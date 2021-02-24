Tüm zamanların en başarılı isimlerinden biri: Alain Prost

Formula 1 tarihinin en başarılı pilotlarından birisi olarak kabul gören Alain Prost, tam 66 yıl önce bugün dünyaya geldi.

Biz de sizler için Alain Prost'un kariyerine kısa bakışlar atalım istedik.

Prost’un F1’e giden yolu

Alain Prost, Fransa’nın Lyon şehri yakınlarındaki bir kasabada, Ermeni asıllı Fransız bir ailenin ikinci oğlu olarak doğdu. Kısa boyuna rağmen güreş, paten, futbol gibi çeşitli sporlar yapan enerjik bir çocuktu. Gelecekte kendini spor salonu eğitmeni veya profesyonel futbolcu olarak görüyordu. 14 yaşında ailesiyle çıktığı tatilde kart yarışını keşfetti. O andan itibaren kariyer tercihleri değişmeye başladı. Gençliğinde birkaç karting şampiyonluğu kazandı. 1974’te tam zamanlı pilot olmak için okulu bıraktı. 1976 Fransa Formula Renault sezonunda bir yarış hariç hepsini kazandı. 1979'da Fransa F3 ve Avrupa F3 şampiyonu oldu. Bu performansıyla birçok Formula 1 takımının dikkatini çekti.

Alain Prost 1 / 1 Fotoğraf: Sutton Images



1980 Arjantin GP - Prost'un ilk yarışı

1979 sezonunun son F1 yarışında McLaren'den gelen teklifi reddetti. Prost takıma hata yapmak istemediğini, aracı ve pisti tanımadığını söyledi. 1979'daki tek yarışlık teklifi reddetse de 1980-82 için McLaren ile anlaştı. Arjantinde on ikinci sıradan başlayıp altıncılığa kadar yükseldi ve ilk yarışından puan çıkartmayı başardı. Brezilya'da puan alma serisini korudu ancak Güney Afrika antrenmanında kaza yaparak bileğini kırdı. Sezonun geri kalanında umut vadeden bir performans sergiledi. Sezonu eski şampiyon Emerson Fittipaldi ile aynı puanda tamamladı.

Alain Prost, McLaren M29 1 / 1 Fotoğraf: Sutton Images



1981 Batı ABD GP - Prost'un Renault'ya transferi

3 yıllık kontratının henüz ilk yılını tamamlamasına rağmen Prost, McLaren takımından ayrılarak Renault'ya geçti. Çünkü dayanıklılık sorunlarının performansını etkilediğini ve bazı kazalardan dolayı takımın kendisini suçladığını düşünüyordu. Prost'un Renault'daki takım arkadaşı da kendisi gibi Fransızdı. Sezonun başından itibaren anlaşamadılar. Deneyimli René Arnoux'a oranla daha hızlıydı. Renault ile ilk yarışına on dördüncü sıradan başladı. Gerilerde olmasının da etkisiyle startta Andrea de Cesaris ile temas yaşayarak hasar aldı ve yarış dışı kaldı. Yağmurlu Brezilya yarışında ise Didier Pironi, Prost'un kendisine tur bindirmesi için yarış çizgisinden ayrıldı. Yağmur birikintisi aracın kontrolünü kaybetmesine neden oldu ve doğrudan Prost'a çarptı. İkisi de yarışa veda etti. Prost, bir sonraki yarış olan Arjantin'de kendisini göstermeyi başardı. İkinci cepten start aldı, ilk turlarda geriye düşse de yarış bitiminde podyumun son basamağındaki isimdi.

Alain Prost, Renault RE20B 1 / 2 Fotoğraf: Sutton Images Alain Prost, Renault RE30 2 / 2 Fotoğraf: Sutton Images



1981 Fransa GP - Prost'un ilk zaferi

Prost kariyerindeki ilk podyumunun ardından üst üste sorunlar yaşadı ve 4 yarış boyunca damalı bayrağa ulaşamadı. Kendi evinde üçüncü cepten start aldı. Pole pozisyonundaki takım arkadaşının startta yavaş kalması Prost'u da etkiledi. Hızlı toparlayarak ikinciliğe yükseldi. 80 turluk yarışın 3'te 2'lik kısmında ön grupta bir aksiyon olmadı. Son 20 tura girilirken bastıran yağmur, kırmızı bayrakla yarışın durdurulmasına neden oldu. Koşullar iyileşince grid startı verildi. Piquet patinajda kaldı ve gerilere düştü. Hemen yanında start alan Prost yarışın yeni lideriydi ve taraftarlar sevinmeye başladı. Son tura kadar tablo değişmedi ve Fransa'daki yarışı Fransız pilot-takım-motor-lastik birleşimi kazandı. Sezonun devamında Prost 2 galibiyet daha aldı. 1981'de tamamlayabildiği yarışların hepsinde podyuma çıktı. İyi sonuçlar alsa da sene başındaki dayanıklılık sorunları şampiyon olmasını engelledi. Sezonu Piquet'nin 7 puan gerisinde beşinci bitirdi.

