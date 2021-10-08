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Formula 1 / Türkiye GP Antrenman raporu

Türkiye GP 1.antrenman: Hamilton lider, Verstappen ikinci!

Ekleyen:
, Editör

2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. ayağı olan Türkiye Grand Prix'sinin 1. antrenmanlarında lider, Mercedes AMG Petronas pilotu Lewis Hamilton olurken, şampiyonadaki rakibi Red Bull Racing pilotu Max Verstappen ise hemen arkasında yer aldı.

Türkiye GP 1.antrenman: Hamilton lider, Verstappen ikinci!

Ülkemize yeniden konuk olan Formula 1 Dünya Şampiyonası'ndaki büyük şampiyonluk mücadelesi sürerken, her şeyin değişebileceği bir hafta sonuna doğru ilerliyoruz.

TSİ 11.30'da başlayan seansa, geçen senenin aksine tamamen kuru şartlar hakimdi. Geçtiğimiz sene pek çok sürücünün şikayet ettiği yol tutuş konusunda ise durumların çok daha iyi olduğu görüldü.

McLaren pilotu Lando Norris, piste çıktıktan sonra telsiz konuşmasında yol tutuşun geçen seneye göre kesinlikle daha iyi bir seviyede olduğunu belirtti. 

İstanbul Park'ta kuru zeminde atılan ilk turlarda sürücüler, 1.27'lik tur zamanları elde ettiler. Açılışı, 1.27.457 ile Scuderia Ferrari pilotu Charles Leclerc yaptı. Ardından Mercedes AMG Petronas pilotu Lewis Hamilton, ilk sıraya 1.27.439 ile yükselmeyi başardı.

Hamilton'ın şampiyonadaki rakibi Red Bull Racing-Honda pilotu Max Verstappen, 1.26.991 ile İngiliz pilotu geride bıraktı. Bu liderlik ise kısa sürdü, çünkü 7 kez dünya şampiyonu Hamilton 1.26.043 ile yeniden liderliği almayı başardı. 

Yumuşak lastikle bu turu atan Hamilton, düzenli olarak attığı turlarda gelişerek en hızlı zaman turunu 1.24.178'e kadar çekti. 

Antrenmanlarda birkaç sürücünün araç sensörleri ile sürüş yaptığı görüldü. Bu hafta sonu güç ünitesi değiştirerek son sıradan yarışa başlayacak olan Scuderia Ferrari pilotu Carlos Sainz, ilk turlarında aero sensörleri ile turlayarak yarış için veri topladı.

Sainz dışında Aston Martin Cognizant pilotu Sebastian Vettel de aero sensörleri ile sürüş yaptı.

Seansın kalan bölümünde ise sürücüler, genellikle yumuşak lastiklerin kullandığı turlarda, düzenli turlar atmaya devam ettiler.

Sparks kick up from Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Sparks kick up from Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Böylece seansın lideri, attığı 1.24.178'lik turu ile Mercedes pilotu Lewis Hamilton olurken, 1.24.603 ile Red Bull pilotu Max Verstappen onun hemen arkasında yer aldı. İki pilot birden seans boyunca sadece yumuşak lastik ile sürüş yaptılar.

Ferrari pilotu Charles Leclerc 1.24.654 ile üçüncü sırayı almayı başarırken, Mercedes pilotu Valtteri Bottas ise 1.24.842 ile dördüncü sırada yer aldı. Beşinci sırada ise, attığı 1.24.860'lık turu ile Ferrari pilotu Carlos Sainz vardı.

Antrenmanların sürpriz ismi ise Alpine pilotu Esteban Ocon oldu. Dokuzuncu virajda pist dışına taşan Ocon, sert lastik ile attığı 1.24.909 ile altıncı sıranın sahibi oldu. Ocon, seans boyunca sert lastik kullanan nadir isimlerden biriydi.

McLaren pilotu Lando Norris, 1.25.347 ile yedinci sırada yer alırken, 1.25.382 ile AlphaTauri pilotu Pierre Gasly sekizinci, orta hamur ile 1.25.383 yapan Alpine pilotu Fernando Alonso dokuzuncu oldu. 

10. sırada ise, 1.25.459 ile Red Bull pilotu Sergio Perez vardı. Hem Perez, hem de takım arkadaşı Verstappen, seans sırasında önden kayma sorunlarından muzdariplerdi. 

Son yarışların yıldız ismi Williams pilotu George Russell, 11. sırada seansı tamamladı. İngiliz pilot seans içerisinde, vites arttırmakta sorun yaşadığını belirtti. Monza'nın galibi McLaren pilotu Daniel Ricciardo orta hamurla attığı turla 12. olurken, hemen arkasında ise Aston Martin pilotu Sebastian Vettel yer aldı.

14. sırada Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi yer alırken, iki Alfa Romeo'yu bölen Williams pilotu Nicholas Latifi seansı 15. sırada tamamladı.

Geçtiğimiz senenin pole pozisyonu sahibi Aston Martin pilotu Lance Stroll 17. sıranın sahibi olurken, AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda 18. oldu. İki Haas pilotu Mick Schumacher ve Nikita Mazepin ise 19. ve 20. sırada seansı tamamladılar.

İkinci antrenman seansı TSİ 15.00'te başlayacak.

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark Ara
1 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 26 1'24.178    
2 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 24 1'24.603 0.425 0.425
3 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 27 1'24.654 0.476 0.051
4 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 28 1'24.842 0.664 0.188
5 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 25 1'24.860 0.682 0.018
6 France Esteban Ocon Alpine Renault 30 1'24.909 0.731 0.049
7 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 26 1'25.347 1.169 0.438
8 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 30 1'25.382 1.204 0.035
9 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 26 1'25.383 1.205 0.001
10 Mexico Sergio Perez Red Bull Honda 24 1'25.459 1.281 0.076
11 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 25 1'25.685 1.507 0.226
12 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 26 1'25.750 1.572 0.065
13 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 26 1'25.810 1.632 0.060
14 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 24 1'25.813 1.635 0.003
15 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 28 1'25.863 1.685 0.050
16 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 24 1'25.933 1.755 0.070
17 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 29 1'26.361 2.183 0.428
18 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 28 1'26.424 2.246 0.063
19 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 25 1'26.636 2.458 0.212
20 Russian Federation Nikita Mazepin Haas Ferrari 28 1'27.019 2.841 0.383
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