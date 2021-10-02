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Formula 1 / Türkiye GP Haberler

Turizm Bakanlığı, Türkiye GP'nin kalıcı olması için destek verecek

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Grand Prix'sinin önümüzdeki yıllarda Formula 1'de kalıcı olması için yarışın gerçekleşmesine destek vereceklerini söyledi.

Turizm Bakanlığı, Türkiye GP'nin kalıcı olması için destek verecek

Bugün, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde 8-9-10 Ekim tarihlerinde Intercity İstanbul Park'ta gerçekleşecek Formula 1 Türkiye Grand Prix'si öncesinde bir basın toplantısı düzenlendi.

Basın toplantısına Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak'ın yanı sıra, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldı.

Türkiye GP, bu yıl arka arkaya ikinci kez yapılacak fakat sonraki yıllarda gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda belirsizlik devam ediyor.

Ersoy, "İstanbul en önemli şehirlerden biri. Dünyanın en önemli turizm şehirlerinden biri. Yalnızca bir megakent değil. Nüfusuyla orantılı şekilde turist çeken bir şehir. Aşının bulunması ve hızlı bir şekilde uygulanmaya başlamasıyla birlikte hava trafiği de açılmaya başlandı. İstanbul sadece değerleriyle değil, mevcut altyapısıyla da ön planda."

"Dünyanın en büyük ikinci havalimanına sahip. Buradaki en önemli silahımız kültür-sanat ve spor etkinlikleri. Böyle bir megakenti tanıtırken böyle faaliyetlere ev sahipliği yapabiliyor olmanız gerekiyor. Formula 1 en etkili sportif olaylardan birisi. 2 milyara yakın seyirci kapasitesine sahip. Pandemi nedeniyle insanlar birçok etkinlikten uzak kaldılar. Açılmalardan sonra da kaybettikleri vakti hızlı bir şekilde değerlendirmek istiyorlar."

"Bu etkinlikler biraz da pahalı etkinlikler, organizasyonlar çok pahalı. Yarattığı ilgi nedeniyle çok fazla finansal destek gerekiyor. Bu anlamda Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı olarak Formula 1'in düzenlenmesine destek verme kararı aldık."

"İnşallah Intercity bu organizasyonu kalıcı hale getirir. Biz de ajansımız vasıtasıyla daha fazla katkı vermeye hazırız. Bu tip etkinliklerin sayısını artırdıkça, diğer uluslararası etkinliklerin de hedef ülkesi haline geliyorsunuz."

"Turistik altyapısı, konaklama altyapısı olarak baktığınızda tüm organizasyonların yapılabileceği bir şehir burası. İnşallah kalıcı hale getirilir ve biz de üstümüze düşen neyse artan oranda desteğimizi sürdürmek istiyoruz." dedi.

Sonrasında konuşan Vural Ak, önümüzdeki hafta F1 CEO'su Stefano Domenicali ile 10 yıllık bir kontrat için görüşeceklerini belirtti.

Ak, "Formula 1'in yeni CEO'su Stefano Domenicali haftaya davetlimiz olarak Türkiye'ye geliyor."

"Önemli görüşmeler yapacağız. Bu olayın tüm dünyada kamu kuruluşlarının finansal gücüyle yapılırken, biz kendi imkanlarımızla yapıyoruz."

"Pandeminin etkisi kalkmak üzere ve tekrar eski 10 yıllık kontrat yapmak üzere görüştük, büyük bir ilerleme de kaydettik. Umarım sözleşme de imzalanır ve resmiyete dökülür."

"Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a verdiği müjdeden dolayı çok mutlu olduk. Kendisine desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

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