Podyum: Yarış galibi Alain Prost, Renault, 2. John Watson, McLaren, 3. Nelson Piquet, Brabham 1 / 3 Fotoğraf: LAT Images Podyum: Yarış galibi Alain Prost, 2. Nelson Piquet, 3. John Watson 2 / 3 Fotoğraf: Sutton Images Alain Prost, Renault RE30 3 / 3 Fotoğraf: Sutton Images



1984 Brezilya GP - Prost'un McLaren'e dönüşü

Prost her yıl kendini geliştirdi ve şampiyonluğa daha da yaklaştı. 1983 sezonunda şampiyonluğun güçlü adaylarından birisiydi. Ancak son yarışlarda yaşanan turbo arızaları Prost'u yarı yolda bıraktı ve 14 puan gerideki Nelson Piquet'yi 2 puan öne geçirerek şampiyon yaptı. Takım, şampiyonluğu kazanamamasının kendi hatası olduğunu savundu. Prost ise bir röportajda takımın aracı geliştirmekte yetersiz kaldığını söyledi. Bu anlaşmazlık üzerine takımdan kovuldu. Fransız pilot eski takımı olan McLaren ile yeniden anlaştı. Bu anlaşmayı duyan Renault fabrika işçileri, Prost'un evine giderek kişisel otomobillerini ateşe verdi. Güvenlik endişesi duyan Prost, ailesiyle birlikte İsviçre'ye taşındı. McLaren'in çok güçlü olduğu 1984 sezonunda tek rakibi aynı zamanda takım arkadaşı olan Niki Lauda'ydı. Prost, tamamlanamadığı için puanların yarısı verilen Monaco dahil 7 yarış kazandı. Fakat Lauda'nın istikrarlı performansı karşısında bu sefer de şampiyonluğu yarım puanla kaybetti.

Podyum: Yarış galibi Alain Prost, 2. Keke Rosberg, 3. Elio de Angelis 1 / 2 Fotoğraf: Sutton Images Damalı bayrak: Alain Prost, McLaren MP4/2 2 / 2 Fotoğraf: LAT Images

1985 Avrupa GP - Prost'un ilk şampiyonluğu

Prost, 1985 sezonunda rakipsizdi. Takım arkadaşı Lauda üst üste sorunlar yaşayıp yarışlara veda ederken Prost neredeyse her yarış podyumdaydı. San Marino yarışını kazanmasına rağmen aracı izin verilen aralıktan daha hafif olduğu için yarıştan ihraç edildi. Bunun dışında 5'i galibiyet olmak üzere 11 kez podyuma çıktı. Şampiyonluğu son yarışta kaybetme duygusunu birçok kez yaşayan Prost, 1985 sezonunun bitimine 2 yarış kala şampiyonluğu garantiledi. En yakın rakibi Michele Alboreto ile arasında 20 puan fark vardı. Bu üstün performansı, ülkesinde onur madalyası ile ödüllendirildi. Şampiyonluk kazanan ilk Fransız pilot oldu. 1986'da da aynı başarıyı tekrarladı ve ikinci şampiyonluğunu kazandı.

Podyum: Alain Prost 1 / 2 Fotoğraf: LAT Images Alain Prost 2 / 2 Fotoğraf: Jean-Philippe Legrand

1988 Japonya GP - Kaybedilen şampiyonluk

Motor tedarikçisi Honda, 1987'de şampiyon olan Williams'tan Nigel Mansell'in gönderilmesini ve Honda test pilotu Nakajima'nın takıma alınmasını istedi. Anlaşma sağlanamayınca motor desteğini çekti. Bu sırada Prost, Honda'yı takıma çekebilmek için, Ron Dennis'i Ayrton Senna ile 3 yıllık anlaşma yapmaya ikna etti. Lotus takımındayken iyi ilişkiler kuran Senna ve Honda, McLaren'de tekrar buluştu. Böylece Formula 1 tarihinin en dominant takımı oldular. McLaren Honda sezondaki 16 yarışın 15'ini kazandı. Prost, Silverstone ve Monza dışında her yarışı ya birinci ya ikinci bitirdi. Senna'dan 11 puan daha fazla toplasa da o dönemki puan hesaplaması pilotun aldığı en iyi 11 yarış sonucuna göre yapılıyordu. Bu hesaba göre sezon sonunda Prost, Senna'nın 3 puan gerisine düştü.

