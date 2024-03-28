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Formula 1 Avustralya GP

Tsunoda'dan RB'ye övgüler: "Takım her açıdan gelişiyor"

Yuki Tsunoda, bu yılki ilk puanlarını aldığı Avustralya GP sonrası hem takımı hem de yaklaşımını övdü.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Yuki Tsunoda, Visa Cash App RB F1 Team

Yuki Tsunoda, Visa Cash App RB F1 Team

Andrew Ferraro / Motorsport Images

Uzun süre AlphaTauri adı altında yarışan İtalyan ekip, bu yıl RB adına geçiş yaptı ve hem ismini hem de çalışma şeklini değiştirdi.

Artık Red Bull ile daha yakın bir birlikteliğe sahip olan RB'nin teknik departmanına, diğer takımlardan "önemli isimler" katıldı.

Bu da yavaş yavaş pist üstündeki sonuçlara etki etmeye başlıyor gibi görünüyor.

Avustralya'da bu yılki ilk puanlarını alan Yuki Tsunoda, takımın bu yılki ilerlemesinden etkilendiğini söyledi.

Tsunoda şöyle konuştu "Avustralya'daki henüz ilk antrenmanda her şeyin yolunda olduğu belliydi. Geriye her şeyi bir araya getirmek kalmıştı."

Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01

Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Yarış daha zordu ancak fırsatlarımızı en iyi şekilde kullanmayı başardık, bundan çok memnunum."

"Her yarış hafta sonu kendimi sıfırlıyorum çünkü tüm pistler farklı."

"Ancak aracımız oldukça tutarlı, ki geçen yıl durum böyle değildi."

"Bu tutarlılık ilerlememi ve kendimi geliştirmemi sağlıyor. Avustralya'da hiç hata yapmadım, ki bu benim ve takım için çok önemliydi."

"Artık her yarışta gelişiyor ve geleceğe güvenle bakıyoruz."

"Bu ilerlemeden çok etkilendim. Melbourne'de birkaç virajda geçen yılki araca kıyasla sürekli daha yüksek bir viteste gidebiliyorduk."

"Takım, ekibi genişletme ve araçla çalışma konusunda çok fazla çalışma yaptı. Geçen sezonun ikinci yarısında neredeyse her yarışa yeni parçalar getirdik ve bu çabalarımızın karşılığını aldık."

"Şimdi de durum harika gidiyor."

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