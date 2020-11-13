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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Formula 1 / Türkiye GP / Özel Haber

Türkiye GP: En son teknik güncellemeler

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Türkiye GP: En son teknik güncellemeler
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Matthew Somerfield
Çeviren: Abdullah Çelik

Türkiye GP öncesinde, İstanbul Park pit yolunda takımların getirdiği güncellemeleri Gioario Piola arşivinde yer alan fotoğraflarla derledik.

Galeride ilerlemek için ok tuşlarını kullanabilirsiniz…

Red Bull Racing RB16 süspansiyon detay

Red Bull Racing RB16 süspansiyon detay
1/20

Fotoğraf: Giorgi Piola

Red Bull'a ait bu fotoğraf, aerodinamik kaplamanın altındaki itme kolunun ayarlanabilir olduğunu gösteriyor.

AlphaTauri AT01 ön fren detay

AlphaTauri AT01 ön fren detay
2/20

Fotoğraf: Giorgi Piola

AlphaTauri AT01 aracının ön fren sistemi, fren tamburu eklenmeden önce bu şekilde görüntülendi. Fren diskinin sağ tarafında yer alan parça, fren tamburu eklendiğinde hava akımının dışarı doğru yönlendirilmesinde yardımcı oluyor.

AlphaTauri AT01 ön fren detay

AlphaTauri AT01 ön fren detay
3/20

Fotoğraf: Giorgi Piola

Fren tamburu takıldığında, üst tarafta yer alan ekstra parçanın o bölgede bir kanal oluşturduğunu görebilirsiniz.

Renault F1 Team R.S.20 yan detay

Renault F1 Team R.S.20 yan detay
4/20

Fotoğraf: Giorgi Piola

Renault RS20'nin sidepodları eklenmeden önceki hali, bu bölgedeki elektroniklerin ve radyatörlerin nasıl paketlendiğini gösteriyor. Yan kaza barının düşük konumlandırılması, üstünde yer alan kanaldan hava akımının radyatörlere gitmesini sağlıyor. Bu arada radyatörün önüne, performansı düşürmeye neden olabilecek kalıntıların girmemesi için ince bir tel örgü eklenmesi dikkat çekiyor.

McLaren MCL35 ön detay

McLaren MCL35 ön detay
5/20

Fotoğraf: Giorgi Piola

McLaren aracının kurulumu esnasında çekilen bir kare. Süspansiyon parçaları açık bir şekilde görülürken fren kanalı içerisinde yer alan birçok ayrı kanal dikkat çekiyor.

McLaren MCL35 ön fren detay

McLaren MCL35 ön fren detay
6/20

Fotoğraf: Giorgi Piola

McLaren MCL35 ön fren detay

McLaren MCL35 ön fren detay
7/20

Fotoğraf: Giorgi Piola

McLaren'ın ön fren sisteminin iç taraftan görüntüsü

Mercedes F1 W11 ön fren detay

Mercedes F1 W11 ön fren detay
8/20

Fotoğraf: Giorgi Piola

Fren tamburu takılmadan önce Mercedes'in ön fren sistemi. Ana hava girişinden aldığı havayı, tekerleğin dış yüzeyine taşıyan büyük boru ekine dikkat.

Mercedes F1 W11 ön fren detay

Mercedes F1 W11 ön fren detay
9/20

Fotoğraf: Giorgi Piola

Bu da Mercedes'in fren tamburu takılmış hali. Fren kanalının ana tasarımı L şeklinde ve onun altında üç minik hava girişi daha yer alıyor.

Ferrari SF1000 ön fren detay

Ferrari SF1000 ön fren detay
10/20

Fotoğraf: Giorgi Piola

Ferrari, son yarışlarda test ettiği daha kapalı fren tamburu yerine sezon başından itibaren kullandığı kasnaklı fren tamuburuna dönüş yaptı.

Alfa Romeo Racing C39 ön fren detay

Alfa Romeo Racing C39 ön fren detay
11/20

Fotoğraf: Giorgi Piola

Alfa Romeo'nun ön fren kanalı, sadece soğutma amaçlı değil, aynı zamanda aerodinamik fayda sağlayacak şekilde tasarlanmış.

Alfa Romeo Racing C39 ön kanat detay

Alfa Romeo Racing C39 ön kanat detay
12/20

Fotoğraf: Giorgi Piola

Alfa Romeo, geçen seneden bu yana yüksüz ön kanat tasarımını kullanmaya devam ediyor ancak takım, üst flapleri sürekli olarak güncellemeyi sürdürüyor. Ön kanat ayar parçasının arkasındaki flapde Gurney kanatçığı kullanılmış.

Alfa Romeo C39 difüzör detay

Alfa Romeo C39 difüzör detay
13/20

Fotoğraf: Giorgi Piola

McLaren MCL35 difüzör detay

McLaren MCL35 difüzör detay
14/20

Fotoğraf: Giorgi Piola

McLaren'ın difüzörü orta bölümdeki tasarımı itibariyle diğerlerinden ayrışıyor. Orta kısım diğerlerine göre oldukça dar bir yapıya sahip.

Red Bull Racing RB16 arka fren detay

Red Bull Racing RB16 arka fren detay
15/20

Fotoğraf: Giorgi Piola

Red Bull'un arka fren kanalının üst köşesi, aerodinamik katkı sağlayacak şekilde kanatçık gibi kullanılmış.

Racing Point RP20 detay

Racing Point RP20 detay
16/20

Fotoğraf: Giorgi Piola

Bu fotoğrafta, Racing Point'in sidepod kısmının kaza barına yerleştirildiği görülüyor. Şu anda Racing Point dışında yan kaza barı yüksek konumlandırılmış sidepod tasarımı bulunmuyor.

Williams FW43 ön fren detay

Williams FW43 ön fren detay
17/20

Fotoğraf: Giorgi Piola

Williams FW43 arka fren detay

Williams FW43 arka fren detay
18/20

Fotoğraf: Giorgi Piola

Racing Point RP20 sidepod detay

Racing Point RP20 sidepod detay
19/20

Fotoğraf: Giorgi Piola

Racing Point'in sidepod yanında yer alan kanatlarını gösteren detaylı bir fotoğraf.

Racing Point RP20 taban detay

Racing Point RP20 taban detay
20/20

Fotoğraf: Giorgi Piola

Racing Point aracının tabanının kenar kısmında yer alan kanatlar ve kanalları gösteren güzel bir kare.
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Türkiye GP
Editör Giorgi Piola

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