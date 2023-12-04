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Tsunoda'nın Tost'a performansıyla hoş vedası Horner'dan övgü aldı

Yuki Tsunoda Abu Dabi'de aldığı puanlarla 2023 Formula 1 sezonunu kendisi açışından zirvede tamamladı. Red Bull Takım Patronu Christian Horner bunun yılın en iyi yarışı olduğuna inanıyor.

Editör Burak Yasul
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Franz Tost, Team Principal, Scuderia AlphaTauri, Yuki Tsunoda, AlphaTauri

Red Bull Takım Patronu Christian Horner, Yuki Tsunoda'nın Abu Dabi'de sezonun en iyi yarışını çıkardığını söyleyerek onu övdü.

Yas Marina'da tek pit-stop stratejisi uygulayan Tsunoda, AlphaTauri'nin Williams'ın ardından Markalar Şampiyonasında yedinciliği elde etmeye çalıştığı 18. ve 22. turlar arasındaki pit-stop aralığı sırasında ilk kez bir Grand Prix'ye liderlik etti.

Japon pilotun yarışı sekizinci sırada tamamlaması, ilk 10'da tek pit stratejisini uygulayan tek pilot olan Williams'ı yakalamaya yetmedi.

Hem takımın hem de pilotun sezon sonundaki gelişimi yedincilik için bir kovalamacayı mümkün kıldı. Ancak 2024'te Faenza ekibiyle dördüncü sezonunu geçirecek olan Tsunoda Horner'ın dikkatini çekti.

Medyaya verdiği demeçte Horner, "Özellikle tek pitle harika bir iş çıkardı."

"Açıkçası lastiklerine çok iyi baktı. Bu strateji için çok güçlü bir tempoya sahipti. Bence bu yılki en iyi yarışıydı." dedi.

Daniel Ricciardo'nun daha zorlu bir Grand Prix geçirmesiyle Tsunoda, Red Bull'un kardeş takımında puan alan tek pilot oldu.

Horner, "Sanırım Daniel'in fren kanalında bir yırtık ya da başka bir şey vardı, bu da yarışını etkiledi."

"Ama Yuki'ye ve Franz'a son yarışında Grand Prix'ye liderlik ettikleri için tebrikler, hoş bir veda oldu." dedi.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04

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