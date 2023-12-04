Tsunoda'nın Tost'a performansıyla hoş vedası Horner'dan övgü aldı
Yuki Tsunoda Abu Dabi'de aldığı puanlarla 2023 Formula 1 sezonunu kendisi açışından zirvede tamamladı. Red Bull Takım Patronu Christian Horner bunun yılın en iyi yarışı olduğuna inanıyor.
Red Bull Takım Patronu Christian Horner, Yuki Tsunoda'nın Abu Dabi'de sezonun en iyi yarışını çıkardığını söyleyerek onu övdü.
Yas Marina'da tek pit-stop stratejisi uygulayan Tsunoda, AlphaTauri'nin Williams'ın ardından Markalar Şampiyonasında yedinciliği elde etmeye çalıştığı 18. ve 22. turlar arasındaki pit-stop aralığı sırasında ilk kez bir Grand Prix'ye liderlik etti.
Japon pilotun yarışı sekizinci sırada tamamlaması, ilk 10'da tek pit stratejisini uygulayan tek pilot olan Williams'ı yakalamaya yetmedi.
Hem takımın hem de pilotun sezon sonundaki gelişimi yedincilik için bir kovalamacayı mümkün kıldı. Ancak 2024'te Faenza ekibiyle dördüncü sezonunu geçirecek olan Tsunoda Horner'ın dikkatini çekti.
Medyaya verdiği demeçte Horner, "Özellikle tek pitle harika bir iş çıkardı."
"Açıkçası lastiklerine çok iyi baktı. Bu strateji için çok güçlü bir tempoya sahipti. Bence bu yılki en iyi yarışıydı." dedi.
Daniel Ricciardo'nun daha zorlu bir Grand Prix geçirmesiyle Tsunoda, Red Bull'un kardeş takımında puan alan tek pilot oldu.
Horner, "Sanırım Daniel'in fren kanalında bir yırtık ya da başka bir şey vardı, bu da yarışını etkiledi."
"Ama Yuki'ye ve Franz'a son yarışında Grand Prix'ye liderlik ettikleri için tebrikler, hoş bir veda oldu." dedi.
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04
Son Haberler
De la Rosa: "Norris'e pahalıya mâl olan şey ilk galibiyet baskısı"
De la Rosa: "Norris'e pahalıya mâl olan şey ilk galibiyet baskısı" De la Rosa: "Norris'e pahalıya mâl olan şey ilk galibiyet baskısı"
FIA, kurallardaki boşluklar konusunda harekete geçmek için 2026'ya kadar bekleyecek
FIA, kurallardaki boşluklar konusunda harekete geçmek için 2026'ya kadar bekleyecek FIA, kurallardaki boşluklar konusunda harekete geçmek için 2026'ya kadar bekleyecek
Verstappen, Alonso ile Le Mans'ta yarışmak istiyor
Verstappen, Alonso ile Le Mans'ta yarışmak istiyor Verstappen, Alonso ile Le Mans'ta yarışmak istiyor
Pedrosa: "Marquez'in yeniden gülüyor olması, rakipleri için iyi bir haber değil"
Pedrosa: "Marquez'in yeniden gülüyor olması, rakipleri için iyi bir haber değil" Pedrosa: "Marquez'in yeniden gülüyor olması, rakipleri için iyi bir haber değil"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar