Çelik

Çok Okunanlar Bugün

Formula 1'i tanıyalım: Bayraklar
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Formula 1'i tanıyalım: Bayraklar

Formula 1'i tanıyalım: Geçiş ve DRS
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Formula 1'i tanıyalım: Geçiş ve DRS

Hamilton: "Türkiye, hayatımdaki en keyifsiz sıralamalardan birisiydi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Türkiye, hayatımdaki en keyifsiz sıralamalardan birisiydi"

Fatih Altaylı'nın yerine bu akşam başka birisi görevlendirildi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Fatih Altaylı'nın yerine bu akşam başka birisi görevlendirildi

F1 sürücü maaşları: Hangi pilot 2020'de ne kadar kazanıyor?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1 sürücü maaşları: Hangi pilot 2020'de ne kadar kazanıyor?

Türkiye GP: Kaotik sıralama turlarında pole pozisyonu Stroll'ün!
Formula 1 Formula 1 / Sıralama turları raporu

Türkiye GP: Kaotik sıralama turlarında pole pozisyonu Stroll'ün!

2020 Formula 1 Türkiye GP hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2020 Formula 1 Türkiye GP hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

2020 F1 yarışları hangi kanalda yayınlanacak?
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

2020 F1 yarışları hangi kanalda yayınlanacak?

Son Haberler

Türkiye GP: Heyecan dolu yarışı Hamilton kazandı, Perez ve Vettel podyumda!
F1 Formula 1 / Yarış raporu

Türkiye GP: Heyecan dolu yarışı Hamilton kazandı, Perez ve Vettel podyumda!

Lewis Hamilton 7. kez dünya şampiyonu oldu, Michael Schumacher'i yakaladı!
F1 Formula 1 / Son dakika

Lewis Hamilton 7. kez dünya şampiyonu oldu, Michael Schumacher'i yakaladı!

Son dakika: AlphaTauri ceza aldı, Gasly en arkadan başlayacak
F1 Formula 1 / Son dakika

Son dakika: AlphaTauri ceza aldı, Gasly en arkadan başlayacak

Canlı Anlatım: Türkiye GP
F1 Formula 1 / Canlı anlatım

Canlı Anlatım: Türkiye GP

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Formula 1'i tanıyalım: Bayraklar

6 Oca 2018
2
Formula 1

Formula 1'i tanıyalım: Geçiş ve DRS

5 Oca 2018
3
Formula 1

Hamilton: "Türkiye, hayatımdaki en keyifsiz sıralamalardan birisiydi"

19s
4
Formula 1

Fatih Altaylı'nın yerine bu akşam başka birisi görevlendirildi

18s
5
Formula 1

F1 sürücü maaşları: Hangi pilot 2020'de ne kadar kazanıyor?

7 ay

Son Haberler

Türkiye GP: Heyecan dolu yarışı Hamilton kazandı, Perez ve Vettel podyumda!
F1

Türkiye GP: Heyecan dolu yarışı Hamilton kazandı, Perez ve Vettel podyumda!

Lewis Hamilton 7. kez dünya şampiyonu oldu, Michael Schumacher'i yakaladı!
F1

Lewis Hamilton 7. kez dünya şampiyonu oldu, Michael Schumacher'i yakaladı!

Son dakika: AlphaTauri ceza aldı, Gasly en arkadan başlayacak
F1

Son dakika: AlphaTauri ceza aldı, Gasly en arkadan başlayacak

Canlı Anlatım: Türkiye GP
F1

Canlı Anlatım: Türkiye GP

Giovinazzi ve Russell, gride çıkış turunda kaza yaptılar!
F1

Giovinazzi ve Russell, gride çıkış turunda kaza yaptılar!

Son Videolar

2020 Türkiye GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
18s

2020 Türkiye GP grid pozisyonları

The newly proposed F1 2023 salary cap explained 05:41
Formula 1
19s

The newly proposed F1 2023 salary cap explained

Türkiye GP: Red Bull ve AlphaTauri İstanbul caddelerinde 01:52
Formula 1
13 Kas 2020

Türkiye GP: Red Bull ve AlphaTauri İstanbul caddelerinde

F1 Türkiye GP Tarihçesi - Intercity İstanbul Park Hakkında Bilmeniz Gerekenler 04:52
Formula 1
13 Kas 2020

F1 Türkiye GP Tarihçesi - Intercity İstanbul Park Hakkında Bilmeniz Gerekenler

F1 pilotlarının takvimde görmek istedikleri muhteşem pistler 05:40
Formula 1
11 Kas 2020

F1 pilotlarının takvimde görmek istedikleri muhteşem pistler

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

  • İlan
  • İletişim
  • Yakuplu Mahallesi Kavaklı Caddesi
    Güney Konakları A Blok Kat:3 Daire:5
    Beylikdüzü İstanbul
© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.