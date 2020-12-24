Türkiye GP, F1'in düzenlediği oylamada yılın yarışı seçildi

Türkiye Grand Prix'si, 2011'den sonra ilk kez bu yıl takvime döndü ve hafta sonu oldukça farklı bir yarış vardı.

Yeni asfaltla birlikte pist oldukça kaygandı ve buna yağmur da eklenince, hafta sonu oldukça heyecanlı geçti.

Formula 1, 17 yarışlık sezonun ardından bir oylama başlattı ve taraftarlardan yılın yarışını seçmesini istedi.

Türkiye Grand Prix'si, yapılan bu oylamanın ardından yılın yarışı seçildi.

Dokuz yıllık aradan sonra takvime dönen İstanbul Park'taki yarış, oylamaya katılan taraftarların %33'ünün oyunu aldı.

Yılın ikinci en iyi yarışı %25 oyla İtalya Grand Prix'si olurken, Sakhir Grand Prix'si %18 oy aldı.

Avusturya %5 oy alırken, Toskana Grand Prix'si de %4 oy aldı.

Türkiye GP ile beraber 2021 takvimine girmek için çekişen Portekiz ve Imola, ilk beşe giremedi.

2020'nin en iyi beş yarışı: