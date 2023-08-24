Tsunoda: "Yaz arası öncesi puan almak takım için motive ediciydi"

Kariyerinin üçüncü sezonunu geçirmekte olan Tsunoda'nın sessiz sakin de olsa iyi bir performans sergilediğini söyleyebiliriz.

Gridin en kötü aracıyla elinden geleni yapmaya çalışan Tsunoda, şu ana kadar üç kez Q3'e kaldı ve hepsi 10. sıra olmak üzere üç kez de puan almayı başardı.

Son olarak Belçika'da daha güçlü araçları arkasında tutarak hanesine bir puan daha yazdıran Tsunoda için bu performanslar önemli, nitekim artık takım arkadaşı Daniel Ricciardo gibi tecrübeli bir isim.

Yaz arasının ardından verdiği ilk röportajda Belçika performansından söz eden Tsunoda, "Tatile puan alarak girmek çok iyiydi, özellikle de son puanımdan uzun bir süre geçtikten sonra."

"Bunun takım için de iyi olduğunu düşünüyorum. Yarıştan sonra insanların gülümsediğini, daha mutlu olduklarını, yaz tatili için gerçekten heyecanlı olduklarını görebiliyordum."

"Ben de gerçekten çok mutluydum. Diğer yarışlara kıyasla ekstra mutluydum çünkü artık yaz tatilinin tadını %100 çıkarabileceğimi biliyordum." dedi.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Macaristan'da takıma henüz katılan Ricciardo'ya hem sıralama turlarında hem de yarışta geçilerek hayal kırıklığı yaşayan Tsunoda, artık sürekli bu baskıyla mücadele etmek zorunda kalacak.

Yine de sıkıntılara dayanabileceğini söyleyen Tsunoda, "Gerçekten ciddi bir baskı hissetmiyorum, çünkü neler yapabileceğimi biliyorum."

"Doğal olarak puan hedefliyorum, ancak puanlardan ziyade öncelikle neleri düzeltmem gerektiğinin de farkındayım.

"Örneğin telsiz mesajları benim için ciddi bir sorun. Bu tür davranışlar tempo kaybetmeme sebep oluyor ve tüm hafta sonunu etkiliyor."

"Evet, artık baskı normale göre biraz daha artmış vaziyette, nitekim Daniel piste çıktıktan hemen sonra benim önümdeydi. Yine de neler yapabileceğimi biliyorum, iyi performans sergileyebileceğimi biliyorum." dedi.

Son olarak tatilde neler yaptığından söz eden Tsunoda, "Gerçekten güzel ve dinlendirici bir tatili geride bıraktım."

"Tenerife'ye gittim, volkanik bir ada gibiydi. Gerçekten sıra dışıydı."

"Bunun yanı sıra antrenmanları da aksatmadım. Geçen hafta, Red Bull antrenman merkezi olan APC'de [Sporcu Performans Merkezi] altı gün geçirdim ve içtiğim biraların ardından tekrar forma girdim." dedi.