Tüm zamanların en başarılı isimlerinden biri: Alain Prost

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
30 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
53 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
70 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
88 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
102 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
109 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
123 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
126 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
144 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
158 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
186 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
193 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
200 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
214 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
217 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
227 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
242 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
249 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
256 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
269 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
284 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
291 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Kubica, Alfa Romeo'daki görevinin öneminin farkında
Formula 1 / Özel Haber

Tüm zamanların en başarılı isimlerinden biri: Alain Prost

Ekleyen:

24 Şubat 1955 doğumlu olan 4 kez dünya şampiyonu Alain Marie Pascal Prost'un hayatını ve yarış kariyerini birlikte inceleyelim. 

paylaşım
yorumlar
Tüm zamanların en başarılı isimlerinden biri: Alain Prost

Formula 1 tarihinin en başarılı pilotlarından birisi olarak kabul gören Alain Prost, tam 66 yıl önce bugün dünyaya geldi.

Biz de sizler için Alain Prost'un kariyerine kısa bakışlar atalım istedik.

Prost’un F1’e giden yolu 

Alain Prost, Fransa’nın Lyon şehri yakınlarındaki bir kasabada, Ermeni asıllı Fransız bir ailenin ikinci oğlu olarak doğdu. Kısa boyuna rağmen güreş, paten, futbol gibi çeşitli sporlar yapan enerjik bir çocuktu. Gelecekte kendini spor salonu eğitmeni veya profesyonel futbolcu olarak görüyordu. 14 yaşında ailesiyle çıktığı tatilde kart yarışını keşfetti. O andan itibaren kariyer tercihleri değişmeye başladı. Gençliğinde birkaç karting şampiyonluğu kazandı. 1974’te tam zamanlı pilot olmak için okulu bıraktı. 1976 Fransa Formula Renault sezonunda bir yarış hariç hepsini kazandı. 1979'da Fransa F3 ve Avrupa F3 şampiyonu oldu. Bu performansıyla birçok Formula 1 takımının dikkatini çekti. 

Alain Prost

Alain Prost
1/1

Fotoğraf: Sutton Images


1980 Arjantin GP - Prost'un ilk yarışı 

1979 sezonunun son F1 yarışında McLaren'den gelen teklifi reddetti. Prost takıma hata yapmak istemediğini, aracı ve pisti tanımadığını söyledi. 1979'daki tek yarışlık teklifi reddetse de 1980-82 için McLaren ile anlaştı. Arjantinde on ikinci sıradan başlayıp altıncılığa kadar yükseldi ve ilk yarışından puan çıkartmayı başardı. Brezilya'da puan alma serisini korudu ancak Güney Afrika antrenmanında kaza yaparak bileğini kırdı. Sezonun geri kalanında umut vadeden bir performans sergiledi. Sezonu eski şampiyon Emerson Fittipaldi ile aynı puanda tamamladı. 

Alain Prost, McLaren M29

Alain Prost, McLaren M29
1/1

Fotoğraf: Sutton Images


1981 Batı ABD GP - Prost'un Renault'ya transferi 

3 yıllık kontratının henüz ilk yılını tamamlamasına rağmen Prost, McLaren takımından ayrılarak Renault'ya geçti. Çünkü dayanıklılık sorunlarının performansını etkilediğini ve bazı kazalardan dolayı takımın kendisini suçladığını düşünüyordu. Prost'un Renault'daki takım arkadaşı da kendisi gibi Fransızdı. Sezonun başından itibaren anlaşamadılar. Deneyimli René Arnoux'a oranla daha hızlıydı. Renault ile ilk yarışına on dördüncü sıradan başladı. Gerilerde olmasının da etkisiyle startta Andrea de Cesaris ile temas yaşayarak hasar aldı ve yarış dışı kaldı. Yağmurlu Brezilya yarışında ise Didier Pironi, Prost'un kendisine tur bindirmesi için yarış çizgisinden ayrıldı. Yağmur birikintisi aracın kontrolünü kaybetmesine neden oldu ve doğrudan Prost'a çarptı. İkisi de yarışa veda etti. Prost, bir sonraki yarış olan Arjantin'de kendisini göstermeyi başardı. İkinci cepten start aldı, ilk turlarda geriye düşse de yarış bitiminde podyumun son basamağındaki isimdi. 

Alain Prost, Renault RE20B

Alain Prost, Renault RE20B
1/2

Fotoğraf: Sutton Images

Alain Prost, Renault RE30

Alain Prost, Renault RE30
2/2

Fotoğraf: Sutton Images


1981 Fransa GP - Prost'un ilk zaferi 

Prost kariyerindeki ilk podyumunun ardından üst üste sorunlar yaşadı ve 4 yarış boyunca damalı bayrağa ulaşamadı. Kendi evinde üçüncü cepten start aldı. Pole pozisyonundaki takım arkadaşının startta yavaş kalması Prost'u da etkiledi. Hızlı toparlayarak ikinciliğe yükseldi. 80 turluk yarışın 3'te 2'lik kısmında ön grupta bir aksiyon olmadı. Son 20 tura girilirken bastıran yağmur, kırmızı bayrakla yarışın durdurulmasına neden oldu. Koşullar iyileşince grid startı verildi. Piquet patinajda kaldı ve gerilere düştü. Hemen yanında start alan Prost yarışın yeni lideriydi ve taraftarlar sevinmeye başladı. Son tura kadar tablo değişmedi ve Fransa'daki yarışı Fransız pilot-takım-motor-lastik birleşimi kazandı. Sezonun devamında Prost 2 galibiyet daha aldı. 1981'de tamamlayabildiği yarışların hepsinde podyuma çıktı. İyi sonuçlar alsa da sene başındaki dayanıklılık sorunları şampiyon olmasını engelledi. Sezonu Piquet'nin 7 puan gerisinde beşinci bitirdi. 

Podyum: Yarış galibi Alain Prost, Renault, 2. John Watson, McLaren, 3. Nelson Piquet, Brabham

Podyum: Yarış galibi Alain Prost, Renault, 2. John Watson, McLaren, 3. Nelson Piquet, Brabham
1/3

Fotoğraf: LAT Images

Podyum: Yarış galibi Alain Prost, 2. Nelson Piquet, 3. John Watson

Podyum: Yarış galibi Alain Prost, 2. Nelson Piquet, 3. John Watson
2/3

Fotoğraf: Sutton Images

Alain Prost, Renault RE30

Alain Prost, Renault RE30
3/3

Fotoğraf: Sutton Images


1984 Brezilya GP - Prost'un McLaren'e dönüşü 

Prost her yıl kendini geliştirdi ve şampiyonluğa daha da yaklaştı. 1983 sezonunda şampiyonluğun güçlü adaylarından birisiydi. Ancak son yarışlarda yaşanan turbo arızaları Prost'u yarı yolda bıraktı ve 14 puan gerideki Nelson Piquet'yi 2 puan öne geçirerek şampiyon yaptı. Takım, şampiyonluğu kazanamamasının kendi hatası olduğunu savundu. Prost ise bir röportajda takımın aracı geliştirmekte yetersiz kaldığını söyledi. Bu anlaşmazlık üzerine takımdan kovuldu. Fransız pilot eski takımı olan McLaren ile yeniden anlaştı. Bu anlaşmayı duyan Renault fabrika işçileri, Prost'un evine giderek kişisel otomobillerini ateşe verdi. Güvenlik endişesi duyan Prost, ailesiyle birlikte İsviçre'ye taşındı. McLaren'in çok güçlü olduğu 1984 sezonunda tek rakibi aynı zamanda takım arkadaşı olan Niki Lauda'ydı. Prost, tamamlanamadığı için puanların yarısı verilen Monaco dahil 7 yarış kazandı. Fakat Lauda'nın istikrarlı performansı karşısında bu sefer de şampiyonluğu yarım puanla kaybetti. 

Podyum: Yarış galibi Alain Prost, 2. Keke Rosberg, 3. Elio de Angelis

Podyum: Yarış galibi Alain Prost, 2. Keke Rosberg, 3. Elio de Angelis
1/2

Fotoğraf: Sutton Images

Damalı bayrak: Alain Prost, McLaren MP4/2

Damalı bayrak: Alain Prost, McLaren MP4/2
2/2

Fotoğraf: LAT Images

 

1985 Avrupa GP - Prost'un ilk şampiyonluğu 

Prost, 1985 sezonunda rakipsizdi. Takım arkadaşı Lauda üst üste sorunlar yaşayıp yarışlara veda ederken Prost neredeyse her yarış podyumdaydı. San Marino yarışını kazanmasına rağmen aracı izin verilen aralıktan daha hafif olduğu için yarıştan ihraç edildi. Bunun dışında 5'i galibiyet olmak üzere 11 kez podyuma çıktı. Şampiyonluğu son yarışta kaybetme duygusunu birçok kez yaşayan Prost, 1985 sezonunun bitimine 2 yarış kala şampiyonluğu garantiledi. En yakın rakibi Michele Alboreto ile arasında 20 puan fark vardı. Bu üstün performansı, ülkesinde onur madalyası ile ödüllendirildi. Şampiyonluk kazanan ilk Fransız pilot oldu. 1986'da da aynı başarıyı tekrarladı ve ikinci şampiyonluğunu kazandı. 

