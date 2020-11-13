Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
Türkiye GP: En son teknik güncellemeler
Türkiye GP öncesinde, İstanbul Park pit yolunda takımların getirdiği güncellemeleri Gioario Piola arşivinde yer alan fotoğraflarla derledik.
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Red Bull Racing RB16 süspansiyon detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
AlphaTauri AT01 ön fren detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
AlphaTauri AT01 aracının ön fren sistemi, fren tamburu eklenmeden önce bu şekilde görüntülendi. Fren diskinin sağ tarafında yer alan parça, fren tamburu eklendiğinde hava akımının dışarı doğru yönlendirilmesinde yardımcı oluyor.
AlphaTauri AT01 ön fren detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Renault F1 Team R.S.20 yan detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Renault RS20'nin sidepodları eklenmeden önceki hali, bu bölgedeki elektroniklerin ve radyatörlerin nasıl paketlendiğini gösteriyor. Yan kaza barının düşük konumlandırılması, üstünde yer alan kanaldan hava akımının radyatörlere gitmesini sağlıyor. Bu arada radyatörün önüne, performansı düşürmeye neden olabilecek kalıntıların girmemesi için ince bir tel örgü eklenmesi dikkat çekiyor.
McLaren MCL35 ön detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
McLaren MCL35 ön fren detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
McLaren MCL35 ön fren detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Mercedes F1 W11 ön fren detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Fren tamburu takılmadan önce Mercedes'in ön fren sistemi. Ana hava girişinden aldığı havayı, tekerleğin dış yüzeyine taşıyan büyük boru ekine dikkat.
Mercedes F1 W11 ön fren detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Ferrari SF1000 ön fren detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Alfa Romeo Racing C39 ön fren detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Alfa Romeo Racing C39 ön kanat detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Alfa Romeo, geçen seneden bu yana yüksüz ön kanat tasarımını kullanmaya devam ediyor ancak takım, üst flapleri sürekli olarak güncellemeyi sürdürüyor. Ön kanat ayar parçasının arkasındaki flapde Gurney kanatçığı kullanılmış.
Alfa Romeo C39 difüzör detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
McLaren MCL35 difüzör detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Red Bull Racing RB16 arka fren detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Racing Point RP20 detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Williams FW43 ön fren detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Williams FW43 arka fren detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Racing Point RP20 sidepod detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Racing Point RP20 taban detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
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