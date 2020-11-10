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Formula 1 / Son dakika

Türkiye, 2021 takvimine girmek için görüşmelerde bulunuyor

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Türkiye, 2021 takvimine girmek için görüşmelerde bulunuyor
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, Editör

Türkiye, 2021 yılı takvimine girmek için Formula 1'le olan görüşmelerini sürdürüyor ve yarışın gelecek yılın Nisan ayında yapılma ihtimali var.

Son kez 2011 yılında Formula 1'e ev sahipliği yapan İstanbul Park, bu hafta sonu dokuz yıl aradan sonra ilk kez bir F1 yarışın ev sahipliği yapacak.

Ülkemizin şimdilik Formula 1'le yaptığı anlaşma tek yıllık ancak 2021 takviminde yer almak için ciddi görüşmeler yapılıyor.

Motorsport.com, Vietnam'ın gelecek yılki takvimde kesinlikle yer almayacağını öğrendi ve bu da 25 Nisan tarihi için bir boşluk yaratıyor.

Kaynaklar bu tarih için üç aday olduğunu iddia ediyor. Bu adaylar: Imola, İstanbul ve Portimao.

Imola'nın şansının İstanbul ve Portimao'ya kıyasla daha düşük olduğuna inanılıyor.

Ayrıca Mick Schumacher'in spora girmesi halinde Almanya'daki Nürburgring ve Hockenheim'la ilgili de bir çalışma yapılabilir.

Konuyla ilgili konuşan Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, "Yarışı devam ettirmeye çalışıyorum. Türkiye'nin önümüzdeki yıl da Formula 1'e ev sahipliği yapması için F1'le görüşüyoruz."

"Muhtemelen kısa süre içerisinde bu görümeler sonuçlanacak. Amacım bu yarışı düzenli şekilde gerçekleştirmek." dedi.

Şimdilik Formula 1 tarafından Türkiye'nin takvimdeki konumu hakkında herhangi bir açıklama gelmedi.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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