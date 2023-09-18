Tsunoda yaşadığı şanssızlıklar nedeniyle üzgün

AlphaTauri ile sezona iyi başlayan Yuki Tsunoda, son yarışlarda bu performansını sonuca yansıtmayı başaramıyor.

Pazar günü, ilk turda yaşanan temas sonrası aracında büyük hasar oluşan Tsunoda, yarışa devam edemedi.

Takım arkadaşı Liam Lawson'ın puan aldığı hafta sonundan eli boş dönen Japon sürücü, hayal kırıklığını gizlemiyor.

Tsunoda, "Öncelikle Liam'ı puan aldığı için tebrik ediyorum; Singapur'da ilk kez bir F1 aracı sürmesine rağmen harika bir iş çıkardı."

"Kendi açımdan bakarsam, epey hayal kırıklığı yaşıyorum çünkü son iki yarış kendi adımıza sorunsuz geçmedi."

"Takımın Singapur'a büyük bir güncelleme paketi ile geldiği göz önüne alındığında bu durum daha da üzücü."

"İyi bir start aldım fakat ilk turda temas vardı. Bundan ötürü radyatör, soğutma sistemi ve sidepod hasar gördü. Hal böyle olunca yarıştan çekilmek zorunda kaldık."

"Bu sinir bozucu, damalı bayrağı görememek de üzüntü verici."

"Takım için çok üzgünüm çünkü performansımı ortaya koyma fırsatı bulamadım. Bence kesinlikle puan kazanacak hızımız vardı..."

"Yine de kendimi sıfırlıyorum ve Suzuka'da güçlü şekilde dönmeyi hedefliyorum." dedi.