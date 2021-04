Tsunoda: "Yarışımı kendim zorlaştırdım"

AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda, Bahreyn'de güçlü bir performans sergilemişti ancak Emilia Romagna'da aynı performansı tekrarlayamadı.

Sıralama turlarında kaza yapan Tsunoda, yarışta da ilk onda giderken spin attı ve gerilere düştü.

Ardından birden fazla kez uyarı almasına rağmen pist limitlerini aştığı için kendisine zaman cezası verildi.

Yarışın ardından konuşan Japon pilot şöyle dedi: "Hafta sonunu kendim için zorlaştırdım. Üst üste iki gün iki büyük hata yaptım ve benim için gerçekten kabul edilemez bir durumdu. Bu kez yaşadıklarımdan dersler çıkaracağım ve bir dahaki sefere daha güçlü dönmeye çalışacağım."

"Yaptığım hataları gördüm. Sıralama turlarının ilk bölümünde dahi olsa, bu hafta sonu aracın performansını göz önünde bulundurarak o kadar çok zorlamam geremiyordu. Bu yüzden neden bu kadar çok zorlandığımı bilmiyorum. Yani bu, tamamen benim hatamdı ve bundan dersler çıkaracağım."

"Yeniden başlangıçtan sonra bir başka hayal kırıklığı daha yaşadım. Tempom oradaydı ve neredeyse Lewis'i geride bırakacaktım. Fakat durumu kendi adıma zora soktum."

Tsunoda'nın eleştirildiği konulardan biri de, peş peşe uyarılar almasına rağmen pist sınırlarını aşmaya devam edip, zaman cezası alması oldu.

Japon pilot, kırmızı bayraktan sonra odaklanmakta zorlandığını ve spin sonrası hayal kırıklığı yaşamasının, bu cezayı tetiklediğini belirtti.

"Bulunduğum pozisyonda çok fazla umrumda değildi, çünkü gerçekten hayal kırıklığına uğramıştım ve mümkün olduğunca çabuk yakalamaya çalıştım. Fakat ceza aldım çünkü defalarca pist limitlerini aştım. Bu yüzden bunun gelecek için iyi bir şey olmadığını biliyorum."

"Sürekli odaklanmak zorundayım. Kırmızı bayrağa kadar odak seviyemin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Sonrasında odak noktamı kaybettim ve bu, gelecek için bir ders olacak."

Yine de Tsunoda, aracı ilk kez yağmurda sürdüğünü söyledi ve ekledi: "Bu aracı ilk kez ıslak zeminde sürdüm ve geçiş lastikleriyle ilgili olan durum kolay değildi. Ancak iyi performans gösterip, birkaç sürücü geride bırakmayı başardım."

"Dediğim gibi kırmızı bayraktan sonra her şeyi mahvettim ve ikinci virajda spin attım. Lewis'i geçmek istedim ve her şeyin yolunda gittiğini düşündüm. Fakat fazla agresiftim ve pist dışına çıktım. Bundan dersler çıkaracağım ve bir dahaki sefere farklı davranacağım. Bu hafta sonu işleri kendim için zorlaştırdım ve her şey sıralama turlarındaki olayla başladı."

"Yine de bu hafta sonu Bahreyn'e kıyasla daha fazlasını öğrendim. Sonraki yarış Portimao olacak ve Sakhir ya da Imola'nın aksine orada ilk kez yarışacağım. Her şeyi doğru yapmam gerekiyor."

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 kazasından sonra Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images