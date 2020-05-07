Türkiye, F1 takvimine girme fırsatını değerlendirecek mi?

Koronavirüs sebebiyle 22 yarışlık 2020 takvimi tamamen değişti ve yeni takvimin nasıl olacağı bilinmiyor.

Liberty Media'nın ay sonuna kadar yeni takvimin taslağını yayınlaması beklenirken, bugün F1 CEO'su Chase Carey'den sürpriz bir açıklama geldi. Carey, bu yıl takvimde yer almayan fakat koronavirüs sonrasında takvime girmek isteyen bazı pistler olduğunu açıkladı.

Motorsport.com'un öğrendiği kadarıyla Formula 1 yönetimiyle temasa geçen yeni pistler arasında efsanevi Imola, Mugello, Portimao, Hockenheim ve Estoril yer alıyor.

Bu yarışlar dışında F1 yönetimiyle görüştüğünü doğrulayan başka bir pist yok.

Temelde bu pistler, seyircisiz şekilde/para almadan yarışlara ev sahipliği yapmayı düşünüyorlar. Bu sayede gelecekte de takvimde yer alma fırsatı yakalamayı umuyorlar.

Gözler elbette Türkiye'nin Formula 1'e ev sahipliği yapmak isteyip istemeyeceğinde olacak. Yarış 2011 yılı sonunda takvimden düştü ancak geçtiğimiz yıllarda tekrar Formula 1'e girmek için Cumhurbaşkanlığı Himayesine alındı.

Şimdiye kadar İstanbul Park'ı işleten Intercity'den konu hakkında herhangi bir açıklama gelmedi. Aynı şekilde Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu da taraftarların bu isteği karşısında sessiz kalmayı tercih etti.

Türkiye'nin takvime kabul edilmesi halinde, Formula 1'in planına göre yarışın Eylül ile Ekim aylarında yapılması gerekecek. Çünkü Formula 1 sezonu Temmuz-Ağustos aylarında Avrupa'da açmayı, Eylül-Ekim aylarında ise Türkiye'nin bulunduğu Avrasya ile Asya yarışlarını yapmayı planlıyor.

Pistin lisansıyla ilgili endişeler olabilir. Ancak konuyu oldukça iyi bilen Motorsport.com'un kaynakları, İstanbul Park'ın yeniden Formula 1'e ev sahipliği yapmak istemesi halinde FIA lisansının sorun olmayacağını düşünüyor. Fakat pistin F1 yarışı öncesinde belli bir bakıma ihtiyacı olacak. Bu bakımın ne kadar zaman alacağı şimdilik bilinmiyor.

Şu noktada Intercity ve TOSFED, konu hakkında sessiz kalmayı tercih ediyorlar. Ancak mevcut finansal durum ve pistle ilgili şartlar göz önüne alındığında, Formula 1'in Türkiye'ye dönmesi başka bahara kalacak gibi görünüyor.

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