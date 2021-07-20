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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Wolff: ''Hamilton kirli yarışan bir sürücü değil, tam tersi''

Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Britanya Grand Prix'sinden sonra birçok eleştiri alan Lewis Hamilton'ın kirli yarışan bir sürücünün tam tersi olduğunu söyledi.

Wolff: ''Hamilton kirli yarışan bir sürücü değil, tam tersi''

Hamilton, Silverstone'da Pazar günü yapılan yarışta Max. Verstappen'le yaşadığı temasın ardından Red Bull takımının sinirlenmesine neden oldu.

Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko, Hamilton'ın ''tehlikeli davranışa yol açacak şekilde ihmalkar sürüş yapmasının'', bir yarıştan men cezası alması gerektirdiğini söyledi.

Ancak Wolff, Red Bull'un yaptığı yorumları ciddiye almadı ve sürücüsünün yaptığı herhangi bir hata görmediğini açıkladı.

Red Bull'un yorumu hakkında konuşan Wolff şu ifadeleri kullandı: ''Herkesin bir fikri var, bu sorun değil. Herkesin bu tür kazalarda bir eğilimi olacak.''

Wolff, sürücüsünün kirli sürüşler çıkarmadığını ve Hamilton'ın tüm kariyeri boyunca ne kadar sportmen olduğunu gösterdiğini de ekledi.

''Onun sürüşü ve kaza hakkında yorumlar duyduğumda, Lewis'in tam aksine asla kirli sürüş yapmayan bir pilot olduğunu düşünüyorum.''

''Bence o oldukça sportmen. Ondan herhangi bir büyük kaza görmedik. O, her zaman tavrını koruyor.''

Red Bull takım patronu Christian Horner ise Britanya Grand Prix'sinden uzun süre sonra da sinirini yitirmemişti ve şu ifadeleri kullandı: ''Güvenliği riske attı. Bence o virajda yaptığı hareketin çok ama çok büyük bir risk olduğunu her Grand Prix sürücüsü bilir. Büyük sonuçları olmadan, tekerleğinizi içeriye sokmaya çalışamazsınız.''

''51G kuvveti içeren bir kazadan sonra kimse ciddi şekilde yara almadığı için şanslıyız. En çok sinirli olduğum konu da bu. Bu hareketteki yanlış yorumlama ve yargılama nedeniyle kaza oldu, neyse ki herkes iyi. Her şey çok daha kötü olabilirdi, 10 saniye ceza oldukça değersizdi.''

''Bu, yedi şampiyonluğu olan bir dünya şampiyonu için amatör bir hataydı ve kimse kötü şekilde yaralanmadığı için çok şanslıyız.''

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