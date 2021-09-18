Türkiye, 2022 F1 takvimine dahil edilebilir!
Racefans'in haberine göre Türkiye Grand Prix'si, 2022 F1 takvimine dahil edilebilir ve yarış 2 Ekim'de gerçekleştirilebilir.
Formula 1, 2022 sezonu için taslak takvimi henüz açıklamadı ancak önce Joe Saward ve şimdi de RaceFans, olası 2022 takvimini açıkladılar.
RaceFans'in haberine göre yeni takvimin Rusya GP veya sonrasına kadar açıklanması beklenmiyor.
Monako, yeni takvimde, tıpkı Joe Swarad'ın belirttiği üzere yeni bir kontrat imzaladı ve artık yarış, dört günlük bir formata değil, üç günlük bir formata sahip olacak. Monako, geçmişte hep dört günlük formatı kullandı ancak F1'le yaptığı görüşmelerin ardından bu formatı üç güne indirmeyi kabul ettiler.
Yani artık 1. ve 2. antrenman Perşembe günü değil, cuma günü yapılacak.
Türkiye şu an için ana takvimde yer almıyor fakat bu yıl sonunda kontratı biten Singapur'un yeri için olası aday olarak belirlenmiş durumda.
Singapur, son iki yılda Formula 1'e ev sahipliği yapamadı ve şu anda F1'le kontrat görüşmesi yapılıyor. Eğer anlaşma sağlanamazsa veya yarış gerçekleştirilemezse, RaceFans'e göre yerini Türkiye alacak.
Ayrıca Paul Ricard'ın takvimdeki yeri kesin değil. F1 görüşmelere bağlı olarak Fransa GP'nin yerine Imola'da bir yarış yapmayı düşünüyor.
Sezon 20 Mart'ta Bahreyn'de başlayacak ve ardından Suudi Arabistan GP gerçekleşecek. Sezonun 20 Kasım'da Abu Dhabi'de sona ermesi planlanıyor:
Olası 2022 F1 takvimi (RaceFans'e göre):
|Grand Prix
|Tarih
|1
|Bahreyn
|20 Mart
|2
|Suudi Arabistan
|27 Mart
|3
|Avustralya
|10 Nisan
|4
|Çin
|24 Nisan
|5
|Amerika Birleşik Devletleri (Miami)
|8 Mayıs
|6
|İspanya
|22 Mayıs
|7
|Monako
|29 Mayıs
|8
|Azerbaycan
|12 Haziran
|9
|Kanada
|19 Haziran
|10
|Britanya *
|3 Temmuz
|11
|Avusturya *
|10 Temmuz
|12
|Fransa/İtalya (Imola)
|17 Temmuz
|13
|Macaristan
|31 Temmuz
|14
|Belçika
|28 Ağustos
|15
|Hollanda
|4 Eylül
|16
|İtalya
|11 Eylül
|17
|Rusya
|25 Eylül
|18
|Singapur/Türkiye
|2 Ekim
|19
|Japonya
|9 Ekim
|20
|Amerika Birleşik Devletleri (Austin)
|23 Ekim
|21
|Meksika
|30 Ekim
|22
|Brezilya
|13 Kasım
|23
|Abu Dhabi
|20 Kasım
* Tarihler yer değiştirebilir.