Türkiye GP: En son teknik güncellemeler

Red Bull Racing RB16 süspansiyon detay 1 / 20 Fotoğraf: Giorgi Piola Red Bull'a ait bu fotoğraf, aerodinamik kaplamanın altındaki itme kolunun ayarlanabilir olduğunu gösteriyor.

AlphaTauri AT01 ön fren detay 2 / 20 Fotoğraf: Giorgi Piola AlphaTauri AT01 aracının ön fren sistemi, fren tamburu eklenmeden önce bu şekilde görüntülendi. Fren diskinin sağ tarafında yer alan parça, fren tamburu eklendiğinde hava akımının dışarı doğru yönlendirilmesinde yardımcı oluyor.

AlphaTauri AT01 ön fren detay 3 / 20 Fotoğraf: Giorgi Piola Fren tamburu takıldığında, üst tarafta yer alan ekstra parçanın o bölgede bir kanal oluşturduğunu görebilirsiniz.

Renault F1 Team R.S.20 yan detay 4 / 20 Fotoğraf: Giorgi Piola Renault RS20'nin sidepodları eklenmeden önceki hali, bu bölgedeki elektroniklerin ve radyatörlerin nasıl paketlendiğini gösteriyor. Yan kaza barının düşük konumlandırılması, üstünde yer alan kanaldan hava akımının radyatörlere gitmesini sağlıyor. Bu arada radyatörün önüne, performansı düşürmeye neden olabilecek kalıntıların girmemesi için ince bir tel örgü eklenmesi dikkat çekiyor.

McLaren MCL35 ön detay 5 / 20 Fotoğraf: Giorgi Piola McLaren aracının kurulumu esnasında çekilen bir kare. Süspansiyon parçaları açık bir şekilde görülürken fren kanalı içerisinde yer alan birçok ayrı kanal dikkat çekiyor.

McLaren MCL35 ön fren detay 6 / 20 Fotoğraf: Giorgi Piola

McLaren MCL35 ön fren detay 7 / 20 Fotoğraf: Giorgi Piola McLaren'ın ön fren sisteminin iç taraftan görüntüsü

Mercedes F1 W11 ön fren detay 8 / 20 Fotoğraf: Giorgi Piola Fren tamburu takılmadan önce Mercedes'in ön fren sistemi. Ana hava girişinden aldığı havayı, tekerleğin dış yüzeyine taşıyan büyük boru ekine dikkat.

Mercedes F1 W11 ön fren detay 9 / 20 Fotoğraf: Giorgi Piola Bu da Mercedes'in fren tamburu takılmış hali. Fren kanalının ana tasarımı L şeklinde ve onun altında üç minik hava girişi daha yer alıyor.

Ferrari SF1000 ön fren detay 10 / 20 Fotoğraf: Giorgi Piola Ferrari, son yarışlarda test ettiği daha kapalı fren tamburu yerine sezon başından itibaren kullandığı kasnaklı fren tamuburuna dönüş yaptı.

Alfa Romeo Racing C39 ön fren detay 11 / 20 Fotoğraf: Giorgi Piola Alfa Romeo'nun ön fren kanalı, sadece soğutma amaçlı değil, aynı zamanda aerodinamik fayda sağlayacak şekilde tasarlanmış.

Alfa Romeo Racing C39 ön kanat detay 12 / 20 Fotoğraf: Giorgi Piola Alfa Romeo, geçen seneden bu yana yüksüz ön kanat tasarımını kullanmaya devam ediyor ancak takım, üst flapleri sürekli olarak güncellemeyi sürdürüyor. Ön kanat ayar parçasının arkasındaki flapde Gurney kanatçığı kullanılmış.

Alfa Romeo C39 difüzör detay 13 / 20 Fotoğraf: Giorgi Piola

McLaren MCL35 difüzör detay 14 / 20 Fotoğraf: Giorgi Piola McLaren'ın difüzörü orta bölümdeki tasarımı itibariyle diğerlerinden ayrışıyor. Orta kısım diğerlerine göre oldukça dar bir yapıya sahip.

Red Bull Racing RB16 arka fren detay 15 / 20 Fotoğraf: Giorgi Piola Red Bull'un arka fren kanalının üst köşesi, aerodinamik katkı sağlayacak şekilde kanatçık gibi kullanılmış.

Racing Point RP20 detay 16 / 20 Fotoğraf: Giorgi Piola Bu fotoğrafta, Racing Point'in sidepod kısmının kaza barına yerleştirildiği görülüyor. Şu anda Racing Point dışında yan kaza barı yüksek konumlandırılmış sidepod tasarımı bulunmuyor.

Williams FW43 ön fren detay 17 / 20 Fotoğraf: Giorgi Piola

Williams FW43 arka fren detay 18 / 20 Fotoğraf: Giorgi Piola

Racing Point RP20 sidepod detay 19 / 20 Fotoğraf: Giorgi Piola Racing Point'in sidepod yanında yer alan kanatlarını gösteren detaylı bir fotoğraf.