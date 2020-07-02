Tüm sürücülerin katılacağı F1 basın toplantısı, sanal ortamda yapılacak

Normalde FIA, perşembe günü basın toplantısına katılacak dört ila altı isim seçiyordu ve bu isimler basın mensuplarının sorularını yanıtlıyordu.

Diğer isimler de padokun çeşitli bölgelerinde gazetecilerle buluşup onlara özel açıklamalarda bulunuyordu.

Ancak daha önce açıklandığı üzere tüm sürücüler artık sanal olarak röportaj yapabilecek.

Bu kapsamda tüm sürücülerin yer aldığı fakat canlı yayınlanmayacak bir sanal basın toplantısı gerçekleştirileceği duyuruldu.

Toplantı bugün TSI 15:00'te gerçekleştirilecek.

Bugün basın toplantısına katılacak isimler:

Nicholas Latifi (Williams)

George Russell (Williams)

Romain Grosjean (Haas)

Kevin Magnussen (Haas)

Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

Kimi Räikkönen (Alfa Romeo)

Sergio Perez (Racing Point)

Lance Stroll (Racing Point)

Pierre Gasly (AlphaTauri)

Daniil Kvyat (AlphaTauri)

Esteban Ocon (Renault)

Daniel Ricciardo (Renault)

Lando Norris (McLaren)

Carlos Sainz (McLaren)

Alexander Albon (Red Bull)

Max Verstappen (Red Bull)

Charles Leclerc (Ferrari)

Sebastian Vettel (Ferrari)

Valtteri Bottas (Mercedes)

Lewis Hamilton (Mercedes)

Takım patronları toplantısı ise Cuma günü TSI 15:00'te yapılacak ve yine sanal ortamda iki grup halinde gerçekleştirilecek.

İlk grupta Toto Wolff, Christian Horner ve Zak Brown, ikinci grupta ise Mattia Binotto, Cyril Abiteboul ve Franz Tost yer alacak.