Podyum: Alain Prost

Podyum: Alain Prost
1/2

Fotoğraf: LAT Images

Alain Prost

Alain Prost
2/2

Fotoğraf: Jean-Philippe Legrand

 

1988 Japonya GP - Kaybedilen şampiyonluk 

Motor tedarikçisi Honda, 1987'de şampiyon olan Williams'tan Nigel Mansell'in gönderilmesini ve Honda test pilotu Nakajima'nın takıma alınmasını istedi. Anlaşma sağlanamayınca motor desteğini çekti. Bu sırada Prost, Honda'yı takıma çekebilmek için, Ron Dennis'i Ayrton Senna ile 3 yıllık anlaşma yapmaya ikna etti. Lotus takımındayken iyi ilişkiler kuran Senna ve Honda, McLaren'de tekrar buluştu. Böylece Formula 1 tarihinin en dominant takımı oldular. McLaren Honda sezondaki 16 yarışın 15'ini kazandı. Prost, Silverstone ve Monza dışında her yarışı ya birinci ya ikinci bitirdi. Senna'dan 11 puan daha fazla toplasa da o dönemki puan hesaplaması pilotun aldığı en iyi 11 yarış sonucuna göre yapılıyordu. Bu hesaba göre sezon sonunda Prost, Senna'nın 3 puan gerisine düştü. 

Start: Alain Prost, McLaren MP4/4 leads

Start: Alain Prost, McLaren MP4/4 leads
1/1

Fotoğraf: Sutton Images


1989 Japonya GP - Kazanılan şampiyonluk 

McLaren 1989'da da rakipsizdi. Bu durum Prost ve Senna'yı bir kez daha karşı karşıya getirdi. Prost, Senna'nın tehlikeli araç kullandığını ve Honda'nın Senna ile Lotus günlerinden iyi anlaştığı için taraflı davrandığını düşünüyordu. Senna ise Prost'u FISA'nın (yeni adıyla FIA) başkanı Jean-Marie Balestre'yi arkasına almakla suçladı. Aralarındaki gerginlik yaptıkları anlaşmanın San Marino'da bozulmasıyla tavan yaptı. Prost, Senna'nın tamamlayamadığı yarışlardan dördünü kazanarak önemli bir avantaj elde etti. Sezonun sondan bir önceki yarışı olan Japonya'ya 16 puan farkla önde geldi. Senna'nın şampiyon olabilmek için iki yarışı da mutlaka kazanması gerekiyordu. Startta Prost liderliği aldı. Senna bitime 7 tur kala şikan bölgesinde iç tarafa girerek atak denedi. Prost çizgisini bozmayınca araçlar kenetlendi. Pist görevlileri araçları ayırdı. Prost yarışı bıraksa da Senna şikanı keserek piste döndü. Bu durum yarıştan diskalifiye edilmesine neden oldu. Prost üçüncü şampiyonluğunu garantiledi. 

Ayrton Senna ve Alain Prost'un ünlü kazası

Ayrton Senna ve Alain Prost'un ünlü kazası
1/6

Fotoğraf: XPB Images

infamous kaza, Ayrton Senna ve Alain Prost, lap 46

infamous kaza, Ayrton Senna ve Alain Prost, lap 46
2/6

Fotoğraf: XPB Images

infamous kaza, Ayrton Senna ve Alain Prost, lap 46

infamous kaza, Ayrton Senna ve Alain Prost, lap 46
3/6

Fotoğraf: XPB Images

infamous kaza, Ayrton Senna ve Alain Prost, lap 46

infamous kaza, Ayrton Senna ve Alain Prost, lap 46
4/6

Fotoğraf: XPB Images

Ayrton Senna, McLaren MP4/5

Ayrton Senna, McLaren MP4/5
5/6

Fotoğraf: Sutton Images

Ayrton Senna, McLaren MP4/5 Honda ve Alain Prost, McLaren MP4/5 Honda çarpışıyor

Ayrton Senna, McLaren MP4/5 Honda ve Alain Prost, McLaren MP4/5 Honda çarpışıyor
6/6

