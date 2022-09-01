Tung: "Mercedes gayet iyi bir araç, sadece dalgalanma sorunundan etkileniyor"
Eski yarış pilotu Ho-Pin Tung'e göre Mercedes W13 gayet iyi bir araç ve dalgalanma sorunu aşıldıkça bu daha net görünüyor.
Mercedes'in 6 yarışlık podyum serisi Belçika'da sona erdi, ancak Lewis Hamilton'ın ilk tur yarış dışı kalması bu durumda büyük rol oynarken, George Russell podyumun yalnızca 2 saniye gerisindeydi.
Takım her ne kadar yarış performansı açısından geçtiğimiz yarışlardaki gibi sağlam bir iş ortaya koysa da, tempoları Red Bull'a göre bir kez daha epey gerideydi.
Motorsport.com'a konuşan Ho-Pin Tung, Mercedes'in tek sorununun dalgalanma olduğunu, bu nedenle her yarış daha iyiye gittiklerini düşünüyor.
Tung, "Mercedes'in kesinlikle ilerleme kaydettiğini düşünüyorum" dedi. Temel olarak araç o kadar da kötü değil, bunu sezonun başından beri söylüyorum."
"En büyük sorunları dalgalanmaydı, bunu çözdükleri andan itibaren hemen rekabetçi oldular. Bu sorun pilot için olduğu kadar mühendisler için de çok rahatsız edici." dedi.
Sorunu tanımlamanın zorluğuna da dikkat çeken Tung, "Verilere bakarsanız, virajlarda hareket eden bir arabanız var, hava akışları değişiyor. Tüm bunları rüzgar tünelinde simüle etmeye çalışıyorlar.
"Bir virajı döndüğünüzü hayal etmeniz, belirli bir virajda tam olarak hangi sürüş yüksekliğine ulaştığını biliyor olmanız gerekiyor -çünkü takım bunun o viraj için en iyi dengeyi sağlayacağını biliyorlar."
"Dalgalanmayla boğuşurken sadece aracı pistte tutmaya çalışıyorsunuz ve ayrıntılara girmiyorsunuz. Dolayısıyla sorun çözüldükten sonra büyük bir adım atmış olmaları çok mantıklı geliyor." dedi.
George Russell, Mercedes W13
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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