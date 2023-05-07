Tsunoda'dan De Vries'e destek: "Benim de ilk sezonum çok kötüydü"

AlphaTauri ile Formula 1'deki üçüncü yılını geçiren Yuki Tsunoda, Pierre Gasly'nin ayrılığı sonrasında takımın lideri oldu.

Oysa geçen yılın ardından genel beklenti Nyck de Vries'ın takımın lideri olmasıydı.

Jody Egginton'a göre De Vries teknik açıdan beklentileri kesinlikle karşıladı ancak sportif açıdan aynı şeyler söylenemez.

Hollandalı pilot Bakü'deki sıralama turlarında kaza yaptı, pazar günü de yine finiş göremedi.

Şu anda kendisine yönelik çok fazla eleştiri var ve yaz aylarında takımdan gönderilebileceği konuşuluyor.

Fakat Tsunoda, takım arkadaşına şu sözlerle destek verdi: "Her şeyden önce kendinize ve yeteneklerinize inanmanız gerekiyor."

"Sadece dört yarış yaptık, ki bu hiçbir şey değil. Kendi çaylak sezonumla kıyaslandığında bu hiçbir şey değil. Ben çok daha fazla yarışta zorlandım."

"Bu arada bu sadece benim sorunum değildi, bunun birden fazla nedeni vardı ama yine de olan buydu. Böyle zamanlarda kendinize inanmaya devam etmeli ve kendinizi nasıl geliştireceğinizi düşünmelisiniz."

Şu anda 22 yaşında olan Japon pilot, zorlu hafta sonlarından daha güçlü çıktığını ve De Vries'den de aynı şeyi beklediğini sözlerine ekledi.

"Şu anda biraz zorlanıyorsunuz, ki tabii ki can sıkıcı bir şey. Fakat bir kez zirveye çıktığınızda ve böyle anları atlattığınızda daha güçlü oluyorsunuz. "

"Böylece daha iyi bir sürücü haline geliyorsunuz."

Nyck de Vries, AlphaTauri AT04 Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

De Vries ve Tsunoda'nın geri bildirimleri benziyor

Tsunoda'ya göre iki pilotun geri bildirimleri ve yaklaşımı giderek birbirine benziyor.

Japon pilot, "Birbirine yaklaşıyor, evet, ancak bu aynı zamanda bir F1 aracını ayarlamanın çok zor olduğu gerçeğiyle de ilgili."

"Tecrübeniz arttıkça, bir aracı hızlı hale getirmek için nelerin gerektiğini daha fazla öğreniyorsunuz. Ben de ilk yılımda bununla mücadele ettim ve çoğu zaman Pierre'in tam tersini istedim."

"Belki Nyck'le de başlangıçta aynı şey oldu."

"Mesele hangi ayarın iyi hissettirdiği değil, neyin daha hızlı olduğu. Başlangıçta ben de 'ah, bu iyi hissettiriyor' diye düşündüm ama sonra tur zamanının daha yavaş olduğu ortaya çıktı."

"Yani zihniyet farklı olmalı. 'Kendi sürüş stilimi düşünmeden aracı bir bütün olarak nasıl daha hızlı yapabilirim' diye düşünmelisiniz."