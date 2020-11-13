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Formula 1 / Türkiye GP / Antrenman raporu

Türkiye GP 1. antrenman: Kaygan pistte Verstappen lider, Red Bull 1-2!

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Türkiye GP 1. antrenman: Kaygan pistte Verstappen lider, Red Bull 1-2!
Ekleyen:
, Editör

2020 Formula 1 Şampiyonası'nın Türkiye'de gerçekleştirilecek 14. yarışı öncesinde ilk antrenman seansında Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sırada yer aldı.

Dokuz yıl aradan sonra gerçekleştirilecek ilk Formula 1 yarışı öncesinde sürücüler, cuma antrenmanlarıyla hafta sonuna başladılar.

Hava sıcaklığı sadece 14 dereceyken, pist sıcaklığı ise 18 dereceydi. Ancak pist, özellikle seansın başlangıcında yer yer çok ıslaktı ve zemin çok kaygandı.

Sürücüler pistin hemen hemen her bölgesinde önden ya da arkadan kayma yaşadılar. Bu yüzden temiz bir tur atabilen neredeyse hiç pilot yoktu.

İlk bir saat geride kaldığında neredeyse pist üstünde hiçbir aksiyon yaşanmamıştı. Çünkü sürücüler pistteki yol tutuşun artması için garajda kalmayı seçtiler ve atılan en iyi zamanlar da normalden çok daha yavaştı.

Seansın başında Charles Leclerc, pit yolunun girişindeki dubaya çarptı ve kırmızı bayrağa neden oldu.

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Pierre Gasly ilk virajın çıkışında spin atarken, Valtteri Bottas, Nicholas Latifi, Max Verstappen ve Daniil Kvyat da son dakikalarda spin atan diğer isimler oldular.

Seans içerisinde herhangi bir kaza olmadı ancak Carlos Sainz, muhtemel bir güç ünitesi arızasıyla yolda kaldı.

Dereceler, önceki yıllara kıyasla çok daha kötüydü.

Charles Leclerc, seansın son dakikalarına girilirken peş peşe hızlı tur zamanları yaptı ve 1:35.507 ile zirveye çıktı. Ancak son dakikalara girilirken Red Bull pilotu Alex Albon'dan 1:35.318 geldi.

Son dakikalarda neredeyse tüm pilotlar piste çıktılar ve zaman turu atmaya çalıştılar.

Max Verstappen bitime saniyeler kala attığı 1:35.077'lik turuyla ilk sırayı eline geçirmeyi başardı.

Kalan süre içerisinde Hollandalı pilotun derecesini geçebilen bir isim çıkmadı ve böylelikle ilk seansın en hızlı ismi Verstappen oldu.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Pierre Gasly, AlphaTauri AT01

Pierre Gasly, AlphaTauri AT01

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Albon, son dakikalarda derecesini geliştirememesine rağmen 1:35.318'lik derecesiyle seansı ikinci sırada tamamladı. Red Bull böylelikle 1-2 olmuş oldu.

Ferrari, değişken şartlarda ön bölümde yer aldı. Leclerc 1:35.507'lik derecesiyle üçüncü olurken, Sebastian Vettel 1:35.620 ile beşinci oldu. Bu ikiliyi Pierre Gasly ayırdı. Ayrıca Daniil Kvyat da 1:36.738'le altıncı oldu.

Bu, Honda motorlu araçların tamamının ilk altıda yer aldığı anlamına geliyor.

Bugün 21. yaşına giren McLaren pilotu Lando Norris ise 1:37.216'lık derecesiyle yedinci sırada kendisine yer buldu. Alfa Romeo'dan Antonio Giovinazzi sekizinci olurken, ilk ondaki tek Mercedes motorlu araç Valtteri Bottas'ın oldu, Fin pilot seansı dokuzuncu sırada tamamladı.

Mercedes sürücülerinin geride kaldığı seansta Bottas, lider Verstappen'in 2.5 saniye ardında yer aldı. İlk on içerisinde yer alan son isim Esteban Ocon oldu.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Williams'tan Nicholas Latifi, tüm seans boyunca adeta drift yaptıklarını söyledi ve 11. sırada yer aldı.

Racing Point sürücüleri Sergio Perez ve Lance Stroll, 12. ile 13. sıralarda yer aldılar. Romain Grosjean 14. olurken, temiz bir tur atmakta zorlanan Lewis Hamilton 15. oldu.

Son beş sırada ise Kimi Raikkonen, Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz ve George Russell yer aldı.

 

İkinci antrenman seansı TSI 15:00'te yapılacak.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 29 1'35.077  
2 Thailand Alexander Albon Red Bull Honda 27 1'35.318 0.241
3 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 26 1'35.507 0.430
4 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 26 1'35.543 0.466
5 Germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 29 1'35.620 0.543
6 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri Honda 27 1'36.738 1.661
7 United Kingdom Lando Norris McLaren Renault 21 1'37.216 2.139
8 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 21 1'37.503 2.426
9 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 23 1'37.629 2.552
10 France Esteban Ocon Renault Renault 23 1'38.428 3.351
11 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 18 1'38.508 3.431
12 Mexico Sergio Perez Racing Point Mercedes 22 1'38.612 3.535
13 Canada Lance Stroll Racing Point Mercedes 21 1'39.484 4.407
14 France Romain Grosjean Haas Ferrari 25 1'40.025 4.948
15 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 12 1'40.225 5.148
16 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 23 1'41.035 5.958
17 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 21 1'41.854 6.777
18 Australia Daniel Ricciardo Renault Renault 20 1'45.156 10.079
19 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren Renault 12 1'46.462 11.385
20 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 17 1'49.256 14.179
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Seri Formula 1
Etkinlik Türkiye GP
Alt-etkinlik FP1
Editör Kemal Şengül

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