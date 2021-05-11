Tung: "Mercedes, strateji mücadelesini Bottas sayesinde kazandı"

Mercedes pilotları, İspanya Grand Prix’sine birinci ve üçüncü sıradan başladı ve iki aracın arasında ise Red Bull’dan Max Verstappen yer alıyordu.

Hollandalı pilot, daha iyi bir startla birlikte 1. virajda liderliği almıştı fakat iki pit stop stratejileriyle galibiyeti alan Hamilton oldu.

Mercedes, Bottas için tek pit stop stratejisi uyguladı ve böylece Fin pilot takım arkadaşına zamanı gelince pozisyonunu bırakarak zaferi kazanmasına yardımcı oldu. Fakat, Red Bull bunu yapmayı başaramadı.

Sergio Perez, sadece 8. sırada bulunduğundan Meksikalı pilot, takım arkadaşına yardım edemedi ve Verstappen’de bunun üzerine Mercedes ile olan mücadelede bir kez daha “tek başına” kaldığını söyledi.

Christian Horner ise, Red Bull’un Mercedes ile olan şampiyonluk mücadelesinde "acilen" Perez’e ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B 1 / 1 Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Yarış pilotu Tung'a göre Mercedes, pazar günkü yarışta takımlar arasındaki strateji mücadelesini Bottas sayesinde kazandı.

Tung, “Bu güçlü bir takım arkadaşınızın olmasının önemini gösterdi, Verstappen tek başınaydı.”

“Bottas hakkında çok şey söyleniyor ama Mercedes onu sayesinde pit stop yapabildi çünkü eğer Verstappen de hemen aynı şekilde pite girseydi Bottas liderliği alacaktı."

“Bunu çok hızlı düşündüler çünkü daha hızlı olsalar da Barselona’da pistteki pozisyonunuz çok önemli. Bu nedenle, Verstappen’in bir kez daha pit stop yapma şansı yoktu. Mercedes’in daha hızlı bir aracı vardı.” dedi.

Tung, Verstappen'in pazar günü, ilk turda liderlik için Hamilton ile tekerlek tekerleğe mücadele ettiğini görmekten mutlu olmuş.

Red Bull pilotu, birinci sıraya almak için 1. virajda cesurca bir hamle yaptı ve onu geçti ancak sonuçta bu sezonun dördüncü yarışının galibi Hamilton oldu.

“Yine de, Verstappen'in starttan sonra 1. virajda kendini göstermesi bizim için güzeldi çünkü yarışı daha heyecan verici bir hale getirdi ve neredeyse bunu başarıyordu ama Mercedes bugün daha güçlüydü."

"Red Bull yarışı kaybetmedi, Mercedes kazandı.”