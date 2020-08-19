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Formula 1 / Son dakika

Türkiye, F1'e dönmeye hazırlanıyor, 2020 takviminde 17 yarış olacak!

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Türkiye, F1'e dönmeye hazırlanıyor, 2020 takviminde 17 yarış olacak!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
19 Ağu 2020 10:24

Formula 1'in önümüzdeki günlerde 17 yarışlık 2020 takvimini yayınlaması bekleniyor. Son gelen bilgiler İstanbul Park pist yönetimiyle anlaşmanın sağlandığı ve Türkiye GP'nin takvime yeni eklenen yarışlardan olacağı düşünülüyor.

Jerez, Kasım ayındaki boşluk için düşünülen pistti ancak sonuç olarak İspanyol pistiyle herhangi bir anlaşma olmayacak.

Uzun zamandır beklendiği üzere sezon, Orta Doğu'da üçlü yarışla sona erecek. Bu üçlü yarıştan ikisine Bahreyn ev sahipliği yapacak ve sezon Abu Dhabi finaliyle bitecek.

Türkiye'nin takvime gelişiyle birlikte takvimdeki toplam yarış sayısı 17 yarış olacak. Bu da F1 CEO'su Chase Carey'nin 15-18 yarışlık hedefine ulaşacağı anlamına geliyor. Bu, kilit rakamdı çünkü TV yayıncılarının ödemeyi taahhüt ettiği parayı alabilmek için minimum 15 yarış yapılması gerekiyordu.

Amerika'daki tüm yarışları iptal etme kararı alan Formula 1, 1 Kasım'daki Imola yarışından sonrası için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyordu.

Vietnam ve hatta Çin'de bir yarış yapılabileceği düşünülüyordu. Her iki yarış da 2020 için resmi olarak iptal edilmemiş olsa da, bir süre önce her iki yarışın da yapılmayacağı kesinleşti.

Tarihler henüz doğrulanmasa da, Türkiye'nin Imola'dan iki hafta sonra, yani 15 Kasım'da yapılması planlanıyor.

Bahreyn'deki yarışlar 29 Kasım ve 6 Aralık'ta yapılacak. Abu Dhabi finali ise 13 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Bahreyn'deki ikinci yarışın pistin kısa versiyonunda yapılması ihtimali masanın üzerinde kalmaya devam ediyor.

Geçmişte takımlar, içerisinde büyük bir gemi taşımacılığı operasyonunun da bulunduğu bir şekilde kamyonlarını Türkiye’ye getirdiler. Ancak COVID-19 endişeleri altında taşımacılığın uçakla yapılması ve bu yüklerin daha sonrasında Orta Doğu’da yapılacak yarışlara gönderilmesi planlanıyor.

Türkiye son haftalarda sürpriz şekilde 2020 takvimi için adaylardan birisi haline geldi. İstanbul Park pisti, son kez 2011 yılında F1'e ev sahipliği yaptı ve sonrasında ticari nedenlerden ötürü yarış gerçekleştirilmedi.

Carey, 2017'nin Nisan ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü. Ancak bu noktada yarışın takvime dönmesi pek olası görünmüyordu.

Pist, 2013'ten Vural Ak tarafından işletilen ve F1'e dönüş için çalışmalar yapan InterCity tarafından yönetiliyor.

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Bu Haber Hakkında

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Editör Adam Cooper

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