Fotoğraf: LAT Images

 

1990 ABD GP - Prost'un Ferrari'ye transferi 

Prost, Senna ile yaşanan gerginliğin ardından 1989 temmuzunda sonraki sezon için Ferrari ile anlaştığını duyurdu. Bu, Enzo Ferrari'nin vefatından sonra takımın yaptığı ilk transfer oldu. İlk yarışında podyum mücadelesi verebilecekken yağ sızıntısı nedeniyle yarış dışı kaldı. Bir sonraki yarışı altıncı sıradan başlayarak kazandı. Sezonun geri kalanında 4 galibiyet daha aldı. Farklı takımlarda olsalar da şampiyonluk için yine Prost ve Senna çekişiyordu. Japonya yarışında bir kez daha karşı karşıya geldiler. Bu sefer puan olarak avantajlı isim Senna'ydı. Startta Prost, pole pozisyonundaki Senna'dan daha iyi kalktı ve öne geçmeyi başardı. İlk viraja gelinirken Senna iç tarafa girmekten çekinmedi. Aralarında temas yaşandı ve ikisi de çakıl havuzuna doğru savruldular. Prost'un yarış dışı kalması, Senna'nın şampiyonluğu garantilemesini sağladı. 

 

Alain Prost, Ferrari 641

Alain Prost, Ferrari 641
1/1

Fotoğraf: Ercole Colombo


1993 Güney Afrika GP - Prost'un Williams'a transferi  

1991 sezonunda Ferrari V12 motoruna rağmen rakiplerinin V10 motorlarına karşı rekabet edemedi ve dayanıklılık sorunları çıkmaya başladı. Prost 5 kez podyuma çıkmasına rağmen hiç kazanamadı. Takımdaki gerilemeyi farkederek eleştirilerde bulundu. Bunun üzerine takım sezon bitmeden sözleşmesini feshetti. Ferrari'den sonra yeni bir takıma transfer olmaması için ciddi bir meblağ aldı. Bir sezon kenarda bekledikten sonra Williams'la yarışacağını duyurdu. Prost'un sözleşmesinde Senna'nın takıma katılmasını engelleyen bir madde vardı. Bunun üzerine takım Damon Hill ile anlaştı. Sezonun ilk yarışında Prost pole pozisyonunu elde etti. Yavaş bir startla Senna ve Schumacher'in arkasına düştü. Onlardan bariz şekilde hızlıydı ve riske girmeden atak yapmak için doğru zamanı bekledi. 24. turda liderliği aldı ve yarışın sonuna kadar 80 saniye fark açarak kazandı. 

Yarış galibi Alain Prost, Williams FW15C

Yarış galibi Alain Prost, Williams FW15C
1/5

Fotoğraf: Sutton Images

Alain Prost, Williams FW15C

Alain Prost, Williams FW15C
2/5

Fotoğraf: Sutton Images

Alain Prost, Williams Renault FW15C

Alain Prost, Williams Renault FW15C
3/5

Fotoğraf: Sutton Images

Podyum: Yarış galibi Alain Prost, 2. Ayrton Senna, 3. Mark Blundell

Podyum: Yarış galibi Alain Prost, 2. Ayrton Senna, 3. Mark Blundell
4/5

Fotoğraf: Sutton Images

Alain Prost, Williams FW15C

Alain Prost, Williams FW15C
5/5

Fotoğraf: Sutton Images

 

1993 Avustralya GP - Prost'un son yarışı 

Prost, 1993 sezonundaki 16 yarışın 13'ünde pole pozisyonundan başladı. Sezon boyunca 7'si galibiyet olmak üzere toplamda 12 kez podyuma çıktı. Şampiyonadaki rakibi bir kez daha Senna'ydı. Ancak Williams'ın griddeki en üstün araç olması ve Damon Hill'in de zaferler kazanması Prost'un işini kolaylaştırdı. Portekiz yarışından hemen önce, sezon sonunda emekli olacağını açıkladı. Bu emekliliğe sözleşmesindeki Senna maddesini 1994 sonuna kadar uzatmak için takımla anlaşamaması neden oldu. Senna tüm anlaşmazlıklarına rağmen Avustralya podyumunda Prost'a sarıldı. Prost, bir önceki yarışta el sıkışmayı reddeden Senna'nın bu jesti karşısında şaşkındı. Fransız pilot kariyeri boyunca 51 yarış kazanarak "en fazla GP zaferi" rekorunu 8 yıl kadar elinde tuttu. 

