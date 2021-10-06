Türkiye GP basın toplantısı programı belli oldu

Türkiye Grand Prix'sinin gerçekleşmesine sayılı günler kaldı ve her yarış hafta sonunda olduğu gibi, Türkiye'de de perşembe günü bir basın toplantısı düzenlenecek.

Bu basın toplantısında sürücüler ikişerli şekilde basından gelen soruları yanıtlayacaklar.

Türkiye'de bazı güzel eşleşmeler oluştu. Fernando Alonso, Daniel Ricciardo ile eşleşirken, Lewis Hamilton da Mick Schumacher'le eşleşti. Kimi Raikkonen'in yanında da George Russell olacak.

Diğer eşleşmelere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Perşembe günkü basın toplantısı eşleşmeleri:

Lance Stroll (Aston Martin) ve Max Verstappen (Red Bull)

Fernando Alonso (Alpine) ve Daniel Ricciardo (McLaren)

Mick Schumacher (Haas) ve Lewis Hamilton (Mercedes)

Pierre Gasly (AlphaTauri) ve Sergio Perez (Red Bull)

Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) ve Sebastian Vettel (Aston Martin)

Esteban Ocon (Alpine) ve Charles Leclerc (Ferrari)

Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) ve George Russell (Williams)

Nikita Mazepin (Haas) ve Lando Norris (McLaren)

Valtteri Bottas (Mercedes) ve Nicholas Latifi (Williams)

Yuki Tsunoda (AlphaTauri) ve Carlos Sainz (Ferrari)

Cuma günü ise takım patronları soruları yanıtlayacak.

İlk olarak Franz Tost (AlphaTauri), Otmar Szafnauer (Aston Martin) ve Laurent Mekies (Ferrari) basın karşısına geçecek. Daha sonra yerlerini Frederic Vasseur (Alfa Romeo), Gunther Steiner (Haas F1) ve Jost Capito (Williams) alacak.