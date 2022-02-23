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2022 Türkiye GP ile alakalı sayfa, site hatası yüzünden görünmüş

Kaynaklar, 2022 Türkiye GP ile alakalı sayfanın, site hatasından kaynaklı göründüğünü belirttiler..

2022 Türkiye GP ile alakalı sayfa, site hatası yüzünden görünmüş
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Türkiye, hem 2020 hem de 2021 yıllarında pandemi şartlarıyla beraber Formula 1 takviminde yer almıştı.

Bu yılki 23 yarışlık takvimde Türkiye'ye yer verilmedi ve yarışın yapılma ihtimali oldukça düşük görünüyordu.

Fakat bugün, Formula 1'in resmi bilet satış sitesinde 2022 Türkiye GP'ye dair bilet satışlarıyla alakalı bir bölüm açıldığı görüldü.

Geçen yıl takvimde olan fakat bu yıl yer almayan yarışlar arasında sadece Türkiye GP'nin böyle bir sayfası var.

İlginç şekilde Rusya GP, 2022 bilet satışı sayfasından kaldırıldı. Bu da Ukrayna krizi nedeniyle Rusya'nın takvimden çıkarılıp, yerini Türkiye'nin mi alacağı sorularını beraberinde getirdi.

Fakat Motorsport.com Türkiye'nin kaynakları, bunun basit bir site hatası olduğunu ve böyle bir plan olmadığını söylediler.

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