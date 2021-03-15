Tsunoda'nın etkileyici son gün turlarının arkasındaki DRS faktörü

Pazar gecesi Bahreyn’de geç sürüşleri sayesinde son hız turlarında Yuki Tsunoda, Max Verstappen’in sadece 0.093 saniye gerisinde en hızlı 2. isim oldu.

Ve padoktaki herkesin ilgisini çeken sadece AlphaTauri’nin performansı değildi, aynı zamanda henüz ilk F1 yarışına çıkmayan Yuki Tsunoda’nın gösterdiği güçlü performanstı.

Fakat Tsunoda’nın Pazar günü Bahreyn’deki son turlarının başarısının arkasında başka bir faktör olabilir mi?

Bazı TV seyircileri ve Reddit kullanıcıları, Tsunoda’nın son sıralama simülasyonları sırasında DRS’i normalden çok, çok daha önce açtığını tespit etti.

Bahreyn’deki son DRS bölgesi, geçen sene 15. Virajın çıkışından 150 metre sonra başlıyordu. Yukarıdaki tweette görülen fotoğrafa göre ise, bu çizgi mavi Aramco işaretinden itibaren başlıyor fakat Tsunoda bundan çok daha önce DRS’i açmış.

Ve bu sadece tek bir tura da özel bir durum değildi, Tsunoda’nın araç içi kamerasındaki görüntülere göre, Japon pilot; 14/15. viraj kompleksinden çıktıktan sonra aracını düzelttiği gibi direksiyonunun sol tarafındaki DRS tuşuna basıyordu.

Ayrıca verilere göre de normalde izin verilenden çok daha fazla DRS kullanılmış. Tsunoda bu sayede kolayca testlerin son gününde 322 km/h hıza ulaşarak hız kamerasında da 1. isim oldu. Genç pilotun 3 km/h arkasından Ferrari pilotu Charles Leclerc geliyor.

McLaren’dan Lando Norris de Pazar akşamı Instagram’da sarkastik bir biçimde, Tsunoda’nın: “Yarış simülasyonları ve kısa sürüşlerle çok pürüzsüz bir gün oldu” yazdığı paylaşımın altına gülen surat emojisiyle: “DRS nasıl?” yorumunda bulundu.

Sezon öncesi testleri resmi bir F1 hafta sonunun parçası olmadığından DRS’in turlar sırasında nerede kullanılıp kullanılamayacağına dair herhangi bir kısıtlama bulunmuyor, dolayısıyla sürücüler geçen sene kullanılan 3 bölgeye uymak zorunda değiller. Bu da her ne kadar DRS’i erkenden açarak en hızlı turunda kesinlikle zaman kazansa da, Tsunoda’nın turunun tamamen geçerli olduğu manasına geliyor.

Ayrıca bu durum AlphaTauri’nin sezon öncesi testlerindeki güçlü performansına da gölge düşürmemeli. Autosport/Motorsport.com tarafından Tsunoda’nın etkileyici sürüşünden şoke olup olmadığı sorulduğunda Norris, “Çok etkileyici olduğunu söylemenize sevindim, çünkü iyi bir sürücü! Bu konuda şoke olacak herhangi bir şey olduğunu düşünmüyorum.”

“AlphaTauri’nin aracı güçlü görünüyor. Araç içi kameralarına ve verilere baktığımızda çok güçlü bir araçları olduğunu görebiliyoruz. Sürüşü de çok güzel duruyor. Her koşulda iyi görünen bir araç.”

“Sadece gördüklerimle, AlphaTauri’nin güçlü göründüğünü söyleyebilirim. Temiz birkaç gün geçirmiş gibi duruyorlar, yaptıkları her sürüş iyiydi, herkesin yüksek ağırlıkta yakıt kullanacaklarını bildiği uzun sürüşleri bile. Yani güçlü görünüyorlar.” cevabını verdi.

Özellikle ilk 2 günde yaşadıkları sorunlardan sonra, Tsunoda’nın testlerin son gününde elde ettiği kilometreden de mutlu olacağını söyleyebiliriz.

Tsunoda, “Çok, çok iyi bir gündü. İyi ilerleme kat ettik ve herhangi bir sorunla karşılaşmadık. Sadece sürüşüme odaklandım. Son 2 günde biraz kötü bir şansımız vardı fakat bugün, her şeyi bir araya getirdik ve Honda ve mekanikerlerin çok, çok iyi bir iş çıkardığını söyleyebilirim, herhangi bir sorunla karşılaşmadık.”

“Sürüşümden bir şeyler öğrenmem adına, lastik yönetimi için tam bir yarış simülasyonu gerçekleştirdik. İyi bir adım atmış oldum ve Bahreyn için iyi veriler elde etmiş olduk, yani her şeyin iyi geçtiğini söyleyebilirim.” dedi.