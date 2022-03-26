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Tsunoda yeni güç ünitesine geçti

AphaTauri pilotu Yuki Tsunoda, Suudi Arabistan GP'sinin 3. antrenman seansı öncesinde yeni bir güç ünitesine geçti.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Tsunoda yeni güç ünitesine geçti
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Sezon, Red Bull Powertrains motoruyla yarışan sürücüler için pek de iyi başlamadı. Bahreyn'de dört RBPT motoru kullanan sürücüden üçü yolda kalmıştı.

Pierre Gasly, Suudi Arabistan için yeni bir güç ünitesine geçti. Sergio Perez ise yeni bir MGU-H ve turbo ünitesine geçti.

Max Verstappen'in güç ünitesinde değişiklik yapılmazken, Yuki Tsunoda finiş gördüğü için onun da ünitesinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştı.

Fakat dünkü 2. antrenman seansın sonunda Japon pilot yolda kaldı. Bugünkü 3. antrenman seansı öncesinde de Tsunoda'nın yeni bir güç ünitesine geçtiği duyuruldu.

Tsunoda yeni içten yanmalı motor, turbo, MGU-H, MGU-K, kontrol elektroniği ve egzoza geçti.

Böylelikle RBPT motorlu sürücüler arasında güç ünitesinde değişiklik yapılmayan tek isim Verstappen kalmış oldu.

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