Tüm F1 takımları hakemler tarafından görüşmeye çağırıldı!
Abu Dabi Grand Prix'sinin ardından 10 takım patronunun hakemlerle görüşmesi gerekiyor.
Abu Dabi Grand Prix komiserleri, Sportif Kuralların ihlal edildiği iddia edilen olayların ardından tüm Formula 1 takımlarını görüşmeye çağırdı.
Yarış sırasında Lewis Hamilton, Pierre Gasly, Max Verstappen, Logan Sargeant ve Zhou Guanyu pit-stop ihlalleri nedeniyle not edildi.
FIA, bazı pit ekibi üyelerinin Spor Yönetmeliği Madde 34.13'ün gerektirdiği uygun göz korumasını takmaması gerekçesiyle böyle bir karar alındığını doğruladı.
Son Haberler
Williams, 2024 pilot kadrosunu yanlışlıkla doğruladı
Williams, 2024 pilot kadrosunu yanlışlıkla doğruladı Williams, 2024 pilot kadrosunu yanlışlıkla doğruladı
Marquez: "Tüm hafta sonu boyunca şampiyonluk savaşı veriyor gibi sürdüm"
Marquez: "Tüm hafta sonu boyunca şampiyonluk savaşı veriyor gibi sürdüm" Marquez: "Tüm hafta sonu boyunca şampiyonluk savaşı veriyor gibi sürdüm"
Hamilton - Red Bull iddialarının perde arkasında yaşananlar neler?
Hamilton - Red Bull iddialarının perde arkasında yaşananlar neler? Hamilton - Red Bull iddialarının perde arkasında yaşananlar neler?
Mercedes, W15’te her bileşeni değiştirecek
Mercedes, W15’te her bileşeni değiştirecek Mercedes, W15’te her bileşeni değiştirecek
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar