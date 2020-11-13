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Formula 1 / Türkiye GP / Antrenman raporu

Türkiye GP 2. antrenman: Verstappen yine lider, Leclerc ikinci!

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Türkiye GP 2. antrenman: Verstappen yine lider, Leclerc ikinci!
Ekleyen:
, Editör

2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Türkiye'de gerçekleştirilecek 14. yarışı öncesinde 2. antrenman seansında Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sırada yer aldı.

Oldukça kaygan şartlarda gerçekleştirilen ilk antrenman seansının ardından sürücüler ikinci seansı mümkün olduğunca çok kullanmaya çalıştılar.

Şartlar ilk seansa göre daha iyiydi ve seans ilerledikçe yol tutuş daha da artmaya başladı.

Ancak hava sıcaklığı sabahla aynı olsa da, pist sıcaklığı sabaha göre 3 derece azalarak 18 dereceye indi.

Yine de pilotlar, yumuşak lastiklerin de kullanılmasının etkisiyle sabahtan çok daha iyi turlar attılar.

Seans içerisinde kaza yapan bir isim yoktu ancak sık sık spin atanlar vardı. Kimi Raikkonen, Charles Leclerc, Daniil Kvyat, Romain Grosjean, George Russell ve Nicholas Latifi bu isimlerden bazılarıydı.

Özellikle Red Bull pilotları seansın büyük kısmını lider geçtiler. Bir noktada Alex Albon liderdi ancak Max Verstappen daha iyi tempoya sahip olan taraftı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01

Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Hollandalı pilot, yumuşak lastiklerle 1:29'un altına inebilen üç isimden birisi oldu ve 1:28.330 yaparak hem seansı hem de günü lider tamamladı.

Verstappen böylelikle hem birinci hem de ikinci seansı ilk sırada bitirdi.

Ferrari, zorlu şartlarda hafta sonuna iyi şekilde başlayan takımlardan bir tanesiydi. Özellikle Charles Leclerc ilk seansta olduğu gibi ikinci seansta da güçlü bir performans sergiledi.

Monacolu pilot, 1:28.731'lik derecesiyle lider Verstappen'in 0.4 saniye ardında ikinci oldu.

Mercedes pilotları ise yumuşak lastiklerle üçüncü ve dördüncü sıralarda yer aldılar. Her iki pilot da lastiklerde neredeyse hiç yol tutuş olmadığını söylediler.

Valtteri Bottas, Verstappen'in 0.575 saniye ardında üçüncü sırada yer alırken, Lewis Hamilton seansta 0.850 saniye geride dördüncü oldu.

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Kevin Magnussen, Haas VF-20

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Kevin Magnussen, Haas VF-20

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Red Bull'da Albon, takım arkadaşı Verstappen'in 1 saniye ardında kalarak beşinci sırada yer aldı.

AlphaTauri sürücüleri tıpkı ilk seansta olduğu gibi ikinci seansta da iyi bir performans sergilediler.

Daniil Kvyat 1:29.689'luk derecesiyle altıncı olurken, takım arkadaşı Pierre Gasly 1:29.944'lük derecesiyle yedinci oldu.

Ferrari pilotu Sebastian Vettel birkaç kez pist dışına taştı ve ayrıca yumuşak lastikte büyük bir blokaj yaşadı. Sonuç olarak Alman pilot, takım arkadaşının 1.2 saniye gerisinde sekizinci oldu.

İlk onu Racing Point'ten Lance Stroll ve McLaren'dan Lando Norris tamamladı.

Sergio Perez 11. olurken, Renault pilotları Esteban Ocon ile Daniel Ricciardo ancak 12. ile 15. olabildiler. Bu iki pilotun arasında Antonio Giovinazzi ile Carlos Sainz yer aldı.

Lando Norris, McLaren MCL35

Lando Norris, McLaren MCL35

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Lance Stroll, Racing Point RP20

Lance Stroll, Racing Point RP20

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

McLaren, ilk seansta yolda kalan Sainz'ın aracını tamir etti ve İspanyol pilot ikinci seans başlar başlamaz piste çıktı. Sainz'ın aracında bir takım elektronik parça değişiklikleri olduğu söylentiler arasında. 

Kimi Raikkonen seansı 3.6 saniye geride, 16. sırada bitirdi. Son dört sırada ise George Russell, Romain Grosjean, Kevin Magnussen ve Nicholas Latifi yer aldı.

 

Üçüncü antrenman seansı yarın TSI 12:00'de yapılacak.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 37 1'28.330  
2 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 45 1'28.731 0.401
3 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 43 1'28.905 0.575
4 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 39 1'29.180 0.850
5 Thailand Alexander Albon Red Bull Honda 42 1'29.363 1.033
6 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri Honda 43 1'29.689 1.359
7 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 43 1'29.944 1.614
8 Germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 41 1'30.022 1.692
9 Canada Lance Stroll Racing Point Mercedes 38 1'30.297 1.967
10 United Kingdom Lando Norris McLaren Renault 39 1'30.907 2.577
11 Mexico Sergio Perez Racing Point Mercedes 38 1'31.104 2.774
12 France Esteban Ocon Renault Renault 36 1'31.380 3.050
13 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 39 1'31.493 3.163
14 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren Renault 40 1'31.498 3.168
15 Australia Daniel Ricciardo Renault Renault 35 1'31.660 3.330
16 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 43 1'31.932 3.602
17 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 39 1'32.302 3.972
18 France Romain Grosjean Haas Ferrari 33 1'32.570 4.240
19 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 37 1'32.807 4.477
20 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 40 1'33.488 5.158
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Seri Formula 1
Etkinlik Türkiye GP
Alt-etkinlik FP2
Editör Kemal Şengül

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