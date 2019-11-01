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Formula 1 / Birleşik Devletler GP / Son dakika

Tümsek darbeleri Leclerc'in gaz pedalı sorunu yaşamasına neden oldu

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Tümsek darbeleri Leclerc'in gaz pedalı sorunu yaşamasına neden oldu
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör
1 Kas 2019 20:21

Charles Leclerc, Austin pistindeki tümsek darbelerinden ötürü ilk antrenman seansında gaz pedalı sorunu yaşadı.

Leclerc, ilk antrenman seansının başında motor sorunu yaşadığını bildirmişti ancak Ferrari araştırma yaptı ve ardından gaz pedalı sorunu olduğu ortaya çıktı.

İlk seansta birkaç pilot daha pistin çok tümsekli olduğundan şikayetçiydi ve Ferrari takım patronu Mattia Binotto'ya göre Leclerc de tam bu konu yüzünden gaz pedalı sorunu yaşadı.

Binotto, "Pist çok tümsekli. Bunun dayanıklılığı etkilemeyeceğini söylemek fazla cesurca olur. Belki de hafta sonunun geri kalanında tam tersini söyleriz."

"Ama bu sabah Charles'la tümsekte olduğunu düşündüğümüz küçük bir olay yaşadık. Küçük bir sorundu ve bu sadece bir örnek. Bu yüzden bunu yönetmek gerekiyor. Bunun bilincinde olmalı ve sonucu etkilemeyeceğinden emin olmalıyız." dedi.

Carlos Sainz seans içerisinde spin atıp sorun yaşayan bir başka isimdi.

Konu hakkında konuşan Zak Brown ise, "Bu heyecan yaratabilir. Aracın durum konusunda endişem yok. Ama yarışta birkaç sürücüyü etkileyebilir." dedi. 

Renault F1 patronu Cyril Abiteboul ise denge yakalamanın zor olduğunu söyledi ve "Sektörler arasında bir uzlaşma bulmak gerekecek ve bu hepimiz için bir mücadele." dedi.

Williams yedek pilotu Nicholas Latifi ilk seansta sorun yaşadı ve konu hakkında şöyle dedi: "Birinci virajdaki tümsekler en büyükleriydi. Çok büyüklerdi. Muhtemelen bir yarış pistinde şimdiye kadar tecrübe ettiğim en büyük tümseklerdi. İkinci viraja girmek aslında çok kolay, tam gaz girebilirsiniz. Ama bu tümseklerden ötürü farklı hatlarda gitmeniz gerekiyor. Ama yine de sürmesi harika bir pist."

Claire Williams ise şunları söyledi: "Son üç, dört yarışta çok fazla zorluk yaşadık ve artık temiz bir hafta sonu istiyoruz. Bu sayede fabrikadaki zavallı çocuklar bu yarıştan sonra çok fazla iş yapmak zorunda kalmaz."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Birleşik Devletler GP
Pilotlar Charles Leclerc
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Scott Mitchell

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