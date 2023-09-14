Tsunoda'nın AlphaTauri koltuğu tehlike altında mı?
Yuki Tsunoda'nın AlphaTauri macerası sezon sonunda sona erebilir.
AlphaTauri, 2024 sezonu için her iki koltuğu da resmi olarak boş olan tek takım. Yuki Tsunoda ve Daniel Ricciardo'nun sözleşmeleri 2023 sonunda sona eriyor ve şu ana kadar her iki pilotla da yeni bir anlaşma imzalanmadı.
Aslında Tsunoda takımda kalacak gibi görünüyordu ancak Liam Lawson'ın Ricciardo'nun sakatlığı sonrası piste çıkması ve geride kalan iki yarışta iyi performans göstermesiyle işler değişmiş durumda.
Ricciardo'nun gelecek yıl takımla devam etmesi bekleniyor çünkü deneyimi, AlphaTauri'nin gelişimi için önemli olacak.
Dolayısıyla Lawson'ın gösterdiği güçlü performans ve mühendislerin gözünde bıraktığı güçlü izlenim, takımın kararını etkilemiş vaziyette.
Racer'ın haberine göre Ricciardo'nun yeni sezonki takım arkadaşı Lawson olacak.
Tsunoda ise Red Bull ve AlphaTauri'ye güç ünitesi tedarik eden Honda tarafından desteklenmeye devam ediyor. Dolayısıyla koltuğunu kaybederse, yüksek bir ihtimalle Red Bull'un yedek pilotu olacak.
Yuki Tsunoda, Sebastian Vettel
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
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