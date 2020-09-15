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Formula 1 / Türkiye GP / Son dakika

Türkiye GP biletlerinde rekor satış - 6 saatte 40 bin bilet satıldı!

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Türkiye GP biletlerinde rekor satış - 6 saatte 40 bin bilet satıldı!
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Tüm dünyada büyük heyecanla beklenen Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020’nin sınırlı sayıda özel fiyatlı biletleri bugün saat 12:00’da Biletix üzerinden satışa sunuldu. Intercity İstanbul Park’ın tam 14 kategoride, geniş bir fiyat yelpazesinde satışa sunduğu 10 bin adet indirimli bilet, Formula 1 severler tarafından büyük ilgi görerek tam 2.5 saat içinde satın alındı.

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonu Formula 1TM’i canlı olarak yerinden izlemek isteyen binlerce kişi için heyecanlı bekleyiş daha da arttı. Intercity İstanbul Park’ın hayata geçirdiği 24 saatlik dev kampanya kapsamında, 10 bin adet indirimli bilet bugün saat 12:00’da satışa sunuldu. Yarış tutkunlarının heyecanla beklediği günde, biletler satışa çıktığı andan itibaren gelen yoğun taleple, 2.5 saat gibi kısa bir sürede satıldı. 13-14-15 Kasım’da Intercity İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek olan dünyanın en büyük motor sporları organizasyonu Formula 1TM için bilet satışları Biletix üzerinden devam ediyor. 15 Eylül 2020 saat 18.00 itibariyle satılan toplam bilet sayısı 6 saatte 40 bine ulaşırken bilet satışlarına ilgi artarak devam ediyor.

Formula 1TM organizasyonunu herkes için ulaşılabilir kılmak isteyen Intercity İstanbul Park, günlüğü 30 TL’ye gelen en ucuz 3 günlük kombine biletini 90 TL’ye satışa çıkartarak dünyanın en ucuz Formula 1TM biletini yarış severlere sundu. Satışın başlamasını takiben bu heyecana ortak olan tüm yarış severler biletlere akın etmeye devam ediyor. 2.5 saatte 10 bin adet indirimli bilet satılırken, 6 saatte satın alınan 40 bin bilet, bu heyecanın en büyük göstergesi konumunda. Bilet satışları Biletix üzerinden tüm hızıyla devam ediyor.

Bilet satışlarında üst düzey güvenlik

Bilet satışı, rekabet kurumunun belirlediği standartlar çerçevesinde ülkemizin en büyük organizasyonlarında bilet satışı gerçekleştiren Biletix tarafından tüm güvenlik önlemleri yerine getirilerek gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede indirimli bilet alımları, her alıcı hesap için 4 adet ile sınırlandırıldı.Sistemlerinde bu kurala uymayan bir bilet satışı mevcut olmadığını belirten Intercity İstanbul Park;

“İllegal bilet satışı ile ilgili tüm hukuki ve teknik önlemler alınmış olup bilet satışlarımız ilk andan itibaren bu standartlarda devam etmektedir” açıklamalarında bulundu.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Türkiye GP Biletler
Editör Abdullah Çelik

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