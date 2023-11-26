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Formula 1 Abu Dabi GP
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Tüm F1 takımları hakemler tarafından görüşmeye çağırıldı!

Abu Dabi Grand Prix'sinin ardından 10 takım patronunun hakemlerle görüşmesi gerekiyor.

Editör Burak Yasul
Yayın tarihi
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Lando Norris, McLaren MCL60, George Russell, Mercedes F1 W14, the rest of the field at the start

Abu Dabi Grand Prix komiserleri, Sportif Kuralların ihlal edildiği iddia edilen olayların ardından tüm Formula 1 takımlarını görüşmeye çağırdı.

Yarış sırasında Lewis Hamilton, Pierre Gasly, Max Verstappen, Logan Sargeant ve Zhou Guanyu pit-stop ihlalleri nedeniyle not edildi.

FIA, bazı pit ekibi üyelerinin Spor Yönetmeliği Madde 34.13'ün gerektirdiği uygun göz korumasını takmaması gerekçesiyle böyle bir karar alındığını doğruladı.

 

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