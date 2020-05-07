Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
56 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
70 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
84 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
112 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
119 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
133 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
140 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
154 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
168 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
175 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
189 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
203 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Türkiye, F1 takvimine girme fırsatını değerlendirecek mi?

paylaşım
yorumlar
Türkiye, F1 takvimine girme fırsatını değerlendirecek mi?
Ekleyen:
, Editör
7 May 2020 18:52

Formula 1 yönetimi bugün itibariyle, 2020 takviminde olmayan ancak koronavirüs sonrasında takvime girmek isteyen pistlerle görüştüğünü açıkladı. Peki Türkiye'den, F1 yarışına ev sahipliği yapma konusunda belli bir hamle var mı? Şimdilik bu konu tamamen belirsiz.

Koronavirüs sebebiyle 22 yarışlık 2020 takvimi tamamen değişti ve yeni takvimin nasıl olacağı bilinmiyor.

Liberty Media'nın ay sonuna kadar yeni takvimin taslağını yayınlaması beklenirken, bugün F1 CEO'su Chase Carey'den sürpriz bir açıklama geldi. Carey, bu yıl takvimde yer almayan fakat koronavirüs sonrasında takvime girmek isteyen bazı pistler olduğunu açıkladı.

Motorsport.com'un öğrendiği kadarıyla Formula 1 yönetimiyle temasa geçen yeni pistler arasında efsanevi Imola, Mugello, Portimao, Hockenheim ve Estoril yer alıyor.

Bu yarışlar dışında F1 yönetimiyle görüştüğünü doğrulayan başka bir pist yok.

Temelde bu pistler, seyircisiz şekilde/para almadan yarışlara ev sahipliği yapmayı düşünüyorlar. Bu sayede gelecekte de takvimde yer alma fırsatı yakalamayı umuyorlar.

Gözler elbette Türkiye'nin Formula 1'e ev sahipliği yapmak isteyip istemeyeceğinde olacak. Yarış 2011 yılı sonunda takvimden düştü ancak geçtiğimiz yıllarda tekrar Formula 1'e girmek için Cumhurbaşkanlığı Himayesine alındı.

Şimdiye kadar İstanbul Park'ı işleten Intercity'den konu hakkında herhangi bir açıklama gelmedi. Aynı şekilde Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu da taraftarların bu isteği karşısında sessiz kalmayı tercih etti.

Türkiye'nin takvime kabul edilmesi halinde, Formula 1'in planına göre yarışın Eylül ile Ekim aylarında yapılması gerekecek. Çünkü Formula 1 sezonu Temmuz-Ağustos aylarında Avrupa'da açmayı, Eylül-Ekim aylarında ise Türkiye'nin bulunduğu Avrasya ile Asya yarışlarını yapmayı planlıyor.

Pistin lisansıyla ilgili endişeler olabilir. Ancak konuyu oldukça iyi bilen Motorsport.com'un kaynakları, İstanbul Park'ın yeniden Formula 1'e ev sahipliği yapmak istemesi halinde FIA lisansının sorun olmayacağını düşünüyor. Fakat pistin F1 yarışı öncesinde belli bir bakıma ihtiyacı olacak. Bu bakımın ne kadar zaman alacağı şimdilik bilinmiyor.

Şu noktada Intercity ve TOSFED, konu hakkında sessiz kalmayı tercih ediyorlar. Ancak mevcut finansal durum ve pistle ilgili şartlar göz önüne alındığında, Formula 1'in Türkiye'ye dönmesi başka bahara kalacak gibi görünüyor.

Sizler de görüşünüzü haberin altında paylaşabilirsiniz.

Alakalı video

Sonraki haber
2020 İtalya GP, 6 Eylül'de yapılacak

Önceki haber

2020 İtalya GP, 6 Eylül'de yapılacak
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Avusturya GP

Avusturya GP

2 Tem - 5 Tem
FP1 Başlangıç:
56 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 3 Tem
Cum 3 Tem
05:00
11:00
FP2
Cum 3 Tem
Cum 3 Tem
09:00
15:00
FP3
Cmt 4 Tem
Cmt 4 Tem
06:00
12:00
Sıralama
Cmt 4 Tem
Cmt 4 Tem
09:00
15:00
Yarış
Paz 5 Tem
Paz 5 Tem
09:10
15:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari, B seçeneği olarak Sainz'ı Ricciardo'ya tercih edebilir!

3s
2
Formula 1

Takvimde olmayan pistler, 2020 F1 takvimine girmek için çekişiyor

45dk
3
MotoGP

Yarış sonrası kutlamada kariyeri biten yarışçı: Bubba Shobert

4
Formula 1

Yeni Asya takımı, 2022'de Formula 1'e girmek için çalışıyor

5
Formula 1

Racing Point: "Aracımızı Mercedes'ten esinlenerek tasarlarken egosuz davrandık"

2s

Son Videolar

Max Verstappen, Alex Albon'u Hollanda'da geziye çıkardı 05:01
Formula 1

Max Verstappen, Alex Albon'u Hollanda'da geziye çıkardı

F1® 2020 oyunu ilk bakış - Zandvoort pisti 01:50
Formula 1

F1® 2020 oyunu ilk bakış - Zandvoort pisti

Canlı: 2012 Brezilya GP 02:08:46
Formula 1

Canlı: 2012 Brezilya GP

F1 direksiyonundaki tuşlar ne işe yarar? - Formula 1'i Tanıyalım 04:39
Formula 1

F1 direksiyonundaki tuşlar ne işe yarar? - Formula 1'i Tanıyalım

Sir Stirling Moss'un ilk galibiyeti 00:20
Formula 1

Sir Stirling Moss'un ilk galibiyeti

Son Haberler

Türkiye, F1 takvimine girme fırsatını değerlendirecek mi?
F1

Türkiye, F1 takvimine girme fırsatını değerlendirecek mi?

2020 İtalya GP, 6 Eylül'de yapılacak
F1

2020 İtalya GP, 6 Eylül'de yapılacak

Takvimde olmayan pistler, 2020 F1 takvimine girmek için çekişiyor
F1

Takvimde olmayan pistler, 2020 F1 takvimine girmek için çekişiyor

Racing Point: "Aracımızı Mercedes'ten esinlenerek tasarlarken egosuz davrandık"
F1

Racing Point: "Aracımızı Mercedes'ten esinlenerek tasarlarken egosuz davrandık"

Ferrari, B seçeneği olarak Sainz'ı Ricciardo'ya tercih edebilir!
F1

Ferrari, B seçeneği olarak Sainz'ı Ricciardo'ya tercih edebilir!

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
3 Eyl - 6 Eyl
Biletler
17 Eyl - 20 Eyl
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.