Turizm ve Kültür Bakanının 2026 Türkiye GP açıklaması ne manaya geliyor?

Bildiğiniz üzere son aylarda İstanbul Park pistinin ve Türkiye GP'nin geleceği çok fazla gündeme geldi. Uzun zamandır pistin işletmecisi olan Intercity'nin anlaşmasının sona ermesiyle birlikte, yeni ihale süreci başlamıştı.

Beklenen ihale bu ayın başında tamamlandı ve Can Holding'in İstanbul Park ihalesini kazandığı açıklandı. İhalenin şartlarından birisi, 2026'dan itibaren F1 yarışlarının Türkiye'ye getirilmesiydi.

İhalenin yapılmasının ardından, pistle alakalı sıkıntılar yine durulmadı. Bir tarafta pistin hâlâ boşaltılmadığı iddia edilirken, diğer taraftan Eylül Girişim Gayrimenkul Tarım San. ve Tic. A.Ş. adlı şirketin ihalenin iptali için dava açtığı ortaya çıktı.

Ancak İstanbul Park'ın geleceğine dair ilk resmi açıklama bugün geldi. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamaları, bazı yayın organları tarafından 2026 Türkiye GP için anlaşmanın yapıldığı şeklinde hatalı açıklamayla verildi ancak yapılan açıklama, 2026'da yarış yapılabilmesi için görüşmelerin başlayacağı şeklindeydi.

Ersoy, "Bildiğiniz gibi İstanbul F1 sahası (pisti) bakanlığımıza bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait. Orada bir ihale süreci gerçekleşti. Nisan ayı içerisinde ihale başarıyla tamamlandı. Şimdi ikinci aşamaya geçtik. Mayısın ilk haftası yer teslimatı yapılacak. Yani mevcut içeride bulunan kiracı yeri boşaltacak ve ihaleyi kazanan yeni kiracıya devir teslim yapılacak. Sonrasında da hızlı bir şekilde, 2026 itibariyle Formula 1 yarışlarının İstanbul'a, Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili kontratlama süreci başlayacak. Burada planlandığı gibi süreç devam ediyor." şeklinde konuştu.

İhalenin şartlarından birisi Formula 1 yarışlarının Türkiye'ye getirilmesi olduğu için, pistin yeni sahiplerine geçmesinin ardından Formula 1 Yönetimi'yle bu konunun görüşülmesi gerekiyor.

Peki 2026'da Türkiye'nin Formula 1 takvimine girmesi ne kadar gerçekçi bir hedef?

Açıkçası birkaç sene öncesi için konuşsak bunun pek mümkün olmadığını söyleyebilirdik ancak şu anki anlaşmalara baktığımızda 2024 sonu itibariyle Britanya ve Japonya'nın, 2025 itibariyle Çin, Imola, Monako, Belçika, Hollanda, Monza ve Meksika'nın anlaşmaları bitiyor. 2026'da Azerbaycan, İspanya ve Austin yarışlarının anlaşması biterken İspanya'nın yerine şimdiden Madrid yarışının geleceği duyuruldu.

Yakın zamanda anlaşması bitecek yarışlar bunlar ancak bu yarışların takvimden düşeceğine dair bir işaret yok. Muhtemelen hepsi anlaşmalarını yenileyecektir. Diğer taraftan takvime dahil olmak isteyen başka yerler de bulunuyor.

Ancak bu kadar yarışın anlaşmasının bitiyor olması ve Formula 1 Yönetimi'nin özellikle Avrupa'daki yarışlara dair rotasyon planı, Türkiye GP'nin dönüş çalışmaları açısından büyük bir fırsat olabilir.

Son aylarda, özellikle Avrupa dışındaki yarışların kontratı uzun vadeli olarak uzatıldı fakat Zandvoort, Spa, Imola, Monza ve Monako'nun anlaşmaları 2025 sonunda bitiyor.

Bir süredir rotasyondan bahsediliyordu. Özellikle Hollanda ve Belçika yarışlarının büyük olasılıkla dönüşümlü olarak yapılması planlanıyor.

2026 için konuşan Domenicali, "2026 - Özellikle Avrupa'da - farklı seçeneklerimizin olduğu pek çok Grand Prix'nin olacağı bir sene olacak."

"2026'da ilginç bir şey göreceksiniz. Avrupa'daki diğer organizatörlerle yakında duyurulacak bir şey yapmak için görüşüyoruz." demişti.