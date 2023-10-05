Tsunoda yeni kerbleri beğenmedi: "Bunlar tabanı mahvedecek"
Yuki Tsunoda, çok agresif olduğunu düşündüğü yeni kerblerin Katar'da araçların tabanına epey hasar vereceğine inanıyor.
Losail pistinin sahipleri, bu yıl takvime geri dönen Katar GP öncesinde pistte büyük bir yenilemeye gittiler.
Pist, 2004 yılındaki kuruluşundan bu yana ilk kez bu kadar kapsamlı bir yenilemeden geçerken, kerblerin tamamı yenilendi.
Bu başlangıçta olumlu bir adım olarak görüldü çünkü 2021 Katar Grand Prix'sinde sürücülerin başını ağrıtmıştı.
Yarışta Valtteri Bottas, Nicholas Latifi ve George Russell çeşitli lastik patlamalarıyla boğuşmak durumunda kaldılar.
Ancak sürücüler bu hafta sonu Katar'a gelip, pisti ilk kez keşfettiklerinde, yeni kerblerin daha büyük sorunlara yol açabileceğini fark ettiler.
Tsunoda'ya göre yeni kerblerin tasarımı, yere çok yakın çalışan mevcut jenerasyon F1 araçları için endişe verici olabilir.
Perşembe günü verdiği demeçte Tsunoda, "Agresif kerblere geçiş yapmış gibi görünüyorlar."
"Pist sınırları her zaman bir tartışma konusu fakat bu sene kerbleri daha da kötüleştirdiler çünkü beyaz çizginin üstüne çıkarsanız ciddi bir ceza alacaksınız; araç ciddi bir hasar riskiyle karşı karşıya kalacak."
Tsunoda, en büyük sorunun kerb ile dış alan arasındaki geçiş olduğunu ve böyle bir durumda, tabanın büyük bir darbe alabileceğini söyledi.
"Bu, kerb ile pist dışı arasındaki bölümle ilgili."
"Kerbün üzerinde giderken bir sorun olmayacak, ancak kerbden çıktığınızda tam bir kayma etkisi olacak.
"Hiç düzgün değil ve özellikle burada, aracın gerçekten alçakta olduğu bu kadar yüksek hızlı virajlarda sürüş yapmak zor olacak."
"Bir kez bile yapsanız oldukça pahalıya patlayacağını düşünüyorum. Tabanı mahvedecek."
"Salı günü simülatördeydim ve kerblere dair fotoğraflar o gün geldi. Fotoğrafta gerçekten agresif görünüyordu ve tüm mühendisler bu konuda endişeliydi."
Yuki Tsunoda, Scuderia AlphaTauri, signs an autograph
Photo by: Jake Grant / Motorsport Images
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