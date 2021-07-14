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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Tsunoda'nın yeni tutumu Britanya GP'de işe yaramayacakmış

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, Editör

Yuki Tsunoda, kendi için uygun bir tutum bulduğunu ancak bu tutumun Britanya Grand Prix'sinde ilk defa denenecek olan yeni formata uymayacağını düşündüğünü söyledi.

Tsunoda'nın yeni tutumu Britanya GP'de işe yaramayacakmış

Tsunoda, sezonun ilk yarışına çok güçlü bir performansla başlamış olsa da, sonrasındaki yarış hafta sonlarında oldukça fazla hata yaptı ve bu nedenle yarış hafta sonlarındaki tutumunu tekrar düşünmeye başladı.

Japon pilot bu yılın başında, hafta sonu boyunca araçta özgüvenli olduğu zamanlarda olabildiğince zorladı. Ancak AlphaTauri pilotu, Avusturya'da işleri sıralamalara kadar ve sıralamaların üçüncü bölümüne geldikten sonra elinden geldiğince zorlayarak yarışta puan toplamayı başardı.

AlphaTauri'nin yarış öncesi bülteninde konuşan Tsunoda şu açıklamalarda bulundu: ''Eski tutumum, benim için Formula 2'ye kadar işe yaradı ancak bu Formula 1'de işe yaramıyor veya en azından biraz risk barındırıyor diyebilirim.''

''Bunu fark ettim ve bunu adım adım ilerlemeyle değiştirdim. Yarış hafta sonlarında antrenman turları boyunca özgüvenimi artıracağım ve sıralamalardan sonrasında da zorlamaya çalışacağım.''

''Bu iyi işe yaradı, aynı zamanda mühendislerimle olan toplantılarımı yapma şeklimi ve araca binmeden önceki ısınmalarımı da değiştirdim. Bunlar da ileriye dönük adımlardı ve çalışmak için birçok yol bulduk.''

''Avusturya'daki ikinci yarışın sıralamalarında bu sezonun en iyi sonucunu aldım ve üç seansı da iyi yönettiğimi düşünüyorum, özellikle üçüncü antrenmandaki olaydan sonra.''

Japon pilotun piste son çıktığı zaman işlerin daha iyi gittiği göz önüne bulundurulduğunda, Tsunoda aynı tutumla ilerlemeye devam etmek istediğini açıkladı.

Ancak Cumartesi günü Silverstone'da sprint sıralama formatı ilk kez deneneceği için, Cuma günü yapılacak olan geleneksel sıralamalardan önce sadece bir antrenman seansı gerçekleştirilecek.

Tsunoda bunun bir sorun olabileceğini dile getirdi.

''Ancak şimdi Silverstone'a geldik ve geçtiğimiz seneden burada iyi anılarımız var. Geçtiğimiz sene Formula 2'deki ana yarışta burada üçüncü olmuştum ve Red Bull Ring'de olduğu gibi bu pistte de, Formula 3'teyken çok sürüş yaptım.''

''Bunların hepsi olumlu ancak burada daha önce Formula 1 aracıyla sürüş yapmadığımı göz önünde bulundurursanız, bu hafta sonu sprint sıralama formatını deneyeceğimiz Silverstone'un olumsuz tarafı sıralamalardan önce sadece tek antrenman seansı yapabilecek olmamız.''

''Bu da, Avusturya'da kullanmaya başladığım yeni tutumun çok iyi çalışmayacağı anlamına gelebilir. Birinci antrenmandan sonra sıralamalarda direkt olarak güçlü performans göstermenin zor olacağını düşünüyorum.''

''Bu oldukça zor olacak ancak yine de Avusturya'da olduğu gibi adım adım hızlanmayı deneyeceğim.''

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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