Alain Prost, Williams Renault

Alain Prost, Williams Renault
1/6

Fotoğraf: LAT Images

Alain Prost, Williams FW15C

Alain Prost, Williams FW15C
2/6

Fotoğraf: LAT Images

Dünya Şampiyonu Alain Prost, Williams ve yarış galibi Ayrton Senna, McLaren, yarış sonu basın toplan

Dünya Şampiyonu Alain Prost, Williams ve yarış galibi Ayrton Senna, McLaren, yarış sonu basın toplan
3/6

Fotoğraf: LAT Images

Alain Prost, Williams FW15C

Alain Prost, Williams FW15C
4/6

Fotoğraf: LAT Images

Alain Prost, Williams FW15C

Alain Prost, Williams FW15C
5/6

Fotoğraf: LAT Images

Alain Prost, Williams FW15C

Alain Prost, Williams FW15C
6/6

Fotoğraf: LAT Images

 

1997 Avustralya GP - Prost Grand Prix

Prost, 1989'da Senna ile aralarının bozuk olması üzerine takımdan ayrılıp kendi takımını kurmak istedi. Sponsor yetersizliği nedeniyle bu plandan vazgeçip Ferrari takımına katıldı. Emekliliğinin ardından Renault için halkla ilişkiler sorumlusu olarak çalıştı. 1995'te Prost-Renault takımını kurmaya çalışsa da Renault motor vermeyi reddetti. Bunun üzerine Prost, 1997'de Ligier takımını Flavio Briatore'den satın aldı ve adını Prost Grand Prix olarak değiştirdi. Takım ilk yılında Olivier Panis ile Brezilya ve İspanya'da podyuma çıktı. 1999 Avrupa'da Jarno Trulli'nin elde ettiği podyum takımın üçüncü ve aynı zamanda son podyumu oldu. 2002 sezonunun başında takımın parası tükendi. Prost 30 milyon $ borçla işsiz kaldı.

Prost team photo, with Olivier Panis and Shinji Nakano sat on a Prost JS45 Mugen-Honda

Prost team photo, with Olivier Panis and Shinji Nakano sat on a Prost JS45 Mugen-Honda
1/4

Fotoğraf: Ercole Colombo

Olivier Panis, Prost JS45

Olivier Panis, Prost JS45
2/4

Fotoğraf: LAT Images

Shinji Nakano, Prost JS45

Shinji Nakano, Prost JS45
3/4

Fotoğraf: LAT Images

Jarno Trulli, Prost JS45

Jarno Trulli, Prost JS45
4/4

Fotoğraf: LAT Images

Prost Grand Prix sonrası ve günümüz

2012'de Renault'nun uluslararası marka elçisi oldu. 2014 Formula e sezonu için e.dams takımını duyurdu. 2017 yılında Renault F1 takımına danışman olarak katıldı, 2 yıl sonra da onursal başkan seçildi. 1000. Formula 1 yarışında damalı bayrağı sallayan isim oldu. 

Yazı: Rahmi Can Yüksel

Bu tür paylaşımları, Telegram platformumuzda haftaya yayılmış şekilde bulabilirsiniz. Ayrıca minik testler de yapıyoruz.

Dilerseniz Telegram kanalımızı ve Telegram grubumuzu da takip edebilirsiniz.

Alain Prost, Renault F1 Team

Alain Prost, Renault F1 Team
1/4

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Alain Prost, Renault F1 Team

Alain Prost, Renault F1 Team
2/4

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Alain Prost, Renault F1 Team

Alain Prost, Renault F1 Team
3/4

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Alain Prost, Renault F1 Team

Alain Prost, Renault F1 Team
4/4

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Kubica, Alfa Romeo'daki görevinin öneminin farkında

Önceki haber

Kubica, Alfa Romeo'daki görevinin öneminin farkında
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Motorsport.com Türkiye

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Alpine'nin Williams'ı istediği iddiaları artıyor

2s
2
Formula 1

Salo: "Ferrari, ceza yüzünden 2020'de daha az yakıt kullandı"

3s
3
Formula 1

Giovinazzi: "Ferrari yeni güç ünitesi konusunda olumlu"

1s
4
Formula 1

Wolff güçlü bir Red Bull ve Alonso bekliyor

18s
5
Formula 1

Raikkonen: "Benim için rakamlar önemli değil"