Start: Alain Prost, McLaren MP4/4 leads 1 / 1 Fotoğraf: Sutton Images



1989 Japonya GP - Kazanılan şampiyonluk

McLaren 1989'da da rakipsizdi. Bu durum Prost ve Senna'yı bir kez daha karşı karşıya getirdi. Prost, Senna'nın tehlikeli araç kullandığını ve Honda'nın Senna ile Lotus günlerinden iyi anlaştığı için taraflı davrandığını düşünüyordu. Senna ise Prost'u FISA'nın (yeni adıyla FIA) başkanı Jean-Marie Balestre'yi arkasına almakla suçladı. Aralarındaki gerginlik yaptıkları anlaşmanın San Marino'da bozulmasıyla tavan yaptı. Prost, Senna'nın tamamlayamadığı yarışlardan dördünü kazanarak önemli bir avantaj elde etti. Sezonun sondan bir önceki yarışı olan Japonya'ya 16 puan farkla önde geldi. Senna'nın şampiyon olabilmek için iki yarışı da mutlaka kazanması gerekiyordu. Startta Prost liderliği aldı. Senna bitime 7 tur kala şikan bölgesinde iç tarafa girerek atak denedi. Prost çizgisini bozmayınca araçlar kenetlendi. Pist görevlileri araçları ayırdı. Prost yarışı bıraksa da Senna şikanı keserek piste döndü. Bu durum yarıştan diskalifiye edilmesine neden oldu. Prost üçüncü şampiyonluğunu garantiledi.

Ayrton Senna ve Alain Prost'un ünlü kazası 1 / 6 Fotoğraf: XPB Images infamous kaza, Ayrton Senna ve Alain Prost, lap 46 2 / 6 Fotoğraf: XPB Images infamous kaza, Ayrton Senna ve Alain Prost, lap 46 3 / 6 Fotoğraf: XPB Images infamous kaza, Ayrton Senna ve Alain Prost, lap 46 4 / 6 Fotoğraf: XPB Images Ayrton Senna, McLaren MP4/5 5 / 6 Fotoğraf: Sutton Images Ayrton Senna, McLaren MP4/5 Honda ve Alain Prost, McLaren MP4/5 Honda çarpışıyor 6 / 6 Fotoğraf: LAT Images

1990 ABD GP - Prost'un Ferrari'ye transferi

Prost, Senna ile yaşanan gerginliğin ardından 1989 temmuzunda sonraki sezon için Ferrari ile anlaştığını duyurdu. Bu, Enzo Ferrari'nin vefatından sonra takımın yaptığı ilk transfer oldu. İlk yarışında podyum mücadelesi verebilecekken yağ sızıntısı nedeniyle yarış dışı kaldı. Bir sonraki yarışı altıncı sıradan başlayarak kazandı. Sezonun geri kalanında 4 galibiyet daha aldı. Farklı takımlarda olsalar da şampiyonluk için yine Prost ve Senna çekişiyordu. Japonya yarışında bir kez daha karşı karşıya geldiler. Bu sefer puan olarak avantajlı isim Senna'ydı. Startta Prost, pole pozisyonundaki Senna'dan daha iyi kalktı ve öne geçmeyi başardı. İlk viraja gelinirken Senna iç tarafa girmekten çekinmedi. Aralarında temas yaşandı ve ikisi de çakıl havuzuna doğru savruldular. Prost'un yarış dışı kalması, Senna'nın şampiyonluğu garantilemesini sağladı.

Alain Prost, Ferrari 641 1 / 1 Fotoğraf: Ercole Colombo



1993 Güney Afrika GP - Prost'un Williams'a transferi

1991 sezonunda Ferrari V12 motoruna rağmen rakiplerinin V10 motorlarına karşı rekabet edemedi ve dayanıklılık sorunları çıkmaya başladı. Prost 5 kez podyuma çıkmasına rağmen hiç kazanamadı. Takımdaki gerilemeyi farkederek eleştirilerde bulundu. Bunun üzerine takım sezon bitmeden sözleşmesini feshetti. Ferrari'den sonra yeni bir takıma transfer olmaması için ciddi bir meblağ aldı. Bir sezon kenarda bekledikten sonra Williams'la yarışacağını duyurdu. Prost'un sözleşmesinde Senna'nın takıma katılmasını engelleyen bir madde vardı. Bunun üzerine takım Damon Hill ile anlaştı. Sezonun ilk yarışında Prost pole pozisyonunu elde etti. Yavaş bir startla Senna ve Schumacher'in arkasına düştü. Onlardan bariz şekilde hızlıydı ve riske girmeden atak yapmak için doğru zamanı bekledi. 24. turda liderliği aldı ve yarışın sonuna kadar 80 saniye fark açarak kazandı.

