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Türkiye, 2022 F1 takvimine dahil edilebilir!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Racefans'in haberine göre Türkiye Grand Prix'si, 2022 F1 takvimine dahil edilebilir ve yarış 2 Ekim'de gerçekleştirilebilir.

Türkiye, 2022 F1 takvimine dahil edilebilir!

Formula 1, 2022 sezonu için taslak takvimi henüz açıklamadı ancak önce Joe Saward ve şimdi de RaceFans, olası 2022 takvimini açıkladılar.

RaceFans'in haberine göre yeni takvimin Rusya GP veya sonrasına kadar açıklanması beklenmiyor.

Monako, yeni takvimde, tıpkı Joe Swarad'ın belirttiği üzere yeni bir kontrat imzaladı ve artık yarış, dört günlük bir formata değil, üç günlük bir formata sahip olacak. Monako, geçmişte hep dört günlük formatı kullandı ancak F1'le yaptığı görüşmelerin ardından bu formatı üç güne indirmeyi kabul ettiler.

Yani artık 1. ve 2. antrenman Perşembe günü değil, cuma günü yapılacak.

Türkiye şu an için ana takvimde yer almıyor fakat bu yıl sonunda kontratı biten Singapur'un yeri için olası aday olarak belirlenmiş durumda.

Singapur, son iki yılda Formula 1'e ev sahipliği yapamadı ve şu anda F1'le kontrat görüşmesi yapılıyor. Eğer anlaşma sağlanamazsa veya yarış gerçekleştirilemezse, RaceFans'e göre yerini Türkiye alacak.

Ayrıca Paul Ricard'ın takvimdeki yeri kesin değil. F1 görüşmelere bağlı olarak Fransa GP'nin yerine Imola'da bir yarış yapmayı düşünüyor.

Sezon 20 Mart'ta Bahreyn'de başlayacak ve ardından Suudi Arabistan GP gerçekleşecek. Sezonun 20 Kasım'da Abu Dhabi'de sona ermesi planlanıyor:

Olası 2022 F1 takvimi (RaceFans'e göre):

  Grand Prix Tarih
1 Bahreyn 20 Mart
2 Suudi Arabistan 27 Mart
3 Avustralya 10 Nisan
4 Çin 24 Nisan
5 Amerika Birleşik Devletleri (Miami) 8 Mayıs
6 İspanya 22 Mayıs
7 Monako 29 Mayıs
8 Azerbaycan 12 Haziran
9 Kanada 19 Haziran
10 Britanya * 3 Temmuz
11 Avusturya * 10 Temmuz
12 Fransa/İtalya (Imola) 17 Temmuz
13 Macaristan 31 Temmuz
14 Belçika 28 Ağustos
15 Hollanda 4 Eylül
16 İtalya 11 Eylül
17 Rusya 25 Eylül
18 Singapur/Türkiye 2 Ekim
19 Japonya 9 Ekim
20 Amerika Birleşik Devletleri (Austin) 23 Ekim
21 Meksika 30 Ekim
22 Brezilya 13 Kasım
23 Abu Dhabi 20 Kasım

* Tarihler yer değiştirebilir.

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