4s
Son Haberler
Tüm zamanların en başarılı isimlerinden biri: Alain Prost
F1

Tüm zamanların en başarılı isimlerinden biri: Alain Prost

5dk
Kubica, Alfa Romeo'daki görevinin öneminin farkında
F1

Kubica, Alfa Romeo'daki görevinin öneminin farkında

40dk
Giovinazzi: "Ferrari yeni güç ünitesi konusunda olumlu"
F1

Giovinazzi: "Ferrari yeni güç ünitesi konusunda olumlu"

1s
Alpine'nin Williams'ı istediği iddiaları artıyor
F1

Alpine'nin Williams'ı istediği iddiaları artıyor

2s
Salo: "Ferrari, ceza yüzünden 2020'de daha az yakıt kullandı"
F1

Salo: "Ferrari, ceza yüzünden 2020'de daha az yakıt kullandı"

3s
Son Videolar
Alfa Romeo Racing ORLEN C41 lansmanı 00:36
Formula 1
22 Şub 2021

Alfa Romeo Racing ORLEN C41 lansmanı

Canlı izle: Alfa Romeo C41 lansmanı 00:00
Formula 1
22 Şub 2021

Canlı izle: Alfa Romeo C41 lansmanı

Canlı izle: AlphaTauri AT02 lansmanı 03:30
Formula 1
19 Şub 2021

Canlı izle: AlphaTauri AT02 lansmanı

First run with the MCL35M for Norris and Ricciardo 03:04
Formula 1
18 Şub 2021

First run with the MCL35M for Norris and Ricciardo

McLaren MCL35M: Araç üstü görüntüsü 03:07
Formula 1
17 Şub 2021

McLaren MCL35M: Araç üstü görüntüsü

More from
Motorsport.com Türkiye
Bir başarı hikayesi: Niki Lauda
Formula 1 / Özel Haber

Bir başarı hikayesi: Niki Lauda

Sizin köşeniz: Charles Leclerc, Ferrari'yi zirveye taşıyabilir mi? - Bölüm 2
Formula 1 / Blog

Sizin köşeniz: Charles Leclerc, Ferrari'yi zirveye taşıyabilir mi? - Bölüm 2

Sizin köşeniz: Adrian Newey: Formula 1’in Da Vinci’sinin Kariyeri ve Şampiyonluk Öyküleri
Formula 1 / Blog

Sizin köşeniz: Adrian Newey: Formula 1’in Da Vinci’sinin Kariyeri ve Şampiyonluk Öyküleri

Çok Okunanlar Bugün

Salo: "Ferrari, ceza yüzünden 2020'de daha az yakıt kullandı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Salo: "Ferrari, ceza yüzünden 2020'de daha az yakıt kullandı"

Alpine'nin Williams'ı istediği iddiaları artıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alpine'nin Williams'ı istediği iddiaları artıyor

Raikkonen: "Benim için rakamlar önemli değil"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Raikkonen: "Benim için rakamlar önemli değil"

Giovinazzi: "Ferrari yeni güç ünitesi konusunda olumlu"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Giovinazzi: "Ferrari yeni güç ünitesi konusunda olumlu"

Stroll, Aston Martin üstündeki etkisini artırdı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Stroll, Aston Martin üstündeki etkisini artırdı

Kubica, Alfa Romeo'daki görevinin öneminin farkında
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Kubica, Alfa Romeo'daki görevinin öneminin farkında

Ferrari, Jerez testinin ikinci gününü tamamladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Jerez testinin ikinci gününü tamamladı

Wolff güçlü bir Red Bull ve Alonso bekliyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff güçlü bir Red Bull ve Alonso bekliyor

Son Haberler

Tüm zamanların en başarılı isimlerinden biri: Alain Prost
F1 Formula 1 / Özel Haber

Tüm zamanların en başarılı isimlerinden biri: Alain Prost

Kubica, Alfa Romeo'daki görevinin öneminin farkında
F1 Formula 1 / Son dakika

Kubica, Alfa Romeo'daki görevinin öneminin farkında

Giovinazzi: "Ferrari yeni güç ünitesi konusunda olumlu"
F1 Formula 1 / Son dakika

Giovinazzi: "Ferrari yeni güç ünitesi konusunda olumlu"

Alpine'nin Williams'ı istediği iddiaları artıyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Alpine'nin Williams'ı istediği iddiaları artıyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.