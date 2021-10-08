Türkiye GP 2.antrenman seansı: Hamilton tur rekoruyla lider, Leclerc ikinci!

Rüzgarın büyük etki gösterdiği ikinci antrenman seansında birbirlerine daha yakın zamanlar gördük.

Pistteki ilk tur zamanını atan isim, Red Bull pilotu Sergio Perez oldu. Meksikalı pilot, 1.25.278'i yakalayarak ilk sırayı aldı. Bu turdan birkaç dakika sonra Ferrari pilotu Charles Leclerc, 1.25.021 ile ilk sırayı Perez'den almayı başardı.

Perez ise bir sonraki turunda 1.24.985'i yakalayarak yeniden liderliği aldı ve 1.24'lü turlara inen ilk isim oldu. Mercedes pilotları Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas ise, Perez'in 0.001 saniye gerisinde aynı turu atmayı başararak ikinci ve üçüncü sıraya yerleştiler.

Seansın bu noktasına kadar pilotlar, ilk seansta kullandıkları yumuşak lastiğin aksine orta hamur veya sert lastik ile turlarını attılar.

25. dakika geride kaldığında Hamilton, 1.23.840 ile pistin resmi olmayan en hızlı turunu da atmayı başararak ilk sıraya yerleşti.

İlk seansta pilotların sürüşlerinde pek fazla hata görmemiştik. İkinci antrenmanda ise Latifi iki kez dokuzuncu virajda, Gasly altıncı virajda, Mazepin ise sekizinci virajda spin attılar. Bottas ve Sainz ilk virajda blokaj yaparken, Alonso dördüncü viraj girişinde küçük bir arkadan kayma yaşadı.

Şampiyonanın ikinci sırasında yer alan Verstappen ise, yedinci virajda yaşadığı küçük arka kaymanın ardından pist dışına taştı. Rakibi Hamilton ise bitime 10 dakika kala benzer şekilde bir arkadan kaymayı ilk virajda yaşadı.

Seansın ikinci yarısında ise pilotlar, seri hâlinde turlara odaklandılar. Seri hâlinde turlarda Hamilton, 1.27.7'li turlar atarken, arkasında Leclerc 1.27.8 civarında turlar attı. Üçüncü sırada ise Verstappen, 1.28.1'li turlar ile yer aldı. Üç pilotun tamamı, orta hamur lastikler ile turlarını attılar.

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