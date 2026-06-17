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Formula 1 İspanya GP

Tsunoda yeniden RB21'in direksiyonuna geçti

Red Bull'un yedek pilotu Yuki Tsunoda, formda kalması amacıyla düzenlenen eski araç testleri kapsamında, Barselona’da yeniden RB21’in direksiyonuna geçti.

Aslıhan Alp
Yayın tarihi:
Yuki Tsunoda vom Aus überrascht: Mir wurde erst was anderes gesagt ...

Yuki Tsunoda vom Aus überrascht: Mir wurde erst was anderes gesagt ...

Fotoğraf: Getty Images Europe

Hayal kırıklığıyla geçen 2025 sezonunun ardından Yuki Tsunoda, Red Bull'daki koltuğunu kaybetmişti. Japon pilotun yerine, kardeş takım Racing Bulls'tan Isack Hadjar terfi ettirilmişti.

Güncel olarak Red Bull’un yedek pilotluğunu üstlenen Tsunoda, Salı günü Barselona-Katalonya Pisti'nde gerçekleştirilen TPC programı kapsamında (Eski Araçlarla Test) RB21’in direksiyonuna yeniden geçti. Japon pilot, test seansını tamamlamadan önce pistte yaklaşık iki yarış mesafesi katetti. 

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Tsunoda, şu ifadeleri kullandı: "Barselona sıcağında iki yarış mesafesi devirdikten sonra bile yüzüm gülüyor. Direksiyon başına dönmek çok güzel, sanki hiç ayrılmamışım gibi hissettiriyor."

Red Bull, TPC programını Tsunoda'nın F1 aracından uzak kalmamasını, böylece zinde ve formda kalmasını sağlamak amacıyla kullanıyor. Japon pilotun önümüzdeki günlerde bir TPC testine daha Avusturya'da çıkması planlanıyor.

Pazar günü Barselona'da basın mensuplarına konuşan Red Bull takım patronu Laurent Mekies, Tsunoda'nın araca dönmesinden mutluluk duyduğunu belirtti.

Mekies, "Yuki'ye araca geri dönme şansı verdiğimiz için çok mutluyuz. Bizim için çok iyi bir iş çıkardı. O, Red Bull ailesinin bir parçası. Onu araca bindirmek için karşımıza çıkan ilk fırsatı değerlendirdik ve bunu birkaç gün içinde gerçekleştirecek." 

"Araç içinde formda ve dinç kalması onun için çok önemli. Simülatörde çok fazla zaman geçiriyor, fiziksel olarak hazır kalmak için çok çalışıyor. Ancak hiçbir şey gerçek bir araç sürmenin yerini tutamaz, formda kalması için en iyi yol bu." dedi.

Red Bull, İspanya Grand Prix'si sonrası düzenlenen bu testlerde pistte olan tek takım değildi. Ferrari, Cadillac ve Aston Martin sırasıyla Charles Leclerc, Guanyu Zhou ve Jak Crawford gibi isimlerle bir sonraki aşama olan Pirelli lastik testlerini tamamladı.

Çarşamba günü gerçekleştirilecek Pirelli testlerinin ikinci gününde Zhou, Cadillac koltuğunda kalmaya devam edecek. Ferrari'de ise Arthur Leclerc abisinin yerini alacak.

Ayrıca McLaren da Salı günü Monza'da gerçekleştirdiği TPC testinde, son Formula 2 şampiyonu Leonardo Fornaroli ve eski F1 pilotu Will Stevens'a şans tanıdı.

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