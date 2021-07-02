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Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Tsunoda: "Yeni yaklaşımım işe yarıyor"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda, son yarışta yeni bir yaklaşım denediğini ve bunun işe yaradığını dile getirdi.

Tsunoda: "Yeni yaklaşımım işe yarıyor"

AlphaTauri'nin çaylak pilotu Yuki Tsunoda, sezonun ilk yarış hafta sonlarında pek çok olaya karıştı ve bunlar Fransa'da devam etti.

Sıralama turlarının ilk bölümünde kaza yapan Japon sürücü, yarışı puansız tamamlayarak hayal kırıklığı yaşamıştı.

Avusturya'daki ilk yarışta ise baştan sona iyi bir hafta sonu geçirdi ve damalı bayrağı 10. sırada tamamlayarak puan kazandı.

Yarış öncesinde yeni bir yaklaşım deneyeceğini söyleyen Tsunoda, bunun işe yaradığını belirtti.

Sözlerine, arka arkaya aynı pistte iki yarış yapmanın getirdiği avantajları değerlendirerek başlayan Tsunoda, "Aynı piste dönmenin faydalı olduğunu düşünüyorum ve hazırlık süreci normal olarak daha iyi oluyor."

"Fakat yine de bu, şartlara bağlı olan bir şey. Yağmur yağmasını istemiyorum ama eğer yağmur olursa sadece adapte olmalıyım."

"Bence durum geçen yılla oldukça benzer. Formula 2'de üst üst iki yarış vardı ve bununla ilgili güzel anılara sahibim. Özellikle Avusturya'daki ikinci yarış güzeldi. Yani eğlenceli olacak."

"Sanırım farklı lastikler olacak. C5'te daha fazla yol tutuş var ve bu yüzden sıralama turları eğlenceli olacak ve yarış da ilginç geçecek."

"Bence geçen hafta sonu zaten olumlu geçti. Özellikle sıralama turlarında büyük bir hata yaptığım Fransa GP'ye kıyasla iyi bir adım oldu."

"Takip ettiğim bu yeni yaklaşım daha iyiydi. Genel anlamda iyi bir yaklaşım yakaladım ve iyi bir temel oluşturdum. Bu yüzden benim için gerçekten iyi olan bir yarış haftasıydı."

"Bottas'la olan olay nedeniyle üç sıra grid cezası almam üzüntü vericiydi ve dürüst olmak gerekirse bu olay yarışımı zorlaştırdı. Çünkü sürekli Alonso ve Vettel'in arkasındaydım. DRS treni nedekiyle önüm hep doluydu. Bu yüzden geçiş yapamadım."

"Fakat genel olarak benim için olumlu bir hafta sonuydu ve takım arkadaşım yarış dışı kaldığı için puan almam gerekiyordu. Bir puan aldım ve evet, pozitifti. Bu hafta sonu puan kazanacak potansiyelimiz olduğunu düşünüyorum." dedi.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri

Yuki Tsunoda, AlphaTauri

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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