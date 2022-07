Tsunoda, yeni psikoloğunun F1 aracında "aşırı ısınan beynini" durdurmasını umuyor

Haberi dinle

Takımın motor sporları danışmanı Helmut Marko, yakın zamanda verdiği bir röportajda Tsunoda'nın hızını övdü ancak Japon pilotun "öfke patlamalarına eğilimli" olduğunu ve "kimsenin onun kadar tepesinin atamayacağını" söyledi.

Şampiyonada 11 puan ile 16. sırada yer alan Tsunoda, yarış hafta sonlarında yaptığı küfürlü radyo konuşmalarıyla ün kazandı. Red Bull ise yakın zamanda, sinirini kontrol altında tutması için pilota yeni bir psikolog sağladı.

Japon pilot Formula 2 günlerinde zaten bir psikolog ile çalıştığını ve bunun F1'e gelmesine yardımcı olduğunu söyledi. Tsunoda, yeni psikoloğun kendisine "daha fazla tutarlılık" getirmesini umuyor.

Tsunoda, "Formula 2'deki psikoloğum/antrenörümle halihazırda çalışıyordum."

"Onunda çalışmaktan gerçekten mutluydum ayrıca Formula 1'e gelebilme sebeplerimden de biriydi."

"Formula 2'deki performansımı geliştirmeme ve tutarlı olmama yardımcı olabilirdi."

"Red Bull, dört yarış öncesinde yeni bir psikolog/antrenör getirdi."

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 Photo by: Clive Rose / Getty Images

"Şu anda iyi gidip gitmediğini bilmiyorum. Eğer iyiyse, o zaman belki de Silverstone'da Pierre Gasly ile olan kazayı yapmazdım. Fakat biraz daha zaman vermem lazım çünkü benimle ilgili daha çok şey anlaması gerekiyor ve bizim de hangi yönde ilerleyeceğimizi anlamamız gerekiyor."

"Fakat sıkıntılardan biri, araçta beynimin aşırı ısınmaya başlaması."

"Bunu daha iyi kılan bir durumdaydım ama daha tutarlı olmak için bu konularda kendimi geliştirmem gerektiğini biliyorum."

"Umarım yeni antrenör iyi gelir ve ilerisi için çalışabiliriz." dedi.

F1 pilotları son yıllarda psikologları ile olan çalışmaları hakkında daha açık oldu. Buna McLaren pilotu Lando Norris, Mercedes pilotu George Russell ve son MotoGP şampiyonu Fabio Quartararo da dahil.

F1 drivers have been more open about their work with sports psychologists in recent years, including McLaren’s Lando Norris, Mercedes’ George Russell, and reigning MotoGP world champion Fabio Quartararo.