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Formula 1 / Son dakika

Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı, biletler Biletix üzerinden satışa sunulacak!

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Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı, biletler Biletix üzerinden satışa sunulacak!
Ekleyen:
, Editör

Tüm dünyada büyük heyecanla beklenen Formula 1TM DHL Turkish Grand Prix 2020’nin biletleri 15 Eylül Salı günü satışa çıkıyor. Intercity İstanbul Park’ın 9 yıl aradan sonra tekrar Türkiye’ye getirdiği Formula 1TM biletleri 14 farklı kategoride, geniş bir fiyat aralığında satışa sunulacak.

Geçtiğimiz günlerde tüm Türkiye’ye büyük bir müjde vererek, bilet fiyatlarının günlük 30 TL’den başlayacağını duyuran Intercity İstanbul Park, bu sefer de hayata geçirdiği dev kampanya ile ilk 24 saat boyunca tüm kategorilerdeki biletlerde yüzde 50’ye varan indirim uygulayacak. Biletler ilk 24 saatte 90 TL ile 1.900 TL, sonrasında ise 120 TL ile 2.750 TL arasında değişen fiyatlarla Biletix üzerinden satışa sunulacak.

Intercity tarafından 9 yıllık aradan sonra büyük çabalarla tekrar Türkiye’ye getirilen, 13-14-15 Kasım’da Intercity İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek olan dünyanın en büyük motor sporları organizasyonu Formula 1TM ‘in biletleri 15 Eylül’de satışa sunuluyor. 15 Eylül Salı günü saat 12.00’dan itibaren Biletix üzerinden ulaşılabilecek olan Formula 1TM biletleri, üç günlük kombine olarak ilk 24 saatte 90 TL ile 1.900 TL, sonrasında ise 120 TL ile 2.750 TL arasında değişen fiyatlarla spor severlerle buluşacak.

Geçtiğimiz günlerde tüm Türkiye’ye büyük bir müjde vererek bilet fiyatlarının belirlenen alanlar için günlük 30 TL’den başlayacağını duyuran Intercity, yine Formula 1TM severleri çok mutlu edecek bir kampanyaya imza atıyor. Kampanya kapsamında biletlerin satışa sunulacağı 15 Eylül Salı günü 12:00’dan ertesi gün aynı saate kadar tüm kategori biletlerinde yüzde 50’ye varan indirimle erken dönem fiyatları geçerli olacak.

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak: “Dünyanın en ucuz Formula 1TM biletlerini biz satacağız”

Bilet fiyatlarını belirlerken öncelikli düşüncelerinin Formula 1TM organizasyonunu herkes için ulaşılabilir kılmak olduğunu belirten Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, “Intercity İstanbul Park olarak Formula 1TM‘i ülkemize geri getirmek için maddi manevi çok çaba harcadık. Formula 1TM’i ülkemize geri getirme görevinin T.C. Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde bize verilmesinin ardından, böylesine zorlu zamanlarda devletimize yük olmadan bu dev organizasyonu ülkemize kazandırdık. Bu gayreti sadece Formula 1TM’i ülkemize geri getirme noktasında da bırakmadık. Türkiye’nin çok özlediği bu organizasyon için halkımızı da mutlu etmek amacıyla büyük çaba sarf ettik. Formula 1TM yönetimiyle bilet fiyatlarına ilişkin yoğun görüşmeler yaptık. Bu çaba sayesinde dünyanın en heyecanlı pisti Intercity İstanbul Park’a özel, dünyanın en ucuz Formula 1TM biletlerini halkımızla buluşturacağız.”

“Tüm dünyanın büyük heyecanla takip edeceği bu yarışın biletlerini, ülkemizde her bütçeye uygun aralıklarla satışa sunuyoruz. İlk müjdemizi geçtiğimiz günlerde, Intercity’nin kuruluşunun 30’uncu yılı onuruna sınırlı sayıdaki biletleri günlük 30 TL’ye gelecek şeklinde duyurmuştuk. Şimdiki sürprizimiz de Formula 1TM severleri yine çok mutlu edecek. Biletlerin satışa çıktığı andan itibaren 24 saat sürecek bir kampanya başlatıyoruz. Bu kapsamda ilk 24 saat boyunca tüm kategorilerdeki biletler yüzde 50’ye varan indirim oranıyla satılacak. Biletlere satışa çıktığı andan itibaren çok büyük bir ilgi olacağını öngörüyoruz.”

İndirimli kombine bilet fiyatları 90 TL ile 1.900 TL arasında değişiyor

Toplam 14 farklı kategoride satışa sunulacak olan Formula 1TM biletleri, antrenman, sıralama turları ve yarış gününü kapsayacak şekilde kombine olarak alınabilecek. Intercity’nin kuruluşunun 30’uncu yılına özel olarak günlük 30 TL olmak üzere en ucuz kombine biletin 90 TL’ye ulaşılabileceği dev organizasyonda fiyatlar kategorilerine göre 1.900 TL’ye kadar çıkıyor.

Formula 1TM DHL Turkish Grand Prix 2020’nin kategori fiyatları şu şekilde;

Tribün

Kampanya Fiyatları

Normal Dönem Fiyatları

Platinum

1.900TL

2.750TL

Gold 1

1.500TL

2.200TL

Gold 2

1.500TL

2.200TL

Gold 3

1.300TL

1.900TL

Gold Açık

1.100TL

1.600TL

Silver 1

850TL

1.200TL

Silver 2

550TL

750TL

Silver 3

750TL

1.050TL

Silver 4

750TL

1.050TL

Silver 5

350TL

475TL

Silver 6

250TL

350TL

Silver 7

850TL

1.200TL

Silver 8

850TL

1.200TL

Açık Alan

90TL

120TL
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Editör Kemal Şengül

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