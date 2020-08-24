F1, İstanbul'a dönüyor, resmi açıklama bu hafta!

Türkiye'nin Formula 1 hasreti sona eriyor ve İstanbul Park yeniden Formula 1'e kavuşuyor.

Haftalar önce İstanbul Park'ın Formula 1 yönetimiyle görüşmeler gerçekleştirdiğini duyurmuştuk ve geçen hafta Motorsport.com Türkiye'nin kaynakları, F1 yönetimi ile İstanbul Park yönetimi arasında anlaşma sağlandığını öğrenmişti.

Motorsport.com Türkiye bu kez, Formula 1'de yarışan üreticilerden bir tanesiyle iletişime geçti ve Türkiye GP'nin 2020'de kesin olarak gerçekleştirileceğini öğrendi.

Kaynaklarımız, büyük bir sürpriz olmadığı takdirde açıklamanın yarın yapılmasını bekliyorlar.

Ayrıca yarın Türkiye'nin de içinde bulunduğu 2020 takvimin son hali de yayınlanacak.

Eğer FIA planını değiştirirse, resmi açıklamanın cuma gününe kadar yapılması bekleniyor.

Türkiye GP, 15 Kasım'da gerçekleştirilecek. Şimdilik seyirci konusunda nihai bir karar verilmemiş gibi görünüyor.

Böylelikle F1, 2011 yılından sonra ilk kez Türkiye'ye dönecek.