Yarış galibi Alain Prost, Williams FW15C 1 / 5 Fotoğraf: Sutton Images Alain Prost, Williams FW15C 2 / 5 Fotoğraf: Sutton Images Alain Prost, Williams Renault FW15C 3 / 5 Fotoğraf: Sutton Images Podyum: Yarış galibi Alain Prost, 2. Ayrton Senna, 3. Mark Blundell 4 / 5 Fotoğraf: Sutton Images Alain Prost, Williams FW15C 5 / 5 Fotoğraf: Sutton Images

1993 Avustralya GP - Prost'un son yarışı

Prost, 1993 sezonundaki 16 yarışın 13'ünde pole pozisyonundan başladı. Sezon boyunca 7'si galibiyet olmak üzere toplamda 12 kez podyuma çıktı. Şampiyonadaki rakibi bir kez daha Senna'ydı. Ancak Williams'ın griddeki en üstün araç olması ve Damon Hill'in de zaferler kazanması Prost'un işini kolaylaştırdı. Portekiz yarışından hemen önce, sezon sonunda emekli olacağını açıkladı. Bu emekliliğe sözleşmesindeki Senna maddesini 1994 sonuna kadar uzatmak için takımla anlaşamaması neden oldu. Senna tüm anlaşmazlıklarına rağmen Avustralya podyumunda Prost'a sarıldı. Prost, bir önceki yarışta el sıkışmayı reddeden Senna'nın bu jesti karşısında şaşkındı. Fransız pilot kariyeri boyunca 51 yarış kazanarak "en fazla GP zaferi" rekorunu 8 yıl kadar elinde tuttu.

Alain Prost, Williams Renault 1 / 6 Fotoğraf: LAT Images Alain Prost, Williams FW15C 2 / 6 Fotoğraf: LAT Images Dünya Şampiyonu Alain Prost, Williams ve yarış galibi Ayrton Senna, McLaren, yarış sonu basın toplan 3 / 6 Fotoğraf: LAT Images Alain Prost, Williams FW15C 4 / 6 Fotoğraf: LAT Images Alain Prost, Williams FW15C 5 / 6 Fotoğraf: LAT Images Alain Prost, Williams FW15C 6 / 6 Fotoğraf: LAT Images

1997 Avustralya GP - Prost Grand Prix

Prost, 1989'da Senna ile aralarının bozuk olması üzerine takımdan ayrılıp kendi takımını kurmak istedi. Sponsor yetersizliği nedeniyle bu plandan vazgeçip Ferrari takımına katıldı. Emekliliğinin ardından Renault için halkla ilişkiler sorumlusu olarak çalıştı. 1995'te Prost-Renault takımını kurmaya çalışsa da Renault motor vermeyi reddetti. Bunun üzerine Prost, 1997'de Ligier takımını Flavio Briatore'den satın aldı ve adını Prost Grand Prix olarak değiştirdi. Takım ilk yılında Olivier Panis ile Brezilya ve İspanya'da podyuma çıktı. 1999 Avrupa'da Jarno Trulli'nin elde ettiği podyum takımın üçüncü ve aynı zamanda son podyumu oldu. 2002 sezonunun başında takımın parası tükendi. Prost 30 milyon $ borçla işsiz kaldı.

Prost team photo, with Olivier Panis and Shinji Nakano sat on a Prost JS45 Mugen-Honda 1 / 4 Fotoğraf: Ercole Colombo Olivier Panis, Prost JS45 2 / 4 Fotoğraf: LAT Images Shinji Nakano, Prost JS45 3 / 4 Fotoğraf: LAT Images Jarno Trulli, Prost JS45 4 / 4 Fotoğraf: LAT Images

Prost Grand Prix sonrası ve günümüz

2012'de Renault'nun uluslararası marka elçisi oldu. 2014 Formula e sezonu için e.dams takımını duyurdu. 2017 yılında Renault F1 takımına danışman olarak katıldı, 2 yıl sonra da onursal başkan seçildi. 1000. Formula 1 yarışında damalı bayrağı sallayan isim oldu.

Yazı: Rahmi Can Yüksel

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