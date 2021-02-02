Tsunoda'nın F1 şansı yakalamasını sağlayan arka plan çalışmaları

Japon sürücü alt liglerin basamaklarını hızlıca tırmandıktan sonra bu sene AlphaTauri’yle ilk F1 sezonunu geçirecek.

Fakat taraftarların en çok etkilendiği şeyler; Tsunoda’nın kısa sürede olgunlaşması, her sezon gelişme göstermesi ve ihtiyaç halinde dışarıdan geribildirimler almaktan korkmaması oldu.

Genç sürücünün F2’ye kadar tırmanışı ise biraz gözden uzak olmuştu. Her ne kadar Tsunoda 2019’da ilk F3 sezonunda bir galibiyet alsa ve aynı sezon Euroformula Açık Şampiyonasında başarılı bir sene geçirse de şampiyonluk yarışında bulunmamasından dolayı pek dikkat çekmemişti.

Fakat 2020 F2 sezonuyla birlikte Tsunoda’nın gelişimi de değişikliğe uğradı ve Japon pilot da, F2’de geçirdiği sezon sayesinde kendisini geliştirmek için daha iyi odaklandığını söyledi.

Çaylak F2 sezonunda kat ettiği ilerlemeyi anlatan Tsunoda, “Geçtiğimiz sezon işimin her yönünde gelişme gösterdim.”

“Öncelikle sürüşümü geliştirdim fakat yarışlara yaklaşımıma dair mentalitem ve psikolojim de gelişti. Formula 2’de çok geliştiğimi düşünüyorum. Çok başarılı bir sezondu ve yarış kariyerimin en iyi sezonlarından biriydi.”

“Sezonun başında iyi bir hız yakalamıştım ve güçlü rakiplerle mücadele edebiliyordum fakat sezonun ortasına kadar istikrarsızdım. Bu da ilk yarışlarda iyi puanlar kazanamamama yol açtı.”

“Sezon ortasından sonra ise bir psikolojik eğitmenle çalıştım ve yarışçılığımla ilgili çok konuşma yaptık - yarışlara nasıl hazırlandığım ve yarışlar sırasında tavrımla birlikte diğer faktörlerle de ilgili. Bu da mentalitemin büyük bir gelişme göstermesini sağladı.”

“Sezonun sonuna geldiğimizde henüz istediğim yerde değildi fakat sezonun başına kıyasla çok ilerleme kat etmiştik. Pist üstündeki sonuçlarım daha da iyiye gidiyordu.” dedi.

Tsunoda -bazı genç pilotların aksine- her şeyi baştan bildiğini düşünmeyen, açık fikirli ve verilen tavsiyeleri dinlemeye istekli bir sürücü.

Japon sürücü, sürüşünü geliştirmek için attığı en büyük adımlardan birinin lastik yönetimini anlamak olduğunu söylüyor.

Tsunoda, “Geçen senenin başında - örneğin çaylak testi sırasında - takım arkadaşlarıma kıyasla lastik yönetiminde çok zorlanıyordum.”

“Fakat takımla sıkı bir şekilde çalıştık ve bunu nasıl daha iyi bir biçimde yönetebileceğimizi öğrenebilmek için önceki sezonun yarışlarını izledik. Sıkı çalışmamızın karşılığını aldık ve senenin sonunda Pirelli ödülünü kazanarak ne kadar ilerleme kat ettiğimizi herkese göstermiş olduk.” dedi.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT01 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Tsunoda karting kariyerinde bile babasının tavsiyelerine uyarak nasıl iyi bir sürüş çıkardığını anlattı.

Japon sürücü, “14-15 yaşıma gelene kadar mekanikerim babamdı. Şu ana kadar elde ettiğim tüm başarı için ona minnettarım - daha iyi bir sürücü olmam için bana çok yardım etti.”

“Bana en çok öğrettiği konulardan biri frenlemeydi, özellikle nasıl ve ne zaman frenleyeceğim. Bir viraja girerken frenlemenin çok önemli olduğunu ve böylelikle aracı döndürebileceğimi bana öğretti.”

“Ve bir aracı diğerlerinden daha fazla döndürebilirseniz gaza da diğerlerinden daha erken basabilirsiniz. Kartingde bunu çokça denedim. Bu, özgüvenimi çok arttırdı; ve bugün bile bu öğrendiklerimi kullanıyorum.” dedi.

Fakat Tsunoda, tüm ısrarlara rağmen değişim göstermeyeceği tek alanın sim-yarışlarına karşı duruşu olduğunu söyledi.

AlphaTauri pilotu, “Silah oyunlarını seviyorum – Apex Legends ve Call of Duty gibi – ve bazen onları oynarken nefret ettiğim bir kişiye ateş ettiğimi hayal ediyorum... ve işe de yarıyor, beni motive ediyor!”

“Sporun ve oyunların zihnimi sıfırlamama ve sonrasında tazelenmiş hissetmeme katkıda bulunduğunu fark ettim. Fakat yarış oyunlarını sevmiyorum, onları gerçekçi bulmuyorum.” dedi.