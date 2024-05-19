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Formula 1 Emilia Romagna GP

Tsunoda'nın Imola'daki performansının ardından Perez'in koltuğu tehlikede olabilir

Red Bull, Sergio Perez'in 2024 sonrası Formula 1 kariyerinin kendi elinde olduğunu belirtiyor. Ancak Imola'daki performansının Yuki Tsunoda'dan düşük olması Red Bull'un neden beklediğini gösteriyor.

Burhan Güneydaş
Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Red Bull'un kerblerde yaşadığı zorluklarla ilgili sürüş yüksekliği ayarlarıyla uğraşmak zorunda kaldığı hafta sonunda, üçüncü antrenman seansının sonlarında Perez'in yaptığı kaza, Verstappen'in sıralama turlarına yumuşak lastiklerle hızlı bir tur denemeden girmesine neden oldu.

Bu durum her ne kadar Hollandalı pilotun pole almasını engellemese de, Perez Q2'de elendi. Bunun sebebini ise hem kullanılmış hem yeni lastikler arasında geçiş yapmasından kaynaklandığını belirtti.

Tsunoda ikinci antrenman seansını üçüncü bitirdi ve bu perfomansını Q2'de de tekrarladı. Bu durum, RB takımının Imola'daki yarış öncesinde neler başarabileceğine dair olan beklentileri arttırdı.

Japon pilot, önceki iki sprint etkinliğine kıyasla bu tipik GP hafta sonunda kendisini daha rahat hissediyor.

Cumartesi günü yapılan sıralama turlarının üçüncü seansında daha iyi bir derece yapabileceğini düşünen Tsunoda, Hamilton'ı da geçerek yedinci sırada yer aldı.

Tsunoda, "Takım bana ilk antrenman seansından beri çok iyi bir araç verdi ve kendime hafta boyunca güvendim. Böyle olmasaydı Q2'de tek set lastik ile bu sonucu elde edemezdim. Çok mutluyum ve onlara teşekkür ediyorum."

"Dürüst olmak gerekirse, aracın performansından bu kadar beklentim yoktu. Normalde yüksek hızlarda zorlanıyoruz ancak geçmiş yarışlara kıyasla ilk beş takımla karşılaştırdığımızda büyük bir fark görüyoruz."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Yani, ileride doğru adımlar atmak için kesinlikle daha iyi anlamamız gereken bir durum. Çünkü, dürüst olmak gerekirse böyle anları beklemiyordum. Belkide evimizde yarıştığımız için olabilir mi?" dedi.

Imola'daki sıralama turlarından sonra konuşan Tsunoda, 2024 yılında eski AlphaTauri takımında yeni personelin, özellikle de takım patronu Laurent Mekies'in yaptığı ilerlemelere dikkat çekti.

VCARB aracına zemin ve difüzör iyileştirmelerinin yapıldığı ve Tsunoda'nın yedinci bitirdiği Miami yarışından sonra Mekies bu yıl büyük bir adım attığını söyledi.

Red Bull'un ana takımında olan ve Imola'daki sıralama turlarını 11. tamamlayan Perez, "Ne yazık ki Q1'deki ilk turum ideal değildi."

"Kendimizi güvende hissetmedik ve yeni bir lastik seti daha takmaya karar verdik. Bu karar, aslında son denememde kullanılmış lastiklerle piste çıkmam anlamına geliyordu."

"Q2'de yeni lastiklere geçtiğimde, aracın arka tarafında çok fazla tutuş hissettim ve yedinci virajda 0.25 saniye kaybettim."

RB'nin diğer pilotu Daniel Ricciardo ise, Cuma gününkü antrenmanlarda Tsunoda'ya kıyasla çok fazla kayma sorunu yaşamasının verdiği güvensizlikle sıralama turlarını dokuzuncu olarak tamamladı.

Verstappen ile Red Bull arasındaki gelecek belirsizliği, takım yönetimindeki savaşın 2024'te de devam etmesiyle askıya alınırken, Perez'in Imola'daki farklı sıkıntıları, Red Bull'un hâlâ kesin olarak boşta bulunan tek 2025 koltuğu için ne kadar zor bir karar vermek zorunda kaldığını gösteriyor.

Takım, uzun zaman önce onun sezonun başındaki nispeten güçlü performansını sürdürebilip sürdüremeyeceğini görmek için bir karar aldı. Şimdi ise 2023'ün erken yaz dönemindeki durgunluğunu bozup bozamayacağını görmeyi bekliyorlar.

Yuki Tsunoda, Visa Cash App RB F1 Team

Yuki Tsunoda, Visa Cash App RB F1 Team

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Cumartesi günü Imola'daki gibi yaşadığı olaylar Perez'in takımda kalmasını daha da zorlaştırıyor. Aynı zamanda Tsunoda formda olsa da bu onun 2025 yılında Red Bull'un ana takımına terfisi için yeterli olmayabilir.

2024'e girerken takım patronu Christian Horner, Daniel Ricciardo'nun takıma dönüşüne olumlu bakıyordu. Ancak Ricciardo'nun istikrarsız formu bu durumu zorlaştırdı. Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko ise, Tsunoda'nın son dönemdeki telsiz iletişimindeki daha sakin tavrından etkilenmiş olsa da, potansiyelinin zirvesi konusunda halen ikna olmayı bekliyor.

RB, Tsunoda'nın geçmişte yaşadığı aksiliklerin ardından gelen yaşadığı kendini kaybetme durumunu engellemek için özel olarak çalışıyor.

Bir diğer ihtimal ise Ferrari pilotu Carlos Sainz. Imola'da şu ana kadar takım arkadaşı Charles Leclerc'in gölgesinde kalsa da, Red Bull eğer Perez ile yolları ayırmayı düşünürse, Sainz'ın hem Tsunoda'dan hem de Ricciardo'dan bir adım önde olduğunu düşünüyor.

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